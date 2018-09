Eo thon dáng đẹp nhờ thực phẩm giảm mỡ

Vòng eo thon gọn, cơ bụng săn chắc không chỉ tốt cho sức khỏe, vóc dáng mà còn tốt cho hạnh phúc gia đình.

Vì thế, nếu bạn có vòng eo ngấn mỡ thì nên nhanh chóng lấy lại vóc dáng với các thực phẩm giúp giảm mỡ bụng an toàn và hiệu quả, đặc biệt là chất xơ hòa tan, chiết xuất hạt cà phê tươi và chromium.

So với chất xơ không hòa tan thì chất xơ hòa tan có tác dụng giảm mỡ bụng tốt hơn nhờ tạo cảm giác no lâu, ức chế sự thèm ăn và giảm lượng calo hấp thu vào cơ thể. Chất xơ hòa tan có trong một số loại trái cây nhưng có nhiều trong củ konjac gọi là glucomannan. Glucomannan có khả năng hấp thu nước và nở ra gấp 200 lần so với thể tích ban đầu, sẽ giúp lấp đầy dạ dày và làm giảm cảm giác đói.

Thêm vào đó, thời gian di chuyển qua dạ dày và ruột của glucomannan chậm hơn nhiều so với các loại thực phẩm khác, do đó giúp kéo dài cảm giác no, giảm số lần ăn trong ngày. Ngoài ra, glucomannan còn có tác dụng giúp giảm nồng độ cholesterol và triglyceride trong máu, làm giảm tỷ lệ hấp thu đường và chất béo. Công dụng và độ an toàn của glucomannan đã được Ủy ban An toàn Thực phẩm Châu Âu công nhận vào năm 2010.

Cùng với chất xơ thì chiết xuất hạt cà phê xanh và chromium cũng là hai chất hỗ trợ cho quá trình giảm mỡ bụng và giảm cân của bạn diễn ra thuận lợi hơn. Chiết xuất hạt cà phê tươi giúp đẩy nhanh quá trình đốt mỡ thừa và ngăn cản sự tích lũy mỡ. Chromium giúp kéo dài cảm giác no, giảm thèm ăn và hỗ trợ kiểm soát tiểu đường.

Với sự kết hợp đồng thời cả ba thành phần trên, khi sử dụng Pretty Woman, bạn sẽ có được cả ba hiệu quả: giảm cân, giảm đói, giảm mỡ máu theo cách an toàn và thoải mái.

Pretty Woman là sản phẩm có sự kết hợp đặc biệt của glucomannan, chiết xuất cà phê tươi và chromium, đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu giảm mỡ, giảm cân của bạn. Bạn sẽ không còn lo lắng về tác dụng phụ ảnh hưởng đến làn da, dạ dày, đường ruột hoặc gặp tình trạng mệt mỏi, chóng mặt, mệt tim… Sản phẩm được sản xuất bởi nhà máy Dược phẩm Jemo-pharm của Đan Mạch có chứng chỉ HACCP và GMP và được Ủy ban An toàn thực phẩm châu Âu (EFSA) công nhận có tác dụng giúp giảm cân an toàn.

Pretty Woman giúp giảm cân hiệu quả, an toàn và thoải mái.

Bên cạnh hiệu quả với các thành phần đã được chứng minh, bạn còn cảm nhận được sự thuận tiện khi giảm mỡ, giảm cân cùng Pretty Woman. Sản phẩm được thiết kế với 4 hộp nhỏ xinh xắn giúp bạn dễ dàng mang theo và luôn nhớ sử dụng mọi lúc mọi nơi. Chỉ với Pretty Woman là bạn đã sở hữu được bí quyết để có vòng eo mong muốn và tránh được các vấn đề sức khỏe liên quan đến béo bụng.

Công dụng của Pretty Wonan: ăn ít, mau no và no lâu; chiến thắng cơn thèm ăn; loại bỏ mỡ thừa trong cơ thể; giảm mỡ máu (LDL cholesterol, triglyceride); hỗ trợ kiểm soát tiểu đường.

Pretty Woman là sản phẩm của dòng thực phẩm DAO Scandinavian Health - được nghiên cứu và phát triển bởi các nhà khoa học ở Đan Mạch, Thụy Điển, Nauy

