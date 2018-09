Giải pháp sửa mí hỏng sau mổ

Phẫu thuật thẩm mỹ mắt là loại hình phẫu thuật có độ khó cao, do mắt là cơ quan động và tinh tế.

Khi nhìn vào khuôn mặt của người đối diện, đôi mắt luôn là một trong những điểm thu hút đầu tiên. Do đó, bất kỳ một khuyết điểm nào trên đôi mắt do bẩm sinh hoặc mắc phải sau phẫu thuật đều gây nên sự mất tự tin khi giao tiếp.

Trong phẫu thuật thẩm mỹ mắt thì tái phẫu thuật hay phẫu thuật sửa chữa những trường hợp mí hỏng sau mổ là phẫu thuật có độ khó cao. Để có thể khắc phục tốt những khuyết điểm này đòi hỏi bác sĩ phẫu thuật phải có rất nhiều kinh nghiệm, nắm vững cấu trúc giải phẫu vùng mắt (vì khi mổ lại, cấu trúc vùng mắt và các mốc giải phẫu đã thay đổi nhiều), cũng như nắm vững các kỹ thuật mổ mắt và đặc biệt là phải rất tỉ mỉ, kiên nhẫn, tâm huyết với nghề.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văng Việt Hảo, Viện thẩm mỹ Mắt Ngọc: “Trước khi tiến hành tái phẫu thuật, việc thăm khám, đánh giá tình trạng mắt, nếp mí, vết mổ rất quan trọng. Đặc biệt, bác sĩ phẫu thuật phải chú ý lắng nghe thật kỹ ý kiến khách hàng về những điều không hài lòng với đôi mắt hiện tại của họ. Từ đó, mới có thể chọn lựa phương pháp mổ thích hợp, thậm chí một số trường hợp phải phối hợp nhiều kỹ thuật trên cùng một ca mổ để đạt kết quả tốt”.

Trường hợp sửa chữa mí hỏng như trên hình sau mổ rất khó do khách hàng đã mổ mắt trước đó 6 lần. Nhìn vào hình ảnh chụp trước phẫu thuật có thể thấy mí rất to, mắt lõm sâu do thiếu hụt mô mỡ rất nhiều, bờ mí bị lật lên trên, mắt nhỏ không tự nhiên. Trường hợp này được thực hiện tái phẫu thuật cấy mỡ hốc mắt sâu kết hợp với phẫu thuật mắt to. Phần mô mỡ cấy vào hốc mắt là mô mỡ tự thân của khách hàng được thực hiện theo đúng kỹ thuật của Hàn Quốc giúp mô mỡ cấy vào được giữ lâu bền. Sau đó bác sĩ tiến hành phẫu thuật mắt to bằng cách tác động vào cấu trúc sâu vùng mắt như cơ nâng mi trên và cơ Muller. Giai đoạn này đòi hỏi bác sĩ phải thật tỉ mỉ và kiên nhẫn vì sau 6 lần mổ trước đó, các cấu trúc sâu đã thay đổi rất nhiều.

Vấn đề chăm sóc sau mổ sửa mí hỏng tương đối đơn giản. Tuy nhiên, việc tái khám sau mổ với bác sĩ trực tiếp phẫu thuật rất quan trọng. Qua tái khám, bác sĩ sẽ hướng dẫn cách chăm sóc, massge vùng mổ, các bài tập cho mắt sau khi mổ. Việc tái khám này sẽ được thực hiện định kỳ sau mổ một tháng, 3 tháng, 6 tháng, một năm... Trường hợp khách hàng ở xa, không đến tái khám trực tiếp được vẫn có thể chụp ảnh vùng mắt và vết mổ sau đó gửi ảnh qua email để được bác sĩ hướng dẫn cách chăm sóc.

Những tiến bộ về kỹ thuật mổ mắt đã giúp khắc phục nhiều trường hợp mí hỏng sau mổ đem lại sự tự tin khi giao tiếp. Thạc sĩ, bác sĩ Việt Hảo chia sẻ: " Với tôi, hạnh phúc của người bác sĩ là đem đến cho mọi người sự hài lòng".

