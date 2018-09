Giải pháp khắc phục mắt không đều

Đôi mắt bị chênh lệch quá nhiều không chỉ gây ảnh hưởng đến thị lực mà còn gây mất thẩm mỹ.

Trong một số trường hợp đôi mắt có độ chênh lệch quá nhiều, thoáng trông đã thấy mắt to, mắt nhỏ không cân đối. Nguyên nhân có thể là tình trạng sụp mi (bẩm sinh hoặc mắc phải sau phẫu thuật mắt trước đó). Trong trường hợp này, mắt một bên nhỏ do sụp mi và bên kia mắt to hơn bình thường. Phần tròng đen hay con ngươi nhìn có cảm giác to hơn, không tự nhiên. Đây gọi là hiện tượng Herring, do mắt bên lành to ra để bù trừ lại mắt bên sụp mi. Ngoài ra, còn một loại mắt to mắt nhỏ do tuổi tác, dưới tác động của thời gian và nhiều nguyên nhân khác nhau nên mức độ sụp mí của hai mắt không đồng đều nhau, khi nhìn vào có cảm giác mắt bên to bên nhỏ.

Đôi mắt đều đẹp tự nhiên khiến bạn gái thêm thu hút.

Theo thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văng Việt Hảo, Viện thẩm mỹ Mắt Ngọc, phương pháp phẫu thuật mắt to rất hiệu quả trên những bạn mắt có đôi mắt to nhỏ không đều hoặc các trường hợp sụp mi do bẩm sinh hay mắc phải sau sau phẫu thuật. “Không như các phương pháp cắt mí mắt thông thường, ngoài việc tạo ra nếp mí đẹp tự nhiên, phẫu thuật mắt to còn làm cho mắt nở to thông qua việc tác động vào các cấu trúc sâu của mắt như cơ nâng mi trên, cơ Muller”, bác sĩ cho biết.

Hình ảnh trước mổ: 2 mắt sụp mi không đều nhau. Sau mổ hai mắt có mí rõ, cân đối.

Sau phẫu thuật, mắt sẽ có hai mí đẹp tự nhiên và quan trọng là mắt nhìn to và dài ra, cân đối với khuôn mặt, làm cho gương mặt nhìn sáng hơn, đây là đặc điểm khác biệt quan trọng nhất của phương pháp phẫu thuật mắt to so với phương pháp cắt mắt hai mí thông thường. Để nhận biết rõ sự khác biệt này, bạn cần so sánh tình trạng mắt trước và sau khi phẫu thuật cũng như gương mặt sau mổ nhìn tươi sáng hơn.

Do vậy, để thực hiện được kỹ thuật này, cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ phải đạt mức trình độ chuyên môn hóa với hiểu biết chuyên sâu về mắt cũng như được đào tạo bài bản về phẫu thuật mắt to với các chuyên gia Hàn Quốc. Song song đó, bác sĩ thẩm mỹ phải đảm bảo đủ các yêu cầu về kiến thức bài bản, đánh giá đúng tình trạng của mắt, chức năng mi mắt; hiểu sâu về cấu trúc giải phẫu, chức năng các lớp ở vùng mắt, nhất là các cấu trúc sâu như cơ nâng mi trên, cơ Muller… Nếu hội đủ các yêu cầu này, sau khi thực hiện phẫu thuật, đôi mắt sẽ nở to, hai mí rõ đẹp, làm cho khuôn mặt trông rất tươi trẻ.

Hình ảnh trước mổ mắt bị sụp mi một bên. sau mổ: hai mắt to, mí rõ và tự nhiên làm cho gương mặt trông tươi trẻ hơn.

Thời gian phẫu thuật mắt to có thể kéo dài từ 2 đến 3 giờ do kỹ thuật cao cấp, tinh tế và độ tỉ mỉ rất cao. Tuy nhiên, trong quá trình phẫu thuật, khách hàng vẫn có thể cùng với bác sĩ cân chỉnh để đôi mắt hoàn thiện, hài hòa với khuôn mặt của mình. Đây là đặc điểm nổi bật của phẫu thuật chuyên sâu về mắt, có thể làm hài lòng ngay cả đối với những khách hàng khó tính.

Tuy là phẫu thuật lớn, nhưng việc chăm sóc sau phẫu thuật tương đối đơn giản, gần giống với các phẫu thuật thẩm mỹ mắt khác. Bạn có thể thực hiện việc chăm sóc tại nhà dưới sự hướng dẫn của bác sĩ, khoảng 12 giờ đồng hồ sau đó là đã có thể giao tiếp bình thường. Sau một tuần, mắt đã tương đối tự nhiên để bạn tự tin khi giao tiếp.



Nhân dịp Quốc khánh, Viện thẩm mỹ Mắt Ngọc tặng 20% tất cả các dịch vụ từ 15/8 đến 9/9.

Liên hệ: Viện thẩm mỹ Mắt Ngọc 246 - 248 - 250 Lý Thái Tổ, phường 1, quận 3, TP HCM

ĐT: (08) 6299 1555

Hotline: 0971 799 555 (gặp trực tiếp bác sĩ Hảo)

Web: thammymatngoc.vn

(Nguồn: Viện thẩm mỹ Mắt Ngọc)