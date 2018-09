Filler tạo hình mũi S-line sau 5 phút

Filler an toàn có thể chỉnh sửa các khuyết điểm về sóng - đầu - cánh mũi theo tiêu chuẩn S-line nhanh chóng, không đau đớn.

Mũi S-line đang là một trong những nét đẹp chuẩn mực được nhiều chị em theo đuổi. Mũi có độ cao, thẳng tự nhiên, hài hòa với cấu trúc khuôn mặt mỗi người; đường sóng mũi nhìn nghiêng mềm mại hình chữ S; đầu mũi nhỏ gọn. Hiện nay, để sở hữu mũi S-line đúng chuẩn, bạn có nhiều giải pháp cải thiện và điều quan trọng là lựa chọn phương pháp phù hợp với nhu cầu, mong muốn của bản thân. Nếu không muốn đụng chạm đến dao kéo và rút ngắn thời gian thì phương pháp nâng mũi không phẫu thuật bằng filler từ 5 đến 15 phút là phù hợp với bạn.

Nhiều người tự ti về dáng mũi chưa đẹp của mình và mong muốn cải thiện ngay nhưng lại sợ phẫu thuật.

Tính năng sinh học của Filler

Filler là một hoạt chất sinh học dạng gel, có kết cấu đậm đặc cùng độ tương thích cao với cơ thể người. Những năm qua, chất này đã được sử dụng rộng rãi với tính năng làm đầy thể tích mô trong lĩnh vực thẩm mỹ nội khoa. Về cấu trúc sinh hóa, filler có kết cấu và tính chất giống như axit hyaluronic (HA) - là những hạt ngậm nước - tồn tại trong cơ thể người, song filler được tạo ra có nồng độ và tính năng sinh học cao hơn nhiều so với HA. Filler là hoạt chất sinh học lành tính, có khả năng thích ứng với cơ thể, do đó đã được kiểm chứng an toàn và ứng dụng trong thẩm mỹ nhiều năm qua.

Sau khi đưa vào cơ thể người, filler tồn tại trong một thời gian nhất định. Thông thường, từ sau khoảng 6-9 tháng, chúng sẽ tự tiêu biến do men hyaluronidase phân hủy trong cơ thể. Tuy vậy, tại Dencos Luxury, các bác sĩ sẽ sử dụng dòng filler cao cấp để tăng tác dụng ức chế hyaluronidase nội sinh, đồng thời tăng sinh collagen và hyaluronic acid khiến cho chất gel trong mô được tồn tại lâu hơn, từ đó hiệu quả duy trì lâu dài từ một đến 2 năm.

Filler có thể cải thiện nhanh chóng từ sóng mũi, đầu mũi, cánh mũi theo chuẩn mũi S-line trong vòng 5-15 phút.

Filler biến mũi tẹt, gãy thành mũi S-line

Những khiếm khuyết trên mũi như: sóng mũi thấp, tẹt; sụn mũi bị gồ, lõm; đầu mũi to, thấp hoặc lệch nhẹ có thể được Filler cải thiện thành mũi S-line đúng chuẩn. Filler được bác sĩ đưa vào vùng mũi cần cải thiện một cách khéo léo, hài hòa, thông qua một mũi tiêm có thuốc tê nhẹ nhàng, không gây đau đớn. Hoạt chất filler ngay lập tức phân bổ dọc theo sống mũi và làm đầy các mô rỗng, hõm giúp dáng mũi thon đều và cao hơn. Bác sĩ sẽ dùng tay nhẹ nhàng nắn chỉnh lại lượng filler trong mũi để tạo đường dáng mũi tự nhiên, thanh thoát. Sau đó, filler định hình chắc chắn, không có khả năng phân tán nên không gây biến dạng và cứng đơ vùng mũi. Như vậy, qua 4 bước đơn giản: tính toán - bôi tê - tiêm filler - nắn chỉnh, bạn đã sở hữu chiếc mũi cao, thanh tú tự nhiên. Thời gian cho liệu trình này tùy thuộc vào độ khó, dễ của đối tượng, trung bình chỉ kéo dài từ 5 đến15 phút.

Filler tồn tại trong mũi khoảng một đến 2 năm, sau đó tiêu biến, không gây biến chứng hay để lại dấu vết nào. Nhiều người lo ngại về các hạn chế của phẫu thuật thẩm mỹ như để lại sẹo, thời gian nghỉ dưỡng, cắt chỉ, thay băng gạc... nhưng với nâng mũi Filler, bạn sẽ không phải băn khoăn về các vấn đề đó.

Filler đang là một trong những xu hướng thẩm mỹ hiện đại, không phẫu thuật, phát huy yếu tố tự nhiên trong việc cải thiện nhan sắc. Nâng mũi S-line bằng Filler cũng là một thủ thuật làm đẹp tự nhiên mà các bạn có thể quan tâm và tin chọn.

Ninh Dương Lan Ngọc sở hữu nhan sắc ngày càng hoàn thiện và rạng rỡ nhờ chỉnh sửa dáng mũi bằng Filler tại Dencos Luxury. Xem chi tiết công nghệ tại đây.

