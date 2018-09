Giải pháp ngăn chảy xệ sau sinh của Đoan Trang

Vòng eo săn chắc, gọn gàng sau khi điều trị giảm mỡ, chảy xệ đã giúp Đoan Trang tự tin hơn khi trở lại showbiz.

Sau khi làm mẹ, với nền tảng thể chất khỏe mạnh, thần kinh vận động linh hoạt, vóc dáng nhỏ nhắn cùng nhiều năm theo đuổi dòng nhạc Latinh sôi động, khiêu vũ nhuần nhuyễn, nữ ca sĩ Đoan Trang không gặp quá nhiều khó khăn để hồi sức và lấy lại vóc dáng chuẩn đẹp. Tuy nhiên, cũng giống như nhiều người phụ nữ khác, bà mẹ trẻ không thể nào tránh khỏi tình trạng vòng hai tích mỡ, chảy xệ sau khi vượt cạn.

Đoan Trang sau khi sinh bé Sol.

Nữ ca sĩ Tóc hát chia sẻ: “Đôi lúc nhìn lại vùng bụng sau khi sinh nở của mình, tôi cảm giác như đó là một thứ huy hiệu danh dự mà bất cứ người phụ nữ nào cũng phải đón nhận khi làm mẹ. Chính chiếc bụng này đã căng lên hết sức để bảo bọc bé Sol suốt 9 tháng 10 ngày và chịu nhiều áp lực nặng nề để nuôi Sol được khỏe mạnh, cứng cáp trước khi chào đời. Do đó, tôi không có lý do gì để ân hận mỗi khi nhìn lại vùng bụng bị chùng nhão, nhăn nheo, chảy xệ, đầy vết rạn của mình. Tuy nhiên, do tính chất công việc làm nghệ thuật, thường xuyên tập vũ đạo và ý thức cần giữ hình ảnh trong mắt công chúng nên tôi luôn cố gắng để cải thiện vùng bụng chảy xệ và lấy lại vòng eo thon thả hết sức có thể”.

Với quyết tâm cao độ này, Đoan Trang đã tự đặt ra cho mình những kế hoạch chăm sóc, phục hồi vóc dáng và vòng eo khoa học. Nữ ca sĩ xác định sẽ không dùng đến thuốc giảm cân hay làm phẫu thuật để loại bỏ bớt mỡ bụng và những lớp da chảy xệ ở vòng eo. Khi sức khỏe hồi phục, Đoan Trang bắt đầu quay trở lại chế độ ăn uống khoa học, cắt giảm tinh bột, chất béo, đồng thời tăng cường tập luyện thể chất để cải thiện cân nặng và số đo cơ thể. Vốn thuần thục các bài tập vận động mạnh mẽ, linh hoạt thông qua bộ môn khiêu vũ và kinh nghiệm vũ đạo khi ca hát nhiều năm liền nên Đoan Trang nhanh chóng đạt được nhiều kết quả khả quan trong việc giảm cân.

Công nghệ giảm mỡ Cavi-Deluxe giúp Đoan Trang giảm 15cm vòng eo và lọai bỏ chảy xệ chỉ trong một lần điều trị.

Các động tác nhảy múa linh hoạt, vừa mạnh mẽ, sôi động, vừa nhẹ nhàng, uyển chuyển giúp bà mẹ trẻ tiêu giảm nhiều năng lượng thừa và nhanh chóng phục hồi các cơ bắp chùng nhão, mỏi mệt. Kết quả chỉ trong vòng hai tháng, nữ ca sĩ đã giảm đến gần chục kg, đồng thời vóc dáng cơ thể trở lại săn chắc, gọn gàng hơn.

Tuy nhiên, dù cân nặng cơ thể đã giảm nhiều song vòng eo của nữ ca sĩ vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Mỡ bụng và tình trạng chảy xệ, chùng nhão cùng những vết rạn vẫn tồn tại. Bà mẹ trẻ quyết định áp dụng công nghệ giảm mỡ không phẫu thuật Cavi-Deluxe tại Viện thẩm mỹ Quốc tế Dencos Luxury để cải thiện tình trạng vòng hai của mình. Công nghệ này hoạt động theo nguyên tắc sử dụng sóng âm và năng lượng nhiệt để phá hủy tế bào mỡ thừa nên không gây đau đớn và không cần tác động dao kéo. Đồng thời, nhờ năng lượng nhiệt cùng tác động cơ học khi điều trị đánh máy Cavi-Deluxe giúp loại bỏ tình trạng da chảy xệ, nhăn nheo, chùng nhão, tăng sinh collagen, tái tạo các lớp biểu bì, giúp vùng da bụng trở lại săn chắc, gọn gàng đáng kể.

Đoan Trang nuột nà và quyến rũ hơn ở thời điểm hiện tại.

“Chỉ với một lần điều trị bằng công nghệ Cavi-Deluxe, không đau, không để lại sẹo, vòng eo của tôi đã giảm tới 15cm, da bụng đỡ chảy xệ hơn hẳn. Bất ngờ hơn, các vết rạn da cũng được cải thiện rõ rệt đến gần 90%. Tôi hài lòng vì sự lựa chọn của mình.” Đoan Trang cho biết thêm.

