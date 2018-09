Dưỡng tóc đa năng với sản phẩm Davines

Các sản phẩm đa năng của Davines cho bạn cơ hội sở hữu mái tóc vừa khỏe lại vừa mềm nhẹ và bóng mượt.

Chai dầu dưỡng tóc OI/Oil của Davines với màu vàng óng đặc trưng của dầu Roucou cho phép bạn sử dụng cho nhiều mục đích và thời điểm khác nhau. Bạn có thể thoa lên tóc ẩm sau khi gội nhằm nuôi dưỡng sâu giúp tóc trở nên khỏe hơn, mềm nhẹ và suôn mượt ngay tức thì. Hoặc thoa lên tóc khô để tăng cường dưỡng và độ bóng cho tóc, làm bật màu nhuộm và bảo vệ tóc khỏi tia UV. Sản phẩm là loại dầu nhẹ và thẩm thấu nhanh nên cũng hợp cho những bạn có da đầu dầu và tóc mỏng, thưa. Bạn có thể thoa chút dầu dưỡng OI/Oil vào mỗi sáng như một liều vitamin giúp tóc vào nếp, sáng bóng và suôn mượt cả ngày. Đồng thời, sau khi gội, thoa dầu dưỡng OI/Oil lên tóc và ủ qua đêm sẽ tạo hiệu ứng như hấp tóc giúp tóc chắc khỏe và bóng mượt như ý muốn.

Dầu dưỡng tóc OI/Oil giàu dầu Roucou thích hợp cho mọi loại tóc và có thể sử dụng cho nhiều mục đích.

Xịt dưỡng đa năng cho nhiều loại tóc. Nếu cần sản phẩm có nhiều công dụng trong một sản phẩm thì OI/All in one milk của Davines là một gợi ý. Cũng với thành phần dầu Roucou và mùi hương dịu nhẹ cùng khả năng chăm sóc đa năng với 11 công dụng cùng lúc sẽ phù hợp cho: tóc dễ bị rối (loại bỏ tình trạng tóc rối xù, hỗ trợ chải tóc khô và tóc ẩm và khả năng gỡ rối); tóc nhuộm (tăng tối đa độ bóng giúp làm nẩy màu nhuộm trên tóc, đồng thời bảo vệ tóc khỏi tia UV); tóc khô xơ (hiệu quả dưỡng đặc biệt mang lại độ ẩm giúp tóc trở nên nhẹ và suôn mềm); tóc dầu và xẹp (vì ở dạng xịt dưỡng và thẩm thấu nhanh vào bên trong sợi tóc nên không làm bết hay nặng tóc); tóc hư tổn (ngoài cung cấp dưỡng chấtOI/All in one milk còn bảo vệ tóc khỏi nhiệt và hỗ trợ việc sấy khô); tóc xoăn (thoa sản phẩm lên tóc ẩm hoặc khô sẽ hỗ trợ sóng xoăn định hình và bóng mượt hơn khi sấy).

Xịt dưỡng đa năng OI/All in one milk với 11 công dụng cùng lúc.

Tinh chất dưỡng tóc có những công năng chuyên biệt trong cùng sản phẩm. Nếu bạn thường mất thời gian để hấp tóc thì Davines đã cho ra đời 2 sản phẩm mới trong gia đình OI, là tinh chất dưỡng ẩm OI/Lotion và tinh chất dưỡng bóng OI/Serum cho tóc nhuộm.

Nhờ thành phần Keratin và dầu Roucou, tinh chất dưỡng ẩm OI/Lotion giúp tái tạo cấu trúc tóc, đồng thời giúp tóc suôn mềm và bóng mà không làm nặng tóc. Đặc biệt, chỉ cần 5 phút, tóc bạn như vừa được hấp chữa trị mà lại suôn mềm và bóng. Với tóc thường, bạn có thể thoa OI/Lotion lên tóc và mát xa tạo thành kem, đợi 5 phút và xả sạch, sau đó tiếp tục tạo kiểu. Với tóc thô hoặc khô, sau khi dùng dầu xả, bạn thoa OI/Lotion lên tóc và mát xa kỹ tạo thành dạng kem. Sau đó, đợi 5 phút rồi xả sạch và tiếp tục tạo kiểu. Đối với tóc hư tổn, có thể trộn OI/Lotion với dầu xả, thoa lên tóc, đợi thời gian phù hợp với loại dầu xả sử dụng, xả sạch và tiếp tục tạo kiểu.

Tinh chất dưỡng bóng dạng xả khô OI/Serum lại mang lại diện mạo mới cho tóc nhuộm với tác dụng khóa màu, tăng độ bóng rực rỡ và hỗ trợ tạo kiểu và kiểm soát kiểu tốt hơn. Cũng với 5 phút sử dụng sản phẩm bạn sẽ giúp mái tóc nhuộm trở nên rực rỡ mà lại suôn mềm.

Cách sử dụng cho từng loại tóc: tóc khỏe thoa OI/Serum lên tóc ẩm, mát xa kỹ và chải đều. Không xả và tiếp tục tạo kiểu; tóc thô hoặc khô toa OI/Serum lên tóc sau khi sử dụng dầu xả, mát xa kỹ và chải đều. Không xả. Tiếp tục tạo kiểu.

Tinh chất dưỡng ẩm OI/Lotion và tinh chất dưỡng bóng OI/Serum có tác dụng như hấp dầu chỉ trong 5 phút cùng gội xả với Hoàn mỹ Ol.

Để đạt hiệu quả cao, bạn nên sử dụng kèm với dầu gội và dầu xả Hoàn mỹ OI. Sự kết hợp này không chỉ tốt mà còn tạo ra những tiện ích đa năng trong từng sản phẩm.

Sản phẩm Davines được bán tại các salon chuyên nghiệp trên toàn quốc. Để biết thêm thông tin chi tiết về các sản phẩm, truy cập tại đây.

