Giải pháp cho làn da chảy xệ

Công nghệ Thermage làm tăng sinh collagen, trẻ hóa da được FDA Mỹ chứng nhận về tính hiệu quả.

Bước sang độ tuổi 30, phụ nữ phải đối mặt với sự thay đổi của làn da theo chiều hướng xấu đi. Chế độ dinh dưỡng không phù hợp, ánh nắng mặt trời, quá trình giảm cân hay những thay đổi sau sinh khiến cho quá trình lão hóa diễn ra nhanh hơn… Những liên kết collagen và elastin của da bị thoái hóa, mỏng và thưa dần khiến da đàn hồi kém, thô ráp, dẫn đến tình trạng chùng nhão, chảy xệ. Sự lưu thông, tuần hoàn máu cũng giảm làm chậm quá trình phục hồi da.

Giải pháp nào cho làn da chảy xệ, sạm màu.

Công nghệ Thermage là giải pháp làm tăng sinh collagen, trẻ hóa da được FDA Mỹ chứng nhận về tính hiệu quả và an toàn. Hiệu quả đạt được là do tác động của công nghệ CRF của Thermage có khả năng làm nóng mạnh và đồng nhất phần khối collagen ở sâu trong lớp bì và lớp mỡ dưới da, làm cho da săn chắc, cải thiện cấu trúc và vẻ tươi sáng của da. Thermage được ứng dụng trị liệu ở nhiều vùng da khác nhau trên cơ thể như: Căng da mặt không cần phẫu thuật, trẻ hóa khuôn mặt chảy xệ; Trẻ hóa mí mắt không phẫu thuật, nâng chân mày; Làm săn chắc, mượt các vùng da chùng khác của cơ thể vùng bụng, đùi, đầu gối, cánh tay, mông. Hiệu quả điều trị còn tiếp tục tăng thêm rõ ràng hơn từ 4 đến 6 tháng sau, do lượng collagen tiếp tục gia tăng.

Tiến sĩ Reza Torchizy chụp ảnh cùng bà Đặng Thanh Hằng - CEO Thanh Hằng Beauty Medi

Bác sĩ thực hiện là nhân tố đóng góp lớn cho thành công của quá trình trị liệu. Tại Viện chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Thanh Hằng Beauty Medi, Bác sĩ - Tiến sĩ người Mỹ - Reza Torchizy sẽ trực tiếp điều trị cho khách hàng. Ông là một trong những tiến sĩ thẩm mỹ bằng laser tại Mỹ với hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành lazer thẩm mỹ cùng hơn 10 năm kinh nghiệm điều trị Thermage. Ông đã điều trị cho hơn 10.000 bệnh nhân, trong số đó có rất nhiều chính trị gia nổi tiếng và diễn viên Hollywood. Ông được nguyên Tổng thống George Bush trao tặng huy chương vì sự nghiệp cống hiến và giải kim cương trong ngành thẩm mỹ chỉnh hình. Ngoài ra, bác sĩ Reza Torchizy là chủ sở hữu 3 trung tâm thẩm mỹ có tên tuổi tại Mỹ, một cơ sở tại châu Âu và một cơ sở tại Dubai. Ông cũng là một trong số bác sĩ được Bộ Y Tế cấp chứng chỉ hành nghề tại Việt Nam.

Thư cảm ơn của Tổng Thống Geroger Bush.

Bác sĩ Reza Torchizy sẽ có mặt ở Thanh Hằng Beauty Medi tại Hà Nội từ ngày 28/9 đến 3/10 và tại TP HCM từ ngày 4/10 đến 9/10.

Liên hệ: Thanh Hằng Beauty MediSkin clinic & spa

169 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tel : 04.3974 8889/ 090 408 5588.

09 Phùng Khắc Khoan, quận 1, TP HCM. Tel: 08 62696688/096 511 6688.

Website: www.beautymedi.vn hoặc https://www.facebook.com/beautymediskinclinic



(Nguồn: Thanh Hằng Beauty Medi)