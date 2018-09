Giải đáp về công nghệ nâng mũi S line

Đến từ Viện thẩm mỹ Hàn Quốc JW, hai chuyên gia nâng mũi S line là TS.BS.Man Koon Suh và TS.BS.Nguyễn Phan Tú Dung chia sẻ về phương pháp này.

Theo TS.BS.Man Koon Suh, nói đến kỹ thuật nâng mũi, mọi người đều nghĩ rằng dùng sụn nhân tạo để độn mũi cao hơn. Tuy nhiên, một trong những biến chứng hay gặp của phương pháp này là mũi thường bóng đỏ, lộ sóng và không thể chỉnh hình theo ý muốn. Mũi S line là phức hợp chỉnh hình cấu trúc bao gồm nâng cao sóng mũi, đầu mũi được thu gọn và kéo dài, trong đó đầu mũi được tạo hình bằng sụn tự thân là sụn vách ngăn, kết hợp một phần sụn vành tai. Do vậy, nếu xương mũi bè hay cánh mũi rộng thì có thể thu gọn được. Khi nâng mũi S line, tùy thuộc vào từng trường hợp, từng cấu trúc mũi, bác sĩ sẽ kết hợp những kỹ thuật khác nhau từ dễ đến khó, đảm bảo sự thon gọn, mềm mại, dáng hình chữ S, hài hòa với từng khuôn mặt.

Một số trường hợp nâng mũi S line công nghệ Hàn Quốc.

Đặc điểm mũi người Á Đông nói chung và người Việt Nam nói riêng là mũi thấp, bè, đầu mũi to và ngắn. Nếu chỉ áp dụng phương pháp nâng mũi thông thường thì mũi chỉ cao lên chứ không tạo hình theo ý muốn. Do đó, các trường hợp chỉ định nâng mũi S line phù hợp là: mũi thấp đầu mũi to và ngắn, cấu trúc xương mũi bè, mũi bị bị bóng đỏ sau khi nâng mũi bằng sụn nhân tạo đơn thuần, mũi bị co rút ngắn sau nâng mũi, mũi lân...

Hình ảnh trước và sau khi nâng mũi S line tại thẩm mỹ Hàn Quốc JW.

Nâng mũi S line không phải là kỹ thuật đơn giản mà bác sĩ nào cũng thực hiện được. Phương pháp thực hiện chỉ đặt sụn nâng, tạo kèm bọc một lớp sụn vành tai vào đầu mũi là không chính xác. Để nâng mũi, bác sĩ phải giải phóng sụn đầu mũi và sụn vách ngăn để tạo hình đầu mũi thon gọn và kéo dài một cách tự nhiên. Tại thẩm mỹ JW, hơn 70% các trường hợp nâng mũi là chỉnh hình mũi ngắn, mũi co rút, mũi bóng đỏ, lộ sóng do áp dụng những kỹ thuật cũ thông thường trước đó.

Công nghệ nâng mũi thế hệ mới đòi hỏi bác sĩ phải kết hợp nhiều yếu tố như quá trình được đào tạo bài bản lâu dài về chuyên môn, dụng cụ chuyên sâu và vật liệu chuyên dụng. Do đó, khi tìm hiểu về nhu cầu nâng mũi S line, bệnh nhân cần hiểu rõ kinh nghiệm, trình độ đào tạo của bác sĩ cũng như chất lượng và uy tín của cơ sở hoạt động.

Lễ ký kết thỏa thuận thành lập Viện thẩm mỹ Hàn Quốc JW tại Việt Nam.

(Nguồn: Thẩm mỹ viện Hàn Quốc JW)