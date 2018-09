Giải đáp thắc mắc về lỗ chân lông to

Làn da không mịn màng do lỗ chân lông to và thường bị giãn rộng hơn vào mùa hè, nếu chị em không biết chăm sóc và dưỡng da đúng cách.

Lỗ chân lông to có xu hướng xuất hiện nhiều ở vùng má, mũi và trán, làm da kém mịn màng. Đặc biệt là với người có làn da dầu thì thường có lỗ chân lông lớn hơn.

Lỗ chân lông to khiến làn da kém căng mịn, là nỗi e ngại của nhiều người, nhất là vào mùa hè nắng nóng.

Nguyên nhân gây ra giãn nở lỗ chân lông

Da dầu, nhờn: da quá nhiều dầu nhưng không được làm sạch thường xuyên sẽ ứ đọng tại các nang lông và làm to dần lỗ chân lông qua mỗi ngày.

Da thiếu nước: khi cơ thể bị thiếu nước, các tế bào biểu bì sẽ teo lại làm cho các lỗ chân lông gần nhau hơn, hiện ra rõ hơn nên sẽ có cảm giác to hơn.

Khí hậu: vào mùa hè nhiệt độ thường ở mức cao khiến cho da phải liên tục giãn nỡ để thoát nhiệt, từ đó góp phần làm bề mặt da và chân lông phình to.

Các hoạt động như xông hơi, rửa mặt bằng nước quá nóng, nặn, lột mụn thường xuyên, trang điểm nhiều… cũng là nguyên nhân làm cho lỗ chân lông to hơn.

Hạn chế giãn nở lỗ chân lông hàng ngày

Các chuyên gia khuyên bạn nên tìm cách ngăn chặn sự giãn nở quá mức của lỗ chân lông từ những bước căn bản khi chăm sóc da tại nhà.

Làm sạch da: bước làm sạch da là rất cần thiết. Nếu không loại bỏ các chất bụi bẩn, bã nhờn tiếp xúc hàng ngày sẽ tích tụ và bịt kín lỗ chân lông khiến nó giãn to hơn, hoặc còn có thể bị viêm nhiễm, gây ra mụn.

Tẩy da chết: đây là cách để loại bỏ triệt để tế bào da chết và dầu thừa . Không cần đến các sản phẩm tẩy da chết tốn kém, bạn có thể tự chế những loại mặt nạ tẩy da chết đơn giản và sẵn có trong gian bếp.

Bạn nên thường xuyên đắp mặt nạ tự nhiên như cà chua, mật ong, dưa chuột, đu đủ hay massage bằng đá viên…

Không để lớp trang điểm qua đêm: giữ nguyên lớp trang điểm qua đêm có thể tạo ra nhiều bã dầu thừa hơn, mụn nhọt và khiến lỗ chân lông to ra.

Bổ sung vitamin C: vitamin C cũng đã kích thích da bạn sản xuất đều đặn collagen và elastin. Bạn nên chọn những loại mỹ phẩm có chứa vitamin C, hoặc ăn hoa quả trực tiếp hoặc uống vitamin bổ sung hàng ngày.

Loại trừ bã dầu: bạn có thể tự hạn chế việc da sản xuất nhiều dầu làm to lỗ chân lông nghiêm trọng bằng cách dùng các loại sản phẩm có tác dụng tẩy dầu thừa.

Massage với đá lạnh: đá viên có thể làm da dịu lại và làm co các lỗ chân lông lại (tốt hơn là đá viên làm từ nước ép cam hoặc trà xanh). Bạn cũng nên rửa mặt bằng nước lạnh.

Đặc trị lỗ chân lông to cho da căng mịn

Bên cạnh các bước chăm sóc da cơ bản ngay tại nhà, các chuyên gia tại Dencos khuyên bạn nên cải thiện làn da kém căng mịn do lỗ chân lông to hoặc da sần sùi, sạm màu bằng với hệ thống các dưỡng chất có trong Nano Cell Skin.

Đây là liệu pháp mới được ra đời trên nền tảng tích hợp ưu điểm và nguyên lý điều trị của các phương pháp chăm sóc da chuyên sâu. Đầu tiên, các bác sĩ sẽ tiến hành tái tạo da siêu vi điểm bằng laser để kích thích cải tạo hệ thống biểu mô. Sau đó, hàng loạt siêu dưỡng chất dạng nano sẽ thẩm thấu vào sâu bề mặt da để loại bỏ hết các dấu hiệu kém sắc hoặc lão hóa từ chân gốc bao gồm: collagen và tế bào gốc (chứa hệ thống các axit amin, chuỗi peptide chống oxy hóa và các yếu tố tăng trưởng như EGF, Elestin, HGF…)

Liệu pháp tái tạo da căng mịn, thu nhỏ lỗ chân lông của Dencos Luxury hiệu quả bền vững và không làm bào mòn da.

Với tình trạng lỗ chân lông to quá mức, đạt tới mức độ cận sẹo rỗ (do mụn hoặc da dầu nặng) thì việc điều trị cần đến tác động sóng RF 6 cực của Intensif đẩy mạnh hoạt động tái tạo tế bào từ bên trong, xây dựng lại cấu trúc da cũng như lỗ chân lông săn chắc, mịn màng hơn.

Hiệu quả của liệu trình này là chống lại sự oxy hóa tế bào, kích thích tăng trưởng tế bào gốc, nuôi dưỡng hệ thống biểu mô, triệt tiêu các hắc sắc tố… giúp cho da khỏe mạnh, căng chắc, hồng hào; kiểm soát độ ẩm, độ đàn hồi cũng như cân bằng độ pH; cải thiện sự giãn nở lỗ chân lông. Chỉ sau lần một lần điều trị, bạn sẽ sở hữu ngay làn da mịn màng, bóng mượt, lỗ chân lông được thu nhỏ giống như sao Hàn. Xem thêm tại đây.

