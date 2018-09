'Giải oan' nghi án độn cằm 10 năm của Bảo Thy

Công nghệ không phẫu thuật Baby Face V-line không chỉ khắc phục khuyết điểm cằm lồi bẩm sinh, mà còn giúp Bảo Thy sở hữu khuôn mặt đẹp với đường nét thanh tú.

Trở lại với sản phẩm âm nhạc mới được mang tên “Give me your love”, Bảo Thy khiến nhiều người bất ngờ bởi nét gợi cảm hơn so với trước đây. Người đẹp sinh năm 1988 không chỉ thu hút sự chú ý của giới truyền thông lẫn công chúng về giọng ca, đời tư mà còn cả sự nâng cấp vẻ đẹp. Trong quá khứ, "công chúa bong bóng" từng vướng nghi án phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi ngoại hình, vì thế, trong lần tái xuất này, Bảo Thy không tránh khỏi những lời đồn đại "trùng tu" nhan sắc.

Bảo Thy khoe vẻ quyến rũ với khuôn mặt V-line chuẩn và sắc nét.

10 năm và nghi án chỉnh sửa cằm

Nổi danh từ cuộc thi Miss Audition 2006, Bảo Thy nhanh chóng trở thành ca sĩ trẻ được khán giả trẻ hâm mộ. Những sản phẩm âm nhạc như Công chúa bong bóng, Ngôi nhà hoa hồng, Sorry… kết hợp với nhiều giọng ca nổi tiếng cùng thời đã đưa tên tuổi Bảo Thy lên một tầm cao mới. Tuy nhiên, danh tiếng đến quá sớm khiến cô nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán không chỉ về đời tư mà còn cả nhan sắc.

Vào thời điểm bắt đầu nổi tiếng (2006), những tấm hình quá khứ của Bảo Thy bị cư dân mạng “khai quật”. Bảo Thy của ngày xưa sở hữu làn da trắng mịn màng, đôi mắt to tròn, khuôn mặt dễ thương, duy chỉ có hàm răng khấp khểnh khiến cô mất nhiều điểm. Những năm tiếp theo, Bảo Thy lại khiến khán giả xôn xao vì chiếc cằm bị gồ kỳ lạ, đặc biệt hiện rõ mỗi khi nói chuyện, tươi cười.

Chiếc cằm “lồi” trong quá khứ từng khiến Bảo Thy găp phải nhiều tin đồn thị phi.

Đứng trước tin đồn, Bảo Thy nhiều lần tự “giải oan” cho mình bằng việc khẳng định cô chưa từng động chạm dao kéo. Nữ ca sĩ 8x cho biết, cằm của cô hoàn toàn tự nhiên và phần nhô ra là bẩm sinh, từ bé đã có chứ chưa từng độn cằm. Tuy nhiên, dù đã thẳng thắn phản bác, Bảo Thy vẫn tiếp tục phải hứng chịu sự chỉ trích về nhan sắc.

Giải mã chiếc cằm đặc biệt của Bảo Thy

Bác sĩ Hồng Loan (Giám đốc Viện thẩm mỹ Quốc tế Dencos Luxury cho biết), trường hợp cằm của Bảo Thy là một dạng dị tật bẩm sinh do các cơ vùng cằm hoạt động mạnh quá mức, kết hợp với sự kết dính giữa phần da cằm và các cơ vùng hạ góc miệng dẫn đến việc vùng cằm bị đẩy lên và tạo thành vết lồi cao hơn mức bình thường khi cử động, cười nói. Để giải quyết chiếc cằm lồi bẩm sinh này thì việc phẫu thuật độn cằm là không cần thiết, thậm chí đôi khi còn đem đến tác dụng ngược.

“Công chúa bong bóng” chia sẻ, chiếc cằm đặc biệt không chỉ khiến cô vướng phải những tin đồn thất thiệt mà còn gặp nhiều khó khăn trong việc thay đổi phong cách. Nhiều năm nay, người đẹp đã cố gắng che lấp khuyết điểm này bằng make-up, nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời và không đem lại hiệu quả lâu dài.

Bảo Thy chia sẻ, cô thật sự không muốn động dao kéo do bản thân rất sợ đau. Chính vì thế, sau một thời gian tìm hiểu, Bảo Thy đã tìm đến Dencos Luxury để được tư vấn khắc phục chiếc cằm “thị phi”.

Công nghệ không phẫu thuật Baby Face V-line giúp cô khắc phục chiếc cằm “thị phi”, đồng thời nhanh chóng sở hữu khuôn mặt thon gọn, thanh thoát.

Bác sĩ Hồng Loan lý giải công nghệ không phẫu thuật Baby Face V-line được giọng ca 8x tin tưởng là sự kết hợp của bộ ba giải pháp filler, toxin và collagen. Toxin đóng vai trò giảm hoạt động cơ cằm và cơ hạ góc miệng để các cơ hoạt động yếu đi, không gây lộ vùng cằm bất thường. Trong khi đó, filler giúp bóc tách phần da cằm và các khối cơ góc miệng đồng thời làm đầy vùng cằm, tạo hình đường nét V-line thon gọn. Cuối cùng, collagen được đưa vào làn da giúp phục hồi, nuôi dưỡng cấu trúc da, tạo độ đàn hồi, săn chắc và căng mượt, giúp hiệu quả định hình khuôn mặt V-line tối ưu.

Bảo Thy chia sẻ: “Tôi thật sự bất ngờ trước hiệu quả của công nghệ không phẫu thuật Baby Face V-line. Phương pháp này không chỉ khắc phục khuyết điểm của chiếc cằm từng khiến tôi lo lắng suốt nhiều năm qua, mà còn giúp tôi sở hữu khuôn mặt đẹp hơn với đường nét thanh tú, gọn gàng chỉ trong 60 phút. Bây giờ, tôi hoàn toàn tự tin đứng trước ống kính và cả trên sân khấu”. Xem chi tiết tại đây.

Liên hệ: Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Dencos Luxury

Hotline: 1900 636 928

Website: dencosluxury.comFacebook: Thammyviendencos

TP Hồ Chí Minh: 559-561 Trần Hưng Đạo, quận 1

Hà Nội: 135-137 Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng

Vũng Tàu: 227A Lê Hồng Phong, phường 8

Cần Thơ: 357 Đường 30/4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều

(Nguồn: Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Dencos Luxury)