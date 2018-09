Giải pháp dưỡng trắng da an toàn

Viên uống dưỡng trắng da Gluta Pearl 250 hạn chế sự sản sinh hắc tố, cho làn da toàn thân trắng mịn.

Sau nhiều năm, các chuyên gia da liễu hàng đầu của Mỹ đã nghiên cứu thành công viên uống dưỡng trắng da Gluta Pearl 250, với công thức dưỡng trắng trong suốt 5 tầng cấu trúc da, kết hợp bộ 3 hoạt chất dưỡng trắng da hiệu quả:

Glutathion: có công dụng chính là giải độc gan, thanh lọc cơ thể. Glutathion đồng thời mang đến hiệu quả mạnh mẽ trong việc ức chế sản sinh hắc tố da tại lớp đáy da, thúc đẩy sản sinh các sắc tố trắng, hồng. Đây là giải pháp đột phá, giúp cải thiện làn da trắng sáng một cách tự nhiên và an toàn từ bên trong, làm mờ dần các vết sạm, nám, thâm da, tàn nhang hoặc đốm nâu trên bề mặt da.

Alpha Lipoic Acid (ALA): giữ vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn lão hóa. ALA làm tăng hoạt tính các chất trong màng lưới chống gốc tự do - nguyên nhân gây lão hóa. ALA chống lại các dấu hiệu lão hóa, tái cấu trúc da, giúp da mịn màng, mềm mại. Đặc biệt, chúng có khả năng hoàn nguyên Glutathion, giúp Glutathion liên tục tái phát huy tác dụng nhiều lần.

Vitamin C: ngoài vai trò chống lão hóa, vitamin C còn giúp tăng hấp thu và tạo thành collagen, tăng tính đàn hồi, giúp da săn chắc, căng mịn. Bên cạnh đó, chúng làm tăng miễn dịch và đề kháng cho da, giúp da thật sự khỏe đẹp, an toàn và hiệu quả rõ rệt sau 5 tuần sử dụng.

Hiệu quả mang lại của sản phẩm: làn da toàn thân trắng sáng hơn, giảm hẳn các rối loạn sắc tố da (như: sạm, nám, da thâm, tàn nhang, đốm nâu... ) sau liệu trình sử dụng. Glutahion với hàm lượng 250mg mỗi viên, an toàn cho cơ thể.

Thực phẩm chức năng Glutal Pearl 250.

Viên uống dưỡng trắng da Gluta Pearl 250, sản phẩm của Gold Life Inc. -Mỹ chứa bộ 3 hoạt chất dưỡng trắng da, giúp hạn chế lão hóa, tái cấu trúc da, cho làn da căng mịn, rạng ngời. Phần lớn phụ nữ cảm nhận da trắng mịn toàn thân và giảm hẳn sạm, nám sau liệu trình sử dụng. Viên uống dưỡng trắng da Gluta Pearl 250 hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc.

Chị Hoàng, một khách hàng tại Hà Nội, chia sẻ: "Từ khi dùng Gluta Pearl 250, tôi thấy làn da cải thiện rõ rệt và quyết định mua luôn 20 hộp để dùng dần. So với lúc trước, giờ da tôi đã đẹp hơn, mà dùng Gluta Pearl 250 mỗi ngày không mất nhiều thời gian”.

Viên uống dưỡng trắng da Gluta Pearl 250 hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Nhập khẩu và phân phối: Công ty Dược phẩm Phan Nam, 99 Trần Đình Xu, quận 1, TP HCM. Dược sĩ tư vấn: (08) 39 207 110. Website: www.phanapharma.com.vn. Phân phối tại Hà Nội: Công ty Hướng Dương, A3 lô A, 15 Đông Quan, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, ĐT: (04) 37917085. Sản phẩm này không phải là thuốc và không thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Tham khảo: www.dakhoedadep.com.

Minh Thảo