Giải pháp đẩy lùi dấu vết thời gian trên da

Viên uống trắng da Ladorax với công thức thảo dược là phương pháp giúp đẩy lùi lão hóa, trả lại làn da sáng khỏe cho cả nam và nữ.

Thành phần và cơ chế tác dụng của Ladorax gồm:

L’Glutathione

Glutathione (GSH) là một tripeptide nội sinh có mặt trong tất cả tế bào động vật, được tổng hợp từ tế bào bằng 3 acid amin: L’cysteine, L’glutamic và L’glycine. Đây là chất chống oxy hóa mạnh, mỗi tế bào đều cần có L’Glutathione để cơ thể khỏe mạnh.

L’Glutathione có tác dụng chống oxy hóa, chống gốc tự do thông qua cơ chế tái tạo vitamin C, E, nên GSH đóng vai trò quyết định đối với chức năng của các vitamin C, E. Thành phần này chống oxy hóa giúp trẻ hóa cơ thể, chống stress, kéo dài tuổi thọ, chống lại bệnh tật, làm chậm quá trình lão hoá, làm trắng da và hỗ trợ điều trị nám.

Alpha Lipoic Acide (ALA)

Alpha Lipoic Acid là một loại chống oxít hóa mạnh, hơn cả vitamin C, E và betacarotene, làm tăng hoạt tính các chất trong màng lưới chống gốc tự do. Sau khi hoàn thành chức năng, nó hoàn nguyên lại các chất chống gốc tự do.Chúng có tác dụng chống lại sự tạo thành AGE nên chống lại các biểu hiện lão hóa, làm giảm vết nhăn, làm căng mí mắt, mắt giảm quầng thâm và xoá vết sẹo.

Evening primrose Oil (EPO) - tinh dầu hoa anh thảo đêm

Tinh dầu hoa anh thảo đêm cung cấp nhiều axit béo thiết yếu (EFAs) Omega-6 và là một trong những nguồn tốt của axit Gamma-Linolenic (có tác dụng giúp giữ gìn và cải thiện tình trạng của da, tóc và móng). EPO giúp cân bằng hormone nữ, cải thiện tình trạng của da, tóc, móng, mụn trứng cá, giúp chuyển hoá mỡ tại vùng mỡ thừa.

Đối với nhiều phụ nữ, tinh dầu hoa anh thảo đêm là thành phần không thể thiếu được trong bí quyết chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp của họ. Đối với các cô gái trẻ, tinh dầu này giúp họ giảm đau bụng khi hành kinh và làm đẹp da. Đối với người trung niên, tinh dầu giúp cân bằng hormone và trẻ mãi.

Pine Bark Extract - chiết xuất vỏ cây thông

Tinh chất vỏ thông chứa 85% proanthocyanidin, 40 hợp chất hoạt tính sinh học. Đây là nhóm lớn của flavonoid với tính chất chống ô-xy hóa mạnh hơn 20 lần tác dụng của vitamin C và hơn 50 lần so với vitamin E giúp giảm cholesterol, phòng tránh bệnh cao huyết áp. Ngoài ra, chúng còn có tác dụng như:

Làn da khỏe mạnh: hoạt động như một chất ổn định collagen bằng cách liên kết collagen và chất đàn hồi trong da. Nó ức chế sự xuống cấp và thất thoát collagen và chất đàn hồi ở tuổi sau 25 bởi các enzyme gây hại, do đó làm làn da mượt mà và tăng độ đàn hồi da

Chất chống oxy hóa mạnh mẽ: chiến đấu và vô hiệu hóa những ảnh hưởng có hại của các gốc tự do, cho phép cơ thể chữa lành và tự sửa chữa các vết thương.

Hỗ trợ kháng viêm mạnh mẽ: hỗ trợ trong việc giảm các viêm nhiễm có hại trong cơ thể.

Hỗ trợ sản xuất các oxit nitric: khôi phục sản xuất oxit nitric lành mạnh của các tế bào mạch máu, giãn các động mạch hẹp và tăng chức năng tiểu cầu, do đó hỗ trợ tốt hơn sức khỏe tim và chức năng mạch máu.

Soya extract - chiết xuất mầm đậu tương

Tinh chất mầm đậu tương là một hoạt chất quan trọng để giữ da mịn màng, tươi tắn và linh hoạt và có độ đàn hồi cao. Khả năng chống oxy hóa của procyanidin trong hạt nho cao gấp nhiều lần vitamin C và E.

Ngoài việc làm chậm quá trình lão hóa da ở phụ nữ có dấu hiệu suy giảm chức năng buồng trứng hay mãn kinh, tinh chất này còn giúp cải thiện những cảm giá khó chịu của phụ nữ trong những ngày kinh nguyệt; cân bằng hormone sinh lý nữ, tăng tiết dịch nhờn âm đạo, tăng khả năng sinh hoạt tình dục.

(Nguồn: Công ty cổ phần Dược phẩm An Đông)