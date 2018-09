Giải pháp cho đôi mắt trợn do thẩm mỹ hỏng

Trường hợp mắt thẩm mỹ mắt bị hỏng khá nặng được phẫu thuật thành công tại JW. Trước đó, cô gái đã cắt mí hỏng tại Thái Lan khiến hai mí to, giả, 2 vết sẹo xấu lộ rõ. Sau khi được tiến hành phẫu thuật mắt to, đôi mắt to, rõ ràng hơn.