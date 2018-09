Giải pháp làm trắng an toàn

Bên cạnh các ưu điểm mang lại, khi làm trắng da, phái nữ còn phải đối diện với những lo ngại về thành phần trong sản phẩm làm trắng, đặc biệt là nguy cơ ung thư da.

Các sản phẩm làm trắng nhanh, không rõ xuất xứ, bị pha trộn được các chị em truyền tai nhau sử dụng ngày càng nhiều với mong muốn có làn da sáng hồng, rạng rỡ. Tuy nhiên, các sản phẩm làm trắng này đã được cảnh báo là có chứa những thành phần độc hại như hydroquinone, corticoid, thủy ngân.

Hydroquinone giúp tẩy nám, làm trắng nhanh, nhưng do có khả năng làm mất hắc tố da vĩnh viễn (hủy luôn tế bào tạo hắc tố ) nên nếu dùng quá độ sẽ bị tai biến, gây nên bệnh da xám nâu (Ochronosis). Đây là bệnh do lắng đọng sắc tố xanh đen, không hồi phục được. Kết quả vùng da thoa thuốc sẽ bị xám, xanh, đen.

Một chất khác cũng có nhiều trong mỹ phẩm làm trắng là corticoid (thường có trong các loại kem tự chế, các loại MP rẻ tiền) sẽ gây nên tình trạng da xuất hiện nám nhiều hơn, lỗ chân lông to hơn, da mỏng đi, xuất hiện nhiều gân máu xanh dưới da, nổi mụn trứng cá…

Thủy ngân trong các sản phẩm làm trắng da có thể gây phát ban, kích ứng da và sưng tấy da. Do có thể hấp thu qua da nên việc tiếp xúc lâu dài với hàm lượng thủy ngân cao có thể gây ảnh hưởng đến thận và hệ thần kinh.

Lựa chọn làm trắng da bằng máy là lựa chọn thông minh bởi sự an toàn và kết quả mà phương pháp này mang lại. Sự kết hợp giữa công nghệ Elos SR (đặc trị nám mảng và vết thâm) và đẩy sâu Vitamin C vào da bằng máy Oxy giúp đem lại làn da mịn màng, trắng sáng toàn diện.

Nhờ máy Oxy , làn da được bổ sung độ ẩm siêu tốc.

Bước 1: xóa các vết thâm, nám với công nghệ SR.

Công nghệ Elos SR là sáng chế của tập đoàn Syneron chuyên đặc trị về nám da, tàn nhang, các vết thâm và giúp làm sáng da. Khi SR được đặt lên da, nó sẽ hút hết các hắc sắc tố (làm đen sạm da) và làm đứt gãy các mối liên kết melanin, khiến chúng mất đi kết nối với da và chết đi, sau đó tạo thành lớp vảy bong khỏi da. Do có khả năng xuyên sâu, nên công nghệ này sẽ loại bỏ hắc sắc tố melanin qua cả 5 lớp của biểu bì. Nhờ đó, các vùng da sạm nám và các vết thâm sẽ biến mất, sắc tố da trở nên đồng đều.

Bước 2: làm trắng sáng da với công nghệ Oxyjet + C20%.

Công nghệ Oxyjet (Đức) sử dụng áp lực oxy đẩy sâu sản phẩm điều trị trắng da chuyên nghiệp Vitamin C 20% tới tận lớp đáy của biểu bì, các thành phần làm trắng sẽ lập tức thẩm thấu tới các lớp của da, kích thích tái tạo collagen do đó nó giúp duy trì vẻ đẹp của làn da và phòng tránh lão hóa da khi chị em còn trẻ. Ngoài ra, vitamin C còn có khả năng ức chế men Tyrosinenase, ngăn cản việc sản sinh hắc sắc tố khiến da trở nên trắng sáng mịn từ gốc.

Với phương pháp này, làn da còn được bổ sung độ ẩm siêu tốc, đặc biệt tốt cho mùa thu đông.

Minh Thảo