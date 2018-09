Giải mã vẻ đẹp 'nếp gấp' đùi quyến rũ

Sau tay chạm rốn, hông quả táo phô diễn eo thon và vòng 3 căng tròn, phái đẹp thế giới chuộng khoe đùi mật ong.

Những cặp đùi thon gọn không còn là tiêu chí vẻ đẹp của nhiều chị em. Giờ đây, một thân hình sexy phải sở hữu cặp đùi to, mông mẩy, đặc biệt phải tạo được nếp gấp khi ngồi hoặc quỳ, hay còn gọi là “thighbrow”. Tuy nhiên, đùi to chỉ trở nên đẹp khi cơ thể bạn đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn phù hợp.

Hình ảnh cặp đùi to, có đường nếp gấp mềm mại nối với vòng ba khủng xuất hiện ngày càng nhiều, khiến cả cánh mày râu và các cô gái yêu thích.

Đùi to đẹp khi đi kèm vòng eo con kiến

Nếp gấp ở phần đùi khi ngồi xuất hiện khi bạn sở hữu phần đùi to, hông nở. Tuy nhiên, phần đùi to, hông nở chỉ thực sự quyến rũ khi được đặt cùng vùng bụng phẳng lỳ và vòng eo nhỏ. Đó là lý do phái đẹp tìm đủ mọi cách để tiêu sạch mỡ vòng 2, làm vòng 3 căng mẩy để sở hữu nếp gấp gợi cảm.

Không đủ thời gian và kiên trì để theo sát các chế độ gym khắt khe, nhiều người tìm tới phương pháp đốt cháy mỡ, tạo eo thắt đáy lưng ong đơn giản và nhanh chóng của phái đẹp xứ hoa anh đào. Xem toàn bộ quá trình người Nhật bấm huyệt để tạo đường cong chữ S tại đây.

Phương pháp tiêu mỡ của người Nhật sử dụng kỹ thuật bấm huyệt để đốt cháy 100% mỡ vùng bụng, giúp eo thon và khiến các cơ vùng mông săn chắc, căng mẩy.

Đùi to săn chắc

Nếu như trước đây những cô gái "chân cột đình" thường rất tự ti vì cho rằng đùi to là xấu xí thì nay đặc điểm này đã trở thành thước đo cho độ sexy của nữ giới. Tuy nhiên, các cô nàng chân to cần phân biệt rõ ràng đùi mật ong chỉ tôn vinh những cặp đùi, thịt và cơ săn chắc, đầy sức sống chứ không phải là da nhăn nheo hay núng nính mỡ.

Lợi dụng nhiệt nóng từ một loại bùn cứu nguồn gốc Nhật Bản để khiến bắp đùi săn lại, chắc nịch như các sao Hollywood là cách mà nhiều phụ nữ Việt đã áp dụng và thành công.

Lượng nhiệt toả ra từ lớp bùn cứu thảo dược nhanh chóng kích thích da và cơ vùng đùi săn chắc. Trong hình là công đoạn đắp bùn cứu để thu gọn vùng eo.

