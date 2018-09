Bên cạnh các loại nước detox có tác dụng giảm cân, làm đẹp da, liệu pháp mới được nghiên cứu có khả năng giải độc, thanh lọc sâu từ tận bên trong từng tế bào.

Ngày càng xuất hiện nhiều các phương pháp thải độc giảm cân từ đơn giản đến phức tạp. Điều này khẳng định nhu cầu thanh lọc cơ thể của mọi lứa tuổi rất cao. Với nhiều công thức detox khác nhau từ các loại rau, rủ, quả nhiều nước, giàu chất xơ, bạn có thể dễ dàng loại bỏ các tạp chất, mỡ thừa và chất độc trong cơ thể để vừa làm đẹp hiệu quả, giảm cân an toàn, vừa hạn chế những bệnh tật nguy hiểm.

Các loại nước detox trở nên phổ biến và được nhiều chị em lựa chọn thành loại nước uống hàng ngày giúp giữ dáng, đẹp da.

Tuy nhiên, quá trình detox giải độc cơ thể thông thường trên thực tế chỉ có thể giúp bạn cải thiện những dấu hiệu hư tổn bên ngoài bề mặt nhờ việc loại bỏ đi những dư chất độc hại không cần thiết trong cơ thể. Chưa kể phương pháp này chỉ có thể đem lại hiệu quả tương đối cho làn da, vóc dáng nếu kiên trì sử dụng lâu dài. Còn đối với những dạng độc tố tích tụ lâu ngày sâu trong cơ thể bắt nguồn từ những tổn hại tế bào do quá trình thoái hóa, lão suy tự nhiên xuất phát từ rối loạn các gốc tự do thì phương pháp detox thông thường không thể giải quyết được.

Do đó, để tìm kiếm một giải pháp giúp thanh lọc, giải độc toàn diện, làm mới hệ thống tế bào già cằn cỗi, bạn cần đến một liệu pháp chuyên nghiệp hơn với sự trợ giúp của ngành thẩm mỹ công nghệ cao để cân bằng lại hoạt động của hệ thống gốc tự do trong cơ thể. Đây là hướng đi mới được ưa chuộng trong ngành thẩm mỹ chăm sóc, phục hồi sức khỏe và sắc đẹp hiện đại.

Cell-Detox - liệu pháp giải độc toàn thân nhờ cân bằng gốc tự do

Cell-Detox là liệu pháp giải độc và trẻ hóa toàn diện, được nghiên cứu dựa trên khả năng chống lại những tác động nguy hại từ các gốc tự do đến với từng tế bào của một cơ thể sống. Quá trình tiếp xúc với môi trường ô nhiễm, đặc biệt là ánh nắng mặt trời, tia cực tím cũng như tiến trình thoái hóa, lão suy tự nhiên của cơ thể sẽ làm phát sinh các gốc tự do gây tổn hại màng tế bào và kích hoạt các enzym phân hủy collagen và elastin. Cùng với sự gia tăng về tuổi tác, “đội quân” gốc tự do này sẽ lũy thừa lên nhanh chóng, đẩy nhanh tốc độ lão hóa và mời gọi các bệnh lý nguy hiểm sớm phát triển. Do đó, việc cân bằng gốc tự do chính là nguyên lý nền tảng để thực hiện các tiến trình giải độc tố cơ thể và phục hồi tế bào, trẻ hóa toàn diện, giúp cơ thể luôn nằm trong chế độ an toàn đối với mọi sự tấn công từ các cá thể gây hại từ bên trong lẫn bên ngoài.

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, ước tính mỗi ngày tế bào phải hứng chịu khoảng 10.000 gốc tự do tấn công mỗi ngày gây hại cho tế bào.

Với 3 giai đoạn chuyên nghiệp, liệu pháp Cell-Detox sẽ trực tiếp bổ sung các chất chống gốc tự do như Coenzym-Q10, Alpha Lipoic Acid, Glutathione, Resveratrol, Lycopene… vào cơ thể một cách an toàn. Những dưỡng chất này sẽ nhanh chóng tác động lên từng tế bào, giúp cân bằng và làm dịu lại sự rối loạn của các gốc tự do để hệ thống tế bào trong cơ thể được ổn định trở lại. Sự ổn định và tái sinh của hệ thống tế bào trong cơ thể này chính là tiền đề để trẻ hóa, giải độc cơ thể nhờ các cơ chế tăng sinh collagen, tăng cường hệ thống miễn dịch, đào thải độc tố hiệu quả và nuôi dưỡng nền móng tế bào toàn diện. Đồng thời, giai đoạn bổ sung của Cell-Detox có tác dụng gia cố thêm “hàng phòng ngự” từ xa, giúp tái thiết lại nền móng vững chắc của toàn bộ hệ thống tế bào, giúp cơ thể trẻ lại và được tiếp sức để chống lại những bệnh lý nguy hiểm.

Liệu pháp giải độc và trẻ hóa tế bào Cell- Detox áp dụng được cho mọi lứa tuổi có mong muốn phục hồi được sức khỏe, cải thiện sắc đẹp.

Phương pháp cân bằng gốc tự do và phục hồi tế bào bằng Cell-Detox đem lại những hiệu quả kép về sức khỏe và sắc đẹp rất đáng quan tâm. Về sức khỏe, Cell-Detox hỗ trợ tăng sinh lực, sức bền của cơ thể, cải thiện giấc ngủ, thị lực, giác quan minh mẫn, ổn định chuyển hóa trao đổi chất giúp điều hòa nội tiết tố và hormone. Về sắc đẹp, Cell-Detox giúp kiểm soát cân nặng, tránh thừa cân, béo phì đồng thời ức chế melanin dư thừa, giúp da trắng mịn, hồng hào tự nhiên, giảm thâm, giảm nhăn, làm chậm tiến trình lão hóa tự nhiên của cơ thể. Xem thêm tại đây.

