Giải pháp cho mũi vừa thấp vừa to

Mũi tôi vừa thấp, cánh mũi lại khá to, xin được tư vấn giải pháp khắc phục cả hai khuyết điểm này.

Sở hữu chiếc mũi đẹp vừa giúp cho khuôn mặt bạn thêm xinh đẹp, thanh thoát vừa giúp bạn thêm trẻ trung, tự tin trong cuộc sống. Có nhiều cách để làm đẹp cho mũi nhưng thông dụng vẫn là make up. Ưu điểm của phương pháp này là thực hiện khá đơn giản, không quá tốn kém, tuy nhiên không phải ai và không phải lúc nào bạn cũng có thể trang điểm cho chiếc mũi cao thon được. Hơn thế, make up thường chỉ có tác dụng làm mũi bạn trông cao hơn và thon nhỏ hơn một chút bằng cách nhấn các đường tối, sáng để tạo cảm giác về độ cao chứ khó lòng che đi được các khuyết điểm khác như mũi quá to, thô, mũi khoằm, hếch…

Make up có thể giúp bạn tạo dáng mũi cao thon.

Thẩm mỹ công nghệ cao đã cho ra đời giải pháp nâng mũi S-line 3D. Công nghệ này có thể khắc phục được hầu hết các khuyết điểm của dáng mũi. Đây là kỹ thuật tạo dáng mũi toàn diện từ sống mũi, cánh mũi, chóp mũi chứ không chỉ đơn thuần nâng cao sống mũi, do đó có thể điều chỉnh và thay đổi toàn bộ hình dáng chiếc mũi. Với chiếc mũi thấp cộng thêm khuyết điểm cánh mũi dày và to, phương pháp này sẽ tác động giúp nâng cao sống mũi và thu nhỏ cánh mũi, tạo cho bạn chiếc mũi hài hòa cân đối. Xem chi tiết thông tin về nâng mũi S-line 3D tại đây.

Nâng mũi S-line 3D giúp thay đổi toàn diện dáng mũi.

Phương pháp nâng mũi S-line vốn đã khá quen thuộc đối với các tín đồ thẩm mỹ và được biết đến là giải pháp nâng mũi an toàn và tự nhiên nhờ sử dụng chất liệu sụn tự thân thân thiện với cơ thể. Công nghệ nâng mũi S-line hiện đại kết hợp với kỹ thuật 3D có khả năng phân tích, đo đạc chính xác các chi tiết của mũi, xác định các khuyết điểm vùng mũi và cho phép các bác sĩ điều chỉnh chiếc mũi giả định trên máy tính. Trong quá trình này, khách hàng có thể tham gia trao đổi cùng bác sĩ để lựa chọn ra dáng mũi phù hợp nhất. Việc xem trước dáng mũi sau phẫu thuật giúp bạn thêm tự tin trước khi tiến hành thẩm mỹ và cũng giúp các bác sĩ thao tác nhanh chóng, chính xác hơn.

Chiếc mũi đẹp tự nhiên, mềm mại sau khi nâng mũi Sline 3D.

Nâng mũi S-line 3D là giải pháp có thể khắc phục cả hai khuyết điểm mũi thấp và to của bạn cũng như rất nhiều khuyết điểm khác của mũi. Công nghệ nâng mũi S-line 3D bắt nguồn từ xứ sở kim chi đã có mặt tại hầu hết các nước châu Á trong đó có Việt Nam. Thẩm mỹ viện Kangnam là địa chỉ tiếp nhận chuyển giao công nghệ nâng mũi S-line 3D trực tiếp từ Hàn Quốc. Tìm hiểu chi tiết hoặc gửi câu hỏi tư vấn về nâng mũi S-line 3D tại đây.

Liên hệ: Thẩm mỹ viện Kangnam Hàn Quốc

Hà Nội: 39- Quang Trung, Hoàn Kiếm. Tel: 04.62.91.99.77 Mobile: 0968.999.777.

TP HCM: 179C đường 3/2, quận 10 Tel: 08.62.94.66.88 Mobile: 0948.44.99.88.

Hotline: 0968.999.777. Website: thammyvienkangnam.vn

Website: http://thammyvienkangnam.vn/?udd=5UzNwITNxMTP9cXT

(Nguồn: Thẩm mỹ viện Kangnam Hàn Quốc)