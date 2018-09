Eo thon dáng chuẩn với công nghệ Vanquish Me

Mỡ thừa là nỗi ám ảnh với tất cả mọi người, không riêng gì phái đẹp. Nhiều phương pháp giúp bạn giảm mỡ nhưng không phải cách nào cũng mang lại hiệu quả như ý.

Nhiều chị em có thân hình thon gọn nhưng phần bụng lại to với rất nhiều mỡ thừa. Để giảm mỡ bụng, ngay từ khi mới xuất hiện, bạn phải có phương pháp loại bỏ và ngăn chặn các mô mỡ mới sẽ hình thành. Nếu lượng mỡ tích tụ lâu trong cơ thể nó sẽ tạo nên các mô mỡ cứng, khó phá vỡ.

Công nghệ trị mỡ thừa hiệu quả.

Công nghệ Vanquish Me điều trị hiệu quả mỡ thừa vùng bụng và hai bên eo, được chứng nhận an toàn và hiệu quả, với ưu điểm điều trị không tiếp xúc trực tiếp vào cơ thể. Tần số của Vanquish Me đưa sâu vào dưới da, sẽ phá vỡ các tế bào trong khu vực điều trị, tiêu diệt hiệu quả các tế bào mỡ mà không ảnh hưởng đến cơ hoặc da. Các tế bào mỡ sẽ tự đào thải qua quá trình chuyển hóa tự nhiên của cơ thể.

Trước và sau khi điều trị giảm mỡ.

Ưu điểm của công nghệ Vanquish Me: điều trị hiệu quả vùng bụng và hai bên eo, vùng đùi; là công nghệ giảm mỡ không xâm lấn, không tiếp xúc trực tiếp vào cơ thể; không đau, không sưng, không mất thời gian nghỉ dưỡng. Khách hàng quay trở lại hoạt động bình thường ngay sau khi điều trị. Liệu trình điều trị từ 4 đến 6 lần, thời gian cách nhau từ 7 đến 10 ngày. Sau quá trình theo dõi thực tế, tùy theo tình trạng và cơ địa khách hàng giảm chu vi vùng bụng từ 10 đến 20cm, kết quả sẽ tiếp tục cải thiện trong vòng 6-12 tháng.

Trung tâm thẩm mỹ Uyên Anh được đào tạo và chuyển giao công nghệ bởi các chuyên gia của Vanquish Me.Trải nghiệm liệu trình này tại trung tâm sẽ giúp bạn nhanh chóng sở hữu một vòng eo gợi cảm.

Trung tâm thẩm mỹ y khoa Uyên Anh.

Uyên Anh hiện áp dụng chương trình giảm 20% cho liệu trình điều trị với công nghệ Vanquish Me, áp dụng đến hết 30/11.

Liên hệ: Trung tâm thẩm mỹ y khoa Uyên Anh 197 Điện Biên Phủ, phường 6, quận 3, TP HCM

Hotline: 0908 753 488

Website: http://thammyuyenanh.com

Facebook: https://www.facebook.com/thammyuyenanh

