Giải pháp khắc phục mũi ngắn

Theo TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung - Giám đốc viện thẩm mỹ Hàn Quốc JW, phần đầu mũi, đặc biệt trường hợp mũi hếch rất khó xử lý trong phẫu thuật nâng mũi.

- Có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm mỹ, bác sĩ có thể chia sẻ vì sao nâng mũi thông thường không thể khắc phục được đầu mũi ngắn một cách an toàn?

- Kỹ thuật thông thường vẫn có thể làm cho đầu mũi được độn dài ra, phù hợp với một số trường hợp đầu mũi hơi ngắn, không mang lại hiệu quả bền lâu. Trong một vài trường hợp, da có thể bào mòn, sụn có xu hướng tụt xuống. Giá đỡ cho lớp sụn chỉ còn lớp da đầu mũi mỏng manh, dễ dẫn đến hiện tượng lộ sóng, bóng đỏ đầu mũi thậm chí thủng đầu mũi.

TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung - Giám đốc Viện Thẩm mỹ Hàn Quốc JW, người nhận tác quyền nâng mũi S line. Xem thêm tại đây.

- Theo bác sĩ, phương pháp sử dụng sụn tai có hiệu quả như thế nào?

- Bọc thêm sụn tai áp dụng cho trường hợp mũi hơi ngắn. Cách này làm gia tăng, dày thêm cho lớp da bọc phần đầu mũi, hiện tượng tụt sóng sẽ lâu xảy ra hơn nhưng không thể uốn nắn xử lý dáng mũi theo mong muốn.

- Những ưu điểm của phương pháp nâng mũi S line là gì?

- Kỹ thuật nâng mũi S line là giải pháp phù hợp cho nhiều trường hợp, ngay cả những ca khó như mũi ngắn hếch, mũi lân, mũi khoằm.

- Một số trường hợp nâng mũi S line vẫn bị biến chứng, co rút, mũi vẫn ngắn, bác sĩ giải thích như thế nào về điều này?

- Trong trường hợp làm mũi S line nhưng không có được dáng mũi đẹp, không cải thiện được đầu mũi ngắn có thể do bệnh nhân chưa được thực hiện đúng phương pháp. Nhiều người chưa hiểu đúng về kỹ thuật nâng mũi nên dễ bị nhầm lẫn. Một số trường hợp lạm dụng sụn tai quá mức: bọc cả phần sóng mũi và đầu mũi, đây là điều chống chỉ định trong nâng mũi S line, vì sụn tai có tính chất co rút, qua thời gian sẽ biến dạng nếu đặt ở phần sóng mũi.

Trước và sau khi phẫu thuật kéo dài đầu mũi. Xem chuyến sang thăm và làm việc của TS.BS Man Koon Suh tại Việt Nam - chuyên gia nâng mũi châu Á tại đây.

- Bác sĩ có thể chia sẻ thêm về kỹ thuật nâng mũi S line chuẩn Hàn?

- Kỹ thuật nâng mũi S line chuẩn Hàn Quốc có thể khắc phục tất cả trường hợp mũi khó, với nguyên tắc áp dụng loại sụn đúng chức năng và vị trí phù hợp. Mũi S line được chia làm 2 phần: đầu mũi và sóng mũi. Phần đầu mũi sẽ không có sự tham gia của sụn nhân tạo, được tạo hình bằng sụn tự thân, trong đó sụn vách ngăn đóng vai trò chủ đạo, sụn tai đóng vai trò phụ chỉ dùng bọc ở đầu mũi. Nhờ can thiệp được sụn vách ngăn nên có thể kéo dài đầu mũi, mọi mức độ mũi ngắn đều có thể khắc phục. Ngoài ra, tất cả những khuyết điểm khác làm đầu mũi không thon gọn cũng sẽ được điều chỉnh hiệu quả. Vì đầu mũi được tạo hình bằng sụn tự thân 100% do đó không có hiện tượng bị bào mòn da, trở thành giá đỡ chắc chắn cho phần sóng mũi bên trên. Dáng mũi tồn tại lâu dài. Trường hợp cần làm sụn tự thân cho cả phần sóng mũi, sun sườn - thẳng dễ uốn nắn sẽ được dùng để kết hợp thêm. Bệnh nhân có mũi bị co rút biến dạng, phẫu thuật lại theo phương pháp mới, đầu mũi được kéo dài tự nhiên.

- Là người nhận bằng chứng nhận đăng ký quyền tác giả về bài viết giới thiệu, giải thích nâng mũi S line Hàn Quốc, bác sĩ có lời khuyên gì cho khách hàng?

- Kỹ thuật S line ra đời như một bước tiến về thẩm mỹ mũi. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng tạo không ít tác dụng phụ do nhiều người chưa hiểu rõ, nắm vững về kỹ thuật. Điều này đã gây nên nhiều hệ quả đáng tiếc cho người thực hiện. Vì vậy, chúng ta hãy dành nhiều thời gian đọc, tìm hiểu, chứng thực từ bệnh nhân thực tế, để lựa chọn được địa chỉ uy tín cho bản thân.

