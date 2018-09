Giải pháp điều trị lỗ chân lông to

Lỗ chân lông to là nỗi lo của không ít bạn gái. Nhiều người dùng mỹ phẩm để che dấu khuyết điểm này nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời.

Cách đơn giản vẫn là chăm sóc da đúng cách và một chế độ ăn uống khoa học để lỗ chân lông tự thu nhỏ. Nang lông có dạng hình ống, miệng của nang lông, nơi phần chúng ta nhìn thấy trên bề mặt da chính là lỗ chân lông - nơi khai thông cho tuyến bã nhờn, bài tiết mồ hôi, tuyến dầu…

Tính chất của lỗ chân lông là luôn luôn mở, để tạo điều kiện cho da dễ dàng trao đổi oxy và dinh dưỡng với môi trường. Chính vì luôn luôn mở, nên đây là nơi tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập, vì vậy hiện tượng da bị lỗ chân lông to thường đi kèm theo vấn đề dầu và mụn đầu đen nhiều.

Để điều trị tận gốc tình trạng chân lông to, trước hết bạn phải hiểu rõ nguyên nhân gây ra tình trạng trên.

Nguyên nhân khiến cho lỗ chân lông to thường là do làn da thường xuyên không được làm sạch, những tế bào chết nằm chồng lên nhau, gây bít lỗ chân lông, hơn nữa chế độ dinh dưỡng không hợp lý cũng góp phần làm cho da xấu đi. Vì vậy, bạn có một chế độ dinh dưỡng hợp lý để loại bỏ tế bào chết tích tụ, điều tiết tuyến dầu. Việc sử dụng mỹ phẩm trang điểm không phù hợp sẽ dễ gây nở to lỗ chân lông, vì vậy bạn nên có chế độ chăm sóc tốt cũng như cách dùng mỹ phẩm để kết quả của việc điều trị kéo dài hơn.

Hiện Mxinh đã có bước đột phá trong việc trị liệu lỗ chân lông to bằng liệu pháp CatioVital là công nghệ điện chuyển ion-Catiovital (phương pháp ion -/+) giúp dưỡng chất của mỹ phẩm có thể thẩm thấu vào sâu bên trong lớp tế bào của da, một cách hiệu quả. Máy được thiết kế để đạt khả năng thẩm thấu qua da của ion, kích thích hiệu quả sự hấp thụ dưỡng chất của các tế bào da, đem đến một làn da trắng sạch và lỗ chân lông sẽ dần khít lại.

Ion (+) sẽ làm sạch lớp da bên trong: làm sạch chất bẩn phía ngoài lỗ chân lông và giúp làm khít lỗ chân lông.

Ion (-) sẽ làm đẹp và chăm sóc trắng da, trị liệu lỗ chân lông: tăng cường sự hấp thụ dưỡng chất, làm sáng da và giảm những vùng da lão hóa, sạm da, tàn nhang và sự thay đổi màu da.

Ngay khi liệu pháp CatioVital được thực hiện xong, làn da sẽ sáng hơn, lỗ chân lông khít lại và lấy lại được sự rạng rỡ.

Liệu trình điều trị lỗ chân lông tại Trung tâm Điều trị và Chăm sóc da Mxinh gồm:

Bước 1: tẩy trang và làm sạch da mặt.

Bước 2: tẩy tế bào chết cho da và lớp sừng hóa.

Bước 3: đắp mặt nạ nhiệt máy Catiovital.

Bước 4: thải độc tố bằng máy Catiovital.

Bước 5: massage giảm mệt mỏi và giúp thẩm thấu hoàn toàn sản phẩm vào sâu bên trong da.

Bước 6: vỗ tinh chất se khít lỗ chân lông.

Bước 7: đắp nạ nuôi dưỡng da và se khít chân lông.

Bước 8: di ánh sáng trẻ hóa da.

Bước 9: thoa kem dưỡng mắt và chống nắng toàn mặt.

Nhân dịp Giáng sinh và đón năm mới, Trung tâm Điều trị và Chăm sóc da Mxinh uu đãi lên đến 35% cho dịch vụ làm đẹp tại đây (cụ thể, khách hàng được ưu đãi 20% cho suất lẻ; 35% cho liệu trình; riêng liệu trình triệt lông vĩnh viễn ưu đãi 15%). Thời gian áp dụng chương trình từ nay đến ngày 5/1/2014

Thông tin liên hệ: Trung tâm Điều trị và Chăm sóc da Mxinh. - 769 Lê Hồng Phong (Nối dài - Gần khu công viên Hồ Kỳ Hòa), phường 12, quận 10, TP HCM. Điện thoại: (84-8) 3865 7981 - 3862 3888. Đường dây nóng: 0932 222 268 - 0933 544 468.

- 169 Tôn Dật Tiên (Parama), Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP HCM. Điện thoại: (84-8) 5411 88 66. Đường dây nóng: 0932 222 286 - 093 999 8668. Email: mxinh06@yahoo.com.

Website: www.beauty-mxinh.com.vn.

(Nguồn: Trung tâm Điều trị và Chăm sóc da Mxinh)