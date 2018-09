'Giải cứu' sổ bụng cho mẹ bỉm sữa sau sinh

Nhiều sao Việt và phụ nữ sau sinh đã lấy lại được vóc dáng gọn gàng và vòng bụng thon đẹp như thời son rỗi nhờ công nghệ giảm mỡ Cavi-Deluxe.

Sổ bụng - nỗi ám ảnh của chị em sau khi vượt cạn

Sau thời khắc vượt cạn đau đớn, các bà mẹ vẫn nghĩ mình sẽ được hưởng hạnh phúc trọn vẹn bên con yêu nhưng mong muốn luôn đối nghịch với thực tế. Những ngấn mỡ lỏng lẻo, các lớp da nhăn nheo, chảy xệ cùng những vết rạn chằng chịt trở thành nỗi khổ tâm, mối lo ngại ám ảnh chị em suốt một thời gian dài.

Theo thống kê, cứ 10 phụ nữ sau sinh thì có đến 8 hoặc 9 người gặp phải tình trạng sổ bụng, mỡ thừa và rạn da. Do đó, câu chuyện sổ bụng sau sinh trở thành "chuyện không của riêng ai" và là nỗi lo sợ của đa số mẹ bỉm sữa.

Chảy xệ, nhăn nheo và rạn da khiến vùng bụng của đa số phụ nữ sau sinh kém thẩm mỹ, nhiều người thậm chí còn đánh mất đi sự tự tin trong cuộc sống.

Nhiều sao Việt cũng không nằm ngoài “bi kịch vỡ dáng” như bao phụ nữ khác khi thực hiện thiên chức làm mẹ. Thời gian đầu tái xuất trước truyền thông sau hành trình vượt cạn, diễn viên Thanh Thúy, người mẫu Anh Thư, ca sĩ Đoan Trang… đều khiến mọi người ngỡ ngàng với ngoại hình bị “phá tướng”. Thậm chí, người hâm mộ khó có thể nhận ra một nàng Thúy “nhỏ” lém lỉnh, một Anh Thư “chân dài” dáng chuẩn hay Đoan Trang “socola” quyến rũ, bốc lửa ngày xưa.

Thế nhưng, ngay sau đó, cả Thanh Thúy, Anh Thư và Đoan Trang đều trở lại sân khấu Bước nhảy hoàn vũ với hình ảnh bốc lửa và những bước nhảy điêu luyện, linh hoạt cùng vòng bụng không mỡ thừa, chiếc eo thon nhỏ, cơ thể nhẹ nhàng và cân đối. Công cuộc giảm mỡ thần tốc của những sao Việt này đã khiến không ít bà mẹ bỉm sữa ngưỡng mộ và cũng ao ước làm được như thế.

Hiện thực hóa ước mơ lại dáng sau sinh

Thay vì than vãn, tự ti hoặc ngồi mơ mộng, giờ đây các phái đẹp cũng có thể tự mình tạo nên sự thay đổi sắc vóc nhanh chóng. Bụng ngấn mỡ, chảy xệ do các lớp mỡ tích tụ nhiều trong quá trình mang thai; da nhăn nheo, chùng nhão và các vết rạn ngang dọc xuất hiện do cấu trúc da bị kéo dãn quá mức… sẽ tìm được cùng một “lời giải” với Cavi-Deluxe, phương pháp giảm mỡ công nghệ cao tại Dencos Luxury.

Công nghệ Cavi-Deluxe cũng chính là bí quyết lấy lại dáng sau sinh ngoạn mục, không cần đụng chạm dao kéo của Anh Thư, Thanh Thúy và Đoan Trang.

Cavi-Deluxe là phương pháp giảm mỡ công nghệ cao, tích hợp cải thiện nhiều tình trạng cùng lúc là mỡ thừa, rạn da và chảy nhão vùng bụng trong một lần duy nhất nên được nhiều sao Việt ưa chuộng.

Không bắt các "mẹ bỉm sữa" phải ăn uống kiêng khem khổ sở và mất nhiều thời gian tập thể dục, Cavi-Deluxe sẽ xử lý cùng lúc mỡ thừa, chảy xệ và rạn da bụng cho phụ nữ sau sinh, giúp việc lấy lại toàn diện vòng bụng eo trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Đây cũng là phương pháp thẩm mỹ cao cấp có sự tích hợp điều trị ba vấn đề xuống sắc mà phụ nữ sau sinh thường gặp trong cùng một công nghệ.

Dựa trên tác động năng lượng nhiệt và sóng âm của máy Cavi-Deluxe đi sâu vào các lớp da, các mô mỡ dày sẽ được hóa lỏng và triệt tiêu đến 95%. Từ đó, Cavi-Deluxe làm giảm số đo của vòng bụng, eo, hông một cách tự nhiên mà không cần phẫu thuật.

Tác động sinh học kép trên còn hữu hiệu với các lớp biểu bì, giúp hệ thống collagen và elastin bên trong cấu trúc da vùng bụng được phục hồi, làm săn chắc và căng phẳng những vùng da nhăn nheo, chùng nhão, chảy xệ nhanh chóng. Ngoài ra, tác động sinh học của sóng siêu âm hội tụ còn hỗ trợ thay đổi sắc tố da sạm màu và tăng hiệu quả khôi phục hệ thống chất nền, từ đó chị em sẽ giảm đến 80% vết rạn da.

Cavi-Deluxe loại bỏ đến 90% tình trạng sau sinh. Hiện dịch vụ này được Dencos Luxury ưu đãi 15% chi phí trong tháng 8.

Công nghệ Cavi-Deluxe được kiểm chứng an toàn từ FDA và cam kết đem lại hiệu quả nổi bật cho khách hàng như: chỉ điều trị một lần duy nhất, tình trạng thừa mỡ, chùng nhão, chảy xệ bụng được xử lý gọn gàng; vùng da bụng lấy lại được sự săn chắc, mượt mà, phẳng phiu; vòng bụng, eo, hông được thu nhỏ từ 8 đến 20cm, tạo được đường cong cơ thể nuột nà và đảm bảo không tích mỡ trở lại.

Bên cạnh đó, với phương pháp làm đẹp vùng bụng này, chị em không cần phải trải qua phẫu thuật, không để lại sẹo và không xảy ra biến chứng; cải thiện đến 80% tình trạng rạn da bụng mà không gây kích ứng chỉ sau một lần thực hiện; không ảnh hưởng đến sức khỏe và việc chăm con nhỏ; giúp tiết kiệm thời gian, sức lực và không cần vất vả ăn uống kiêng khem. Xem chi tiết tại đây.

Nhân dịp sinh nhật 7 tuổi, Dencos Luxury gửi đến phái đẹp ưu đãi lên đến 15% cho công nghệ Cavi-Deluxe. Bên cạnh đó, chương trình còn nhiều giảm đến 50% cùng nhiều quà tặng dành cho khách hàng đến trải nghiệm các dịch vụ làm đẹp tại Dencos Luxury trong tháng 8. Xem chi tiết tại đây.

Liên hệ: Viện thẩm mỹ Quốc tế Dencos Luxury

Hotline: 1900.636.928 – 0906.8888.36

Website: dencosluxury.com

Facebook: Thammyviendencos

TP HCM: 559-561 Trần Hưng Đạo, quận 1

Hà Nội: 135-137 Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng

Vũng Tàu: 227A Lê Hồng Phong, phường 8

Cần Thơ: 357 Đường 30/4, phường ưng Lợi, quận Ninh Kiều

(Nguồn: Viện thẩm mỹ Quốc tế Dencos Luxury)