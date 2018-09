Giải nhiệt cho tóc

Giống như làn da, tóc cũng cần cung cấp độ ẩm để giữ gìn vẻ đẹp, đặc biệt trong mùa hè khi tóc dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố môi trường.

Đôi khi chúng ta lầm tưởng mái tóc bị khô xơ là do hư tổn cấu trúc, nhưng nguyên nhân có thể do tóc bị thiếu độ ẩm. Độ ẩm rất quan trọng bởi bất kỳ sự thay đổi nào của thời tiết đều tác động trực tiếp đến mái tóc. Vào mùa hè, một số hiện tượng xấu trên tóc hay gặp phải như: tóc khô xơ do mất độ ẩm, sợi tóc có xu hướng khó vào nếp, chẻ ngọn, dễ bị đứt gãy cộng thêm những vảy nhỏ màu trắng trên da đầu. Tuy nhiên, nhiều người thường chỉ quan tâm đến tóc sau mỗi lần làm hoá chất mà xem nhẹ chăm sóc tóc hàng ngày.

Cung cấp độ ẩm và dưỡng chất hàng ngày

Như thức uống giải khát, bộ đôi gội xả dưỡng ẩm sẽ giúp tóc cân bằng lại độ ẩm, đồng thời tích trữ năng lượng nhằm chống lại cái nắng, các tác động từ bên ngoài. Ngoài yếu tố dưỡng ẩm, bạn nên sử dụng dòng sản phẩm không chứa sun-fat và parabens. Sun-fat là nguyên nhân khiến tóc bị khô hơn do tác động tẩy rửa của hoạt chất này gây nên. Davines đã thay thế sun-fat bằng than, hợp chất làm sạch chiết xuất từ ngô nhằm loại bỏ các tác hại. Lớp bọt nhỏ, mịn cung cấp độ ẩm, dưỡng chất sẽ giúp tóc nhẹ, mềm tơi và suôn mượt.

Gội xả Momo với chiết xuất dưa vàng Paceco Cartucciaru thuộc dự án Slow Food giàu nước, vitamin và muối khoáng mang đến độ ẩm lâu dài cho tóc.

Dưỡng ẩm tăng cường

Nếu gội xả cung cấp độ ẩm hàng ngày thì kem xả khô đa năng như một liều thuốc hạ nhiệt ngay lập tức cho tóc, giúp mái tóc thiếu ẩm trầm trọng lấy lại cân bằng nhanh hơn. Với thành phần tự nhiên, dưỡng ẩm đa năng Momo/hairpotion sẽ mang đến cho tóc độ mềm, bóng, không làm nặng tóc. Bạn có thể sử dụng cho tóc ẩm, hoặc bất kỳ lúc nào muốn chăm sóc tóc. Thoa chút kem lên tóc ẩm (hoặc khô) rồi vuốt đều (tập trung vào thân và ngọn tóc), tạo kiểu như ý muốn. Sự có mặt của dưỡng ẩm Momo/hair potion ngoài việc làm tăng hiệu quả dưỡng ẩm còn giúp tóc suôn mềm vào nếp hơn, rất thích hợp với những mái tóc bông xù.

Với kết cấu nhẹ, không làm bết tóc hay dính nên có thể thoa kem trước khi đội mũ bảo hiểm hay đi ra ngoài nắng, như một màng bảo vệ nhẹ bao quanh sợi tóc.

Kem xả khô dưỡng ẩm đa năng Momo/hair potion của Davines giúp tóc mềm và bóng mà không làm nặng tóc.

Bổ sung dưỡng ẩm mọi lúc, mọi nơi

Mục tiêu chăm sóc tóc hè nhằm cung cấp độ ẩm. Ngay kể cả khi chúng ta cần tạo kiểu tóc, hãy chọn sản phẩm nào vừa có công năng tạo kiểu như ý đồng thời dưỡng ẩm. Đây là việc chăm sóc tóc theo mục đích, giúp chúng ta tập trung vào nhu cầu nhằm đạt được hiệu quả cao.

Bất cứ khi nào cần bảo vệ cấu trúc tóc trước tia UV, chống mất nước, bạn chỉ cần thoa một lượng nhỏ vào tóc ẩm và tạo kiểu như mong muốn.

Dung dịch tạo kiểu thẳng Relaxing Moisturizing Fluid và kem bọt dưỡng ẩm tóc xoăn Curl Moisturizing Mousse dòng More Inside của Davines

Ngoài những món sản phẩm giúp tăng cường độ ẩm cho tóc ở trên, phái đẹp cũng nên trang bị một số món đồ bảo vệ như mũ rộng vành, khăn cuốn tóc, gel tránh nhiệt khi sử dụng dụng cụ có nhiệt như máy sấy, máy là, máy làm xoăn giả hay sử dụng nước mát để gội đầu… để bảo vệ tóc.

