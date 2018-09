Giải mã phương pháp giảm béo kiểu Nhật

Ưu điểm lớn của cách giảm cân dưỡng sinh kiểu Nhật là các bước massage bấm huyệt thực hiện các thao tác chính xác vào từng huyệt đạo.

Hiện trên thị trường có nhiều phương pháp giảm béo được quảng cáo là hiệu quả, vậy giảm béo kiểu Nhật có gì khác biệt so với các phương pháp giảm béo khác? Tôi chỉ muốn giảm béo riêng phần bụng, mong bác sĩ tư vấn giúp. Kim Thư, 35 tuổi (Cần Thơ).

Trả lời:

Thông thường có 2 phương pháp giảm cân phổ biến là luyện tập cơ thể với cường độ cao và đều đặn hay xây dựng chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt. Cả 2 phương pháp trên đòi hỏi quyết tâm cao và sự kiên trì trong một thời gian nhất định. Nhược điểm là nếu bạn cảm thấy mình đạt được số đo như ý và dừng lại, cân nặng của bạn sẽ quay trở lại nhanh chóng.

Khác với các phương pháp trên, giảm béo dưỡng sinh kiểu Nhật là liệu trình massage bấm huyệt kỹ thuật cao kết hợp sử dụng các sản phẩm giảm béo an toàn từ thảo dược quý Nhật Bản cùng với thiết bị công nghệ máy V8- Shape hiện đại. Thiết bị với lực hút chân không sẽ làm nóng mô mỡ, đào thải mỡ ra ngoài theo hệ tiêu hoá trong suốt liệu trình. Kết quả là bạn có thể thấy mỡ được đào thải ra ngoài mỗi khi đi vệ sinh. Hiệu quả phương pháp này tương đương với phẫu thật mà lại không bị đau đớn, không phải nghỉ dưỡng.

Thủy Tiên bất ngờ khi giảm được 5kg sau 10 ngày trị liệu bằng phương pháp giảm béo kiểu Nhật để lấy lại vóc dáng sau sinh.

Ưu điểm lớn của phương pháp giảm cân dưỡng sinh kiểu Nhật là các bước massage bấm huyệt thực hiện các thao tác chính xác vào từng huyệt đạo, giúp giảm bớt cảm giác thèm ăn, khiến bạn ăn vừa phải, ngon miệng mà vẫn giữ được vòng eo thon gọn. Quá trình diễn ra ra trong vòng 10 ngày, không gây đau đớn, vòng đo của bạn có thể giảm đến 15-20 cm vòng đo và 5-7kg cân nặng cơ thể. Ngay cả vùng da chảy nhão, bị rạn cũng được cải thiện một cách rõ rệt với phương pháp này.

Để kết quả được như ý, bạn nên đến các hệ thống spa uy tín. Các bác sĩ sẽ đo tổng quát về cân nặng, chiều cao, lượng mỡ dư thừa... Sau đó, bạn sẽ nhận được phác đồ trị liệu hợp lý để giảm béo trúng đích vùng thừa cân. Vì thế bạn sẽ không còn lo giảm béo thiếu hiệu quả và ảnh hưởng tiêu cực đến các vùng khác trên cơ thể. Đây là điều các phương pháp giảm béo thông thường và ăn kiêng không thể làm được. Nhiều phương pháp giảm béo khiến bạn mất nhiều thời gian, công sức chỉ đạt được số đo mong ước nhưng không duy trì hiệu quả lâu bền. Việc cứ giảm cân rồi lại tăng cân trở lại nhanh chóng làm nhiều bạn nản chí và mệt mỏi.

Bấm huyệt giúp bạn ăn ngon và điều độ hơn.

Tuy nhiên, giảm béo dưỡng sinh kiểu Nhật ngoài việc loại bỏ mơ dư thừa, còn giúp co nhỏ dạ dày, tạo thói quen ăn uống mới tích cực và điều độ hơn cho người điều trị. Có thể nói, phương pháp giảm cân dưỡng sinh theo phong cách Nhật góp phần tích cực vào việc thay đổi cơ bản chế độ và thói quen sinh hoạt, dùng bữa hàng ngày của bạn. Thói quen ăn uống của bạn quyết định phần lớn đến vóc dáng và sắc đẹp của bạn. Nếu bạn thay đổi tích cực, việc duy trì vóc dáng dễ dàng và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, bạn cần xác định rõ nguyên nhân gây tăng cân của mình là gì. Nếu là từ thói quen ăn uống thì phương pháp này có thể giúp bạn giữ vóc dáng trong nhiều năm. Nếu bởi những lý do phức tạp khác như trầm cảm, di truyền, do hormone… thì khi lập phác đồ điều trị, bác sĩ sẽ có tư vấn cụ thể cho từng trường hợp.

Chuyên mục được tư vấn bởi Bác sĩ Lê Xuân Hiệp, Giảng viên khoa Y, Đại học Quốc gia - Bác sĩ tư vấn Hệ thống Lavender Spa & Clinic.

Minh Thảo