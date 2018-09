Dưỡng da đúng cách cho từng độ tuổi

Dù ở lứa tuổi nào, bạn cũng nên hình thành thói quen chăm sóc da hàng ngày để có một làn da khỏe và đẹp.

Nhiều người quan niệm, khi có dấu hiệu lão hoá thì mới bắt đầu chăm sóc da; không nên sử dụng mỹ phẩm từ khi còn trẻ vì da quá "non" khiến da bị tổn thương gây ra tình trạng sạm nám, da lão hóa nhanh hơn. Hoặc vào độ tuổi này, làn da có khả năng tự đề kháng, chống lại các tác nhân, tác động xấu của môi trường bên ngoài như: ánh nắng mặt trời, khói bụi, bụi bẩn, các chất kích thích gây hại cho da như cà phê, thuốc lá… vì thế không cần dưỡng da.

Bạn nên bắt đầu chăm sóc da từ lúc nào là mối quan tâm hàng đầu của chị em. Chuyên gia khoẻ đẹp của hãng dược mỹ phẩm Mega We Care sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc trên.

Độ tuổi 15 đến 20

Đây là giai đoạn dậy thì, thay đổi hormone ảnh hưởng đến làn da như mụn cám li ti. Nếu chăm sóc không tốt có thể để lại những hậu quả khôn lường sau này. Vì thế, lứa tuổi này cần chăm sóc da bằng cách rửa mặt để lấy đi bụi bẩn, cặn bã tích tụ gây mụn, kiểm soát lượng dầu nhờn, cho da sạch, thông thoáng.

Rửa mặt bằng nước sạch, hơi ấm để các lỗ chân lông nở ra, dễ dàng đào thải các chất cặn. Khi rửa mặt, bạn cần lưu ý dùng tay massage nhẹ nhàng, không chà xát quá mạnh. Tránh sử dụng nước quá lạnh hay quá nóng sẽ khiến da dễ bị tổn thương. Nếu dùng sữa rửa mặt, bạn cần chọn loại sữa có pH trung tính, ít mùi, ít hương liệu và ngưng dùng ngay khi có biểu hiện dị ứng. Bạn có thể rửa một đến 2 lần mỗi ngày.

Nếu bị mụn, bạn phải hiểu rõ nguyên nhân gây ra mụn để có biện pháp bảo vệ da đúng đắn. Giai đoạn dậy thì, lượng kẽm trong cơ thể thấp làm tăng tiết bã nhờn quá mức và sừng hoá cổ nang lông, hình thành mụn. Khi cơ thể được bổ sung lượng kẽm kịp thời và đầy đủ, hoạt động của tuyến bã nhờn giảm, khả năng miễn dịch tăng, giúp mau chóng làm khô nhân mụn và không để lại sẹo. Bạn có thể bổ sung kẽm trong viên Acnacare, chứa kẽm methionin dễ dàng được cơ thể hấp thu, giúp gia tăng hiệu quả trị mụn.

Độ tuổi 20 đến 30

Tuổi 20 không có nếp nhăn không có nghĩa là chúng ta có thể lơ là việc chăm sóc da. Làn da đã bắt đầu lão hóa ngay từ những năm 20 tuổi với biểu hiện khó nhìn thấy, chỉ đến sau 30 tuổi, các dấu hiệu lão hóa mới bộc lộ một cách rõ rệt.

Lúc làn da đã có dấu hiệu lão hóa rõ rệt mới bắt đầu trị thì rất khó khắc phục. Vì vậy, theo tiến sĩ Mona Gohara - bác sĩ da liễu ở Danbury, Connecticut (Mỹ), bạn cần thiết lập những thói quen tốt ngay từ sớm để ta không phải đối phó với các vấn đề về da sau này.

Bước quan trọng đầu tiên là rửa mặt mỗi sáng và trước khi đi ngủ. Bạn nên chọn sữa rửa mặt tạo bọt dịu nhẹ để loại bỏ lớp trang điểm và dầu dư thừa, nhưng không làm khô da.

Dưỡng da bằng vitamin E thiên nhiên là điều bạn cần làm ở độ tuổi này.

Tẩy tế bào chết từ thiên nhiên một lần mỗi tuần. Có khoảng 50 triệu tế bào da chết mỗi ngày, vì vậy, điều quan trọng là loại bỏ chúng đi. Bạn có thể dùng các nguyên liệu tự nhiên để làm mặt nạ như trộn đều mật ong, sữa tươi và một ít nước cốt chanh đắp lên mặt trong 15 đến 20 phút, sau đó rửa mặt bằng nước sạch.

Dưỡng da bằng vitamin E thiên nhiên là điều bạn cần làm ở độ tuổi này. Bạn nên chọn các loại mỹ phẩm có thành phần tự nhiên như dầu dưỡng da thiên nhiên ban đêm NNO với vitamin E chiết xuất 100% từ đậu nành, giúp bảo vệ da khỏi sự tấn công của gốc tự do, ngăn chặn quá trình lão hoá từ lúc bắt đầu. Ngoài ra, bạn có thể uống một viên nang Enat mỗi ngày để bổ sung đầy đủ lượng vitamin E cho cơ thể.

Độ tuổi trên 30

Ở độ tuổi này, bạn có thể thấy dấu hiệu lão hoá biểu hiện rõ ràng ra bên ngoài hơn. Lớp biểu bì mất nước rất nhanh. Độ mềm mại kém đi và các nết nhăn đầu tiên bắt đầu biểu hiện rõ. Sự mệt mỏi và căng thẳng làm mất đi độ tươi sáng của làn da. Bạn không cần quá lo lắng, mà nên áp dụng các biện pháp chăm sóc da như dưới đây.

Tăng cường bổ sung vitamin C: vitamin C là “thần dược” mang đến sự khỏe mạnh cho làn da với khả năng chống oxy hóa tuyệt vời, thúc đẩy quá trình tạo collagen, làm sáng da an toàn và đẩy lùi các dấu hiệu lão hóa. Vitamin C có nhiều trong các loại trái cây giàu như kiwi, bưởi, dâu tây, cam chanh… hoặc chỉ cần bổ sung một viên NatC với hàm lượng 1000mg vitamin C mỗi ngày.

Dầu jojoba có tác dụng giúp da tươi trẻ.

Dưỡng da từ mỹ phẩm có nguồn gốc thảo dược và chứa nhiều vitamin C, E thiên nhiên và dầu jojoba sẽ giúp cho làn da tươi trẻ. Điểm độc đáo của dầu jojoba là cấu tạo từ một chuỗi các ester chất béo, tương tự với lớp dầu trên da mặt nên dầu jojoba thấm sâu và tác động lên từng tế bào da, duy trì độ ẩm cho da hiệu quả. Khi da đủ ẩm sẽ căng và không cho các vết nhăn biểu hiện, thoa dầu dưỡng da thiên nhiên NNO mỗi tối, bạn sẽ thức dậy với làn da tươi mát, mềm mại, rạng rỡ.

Bổ sung collagen cho da như đậu nành, các loại rau có màu xanh đậm, cá, da động vật... hoặc có thể bổ sung mỗi ngày một viên Glow Collagen, với chuỗi collagen siêu nhỏ, giúp thẩm thấu nhanh, bổ sung hàm lượng collagen thiếu hụt, tăng độ săn chắc, cải thiện độ đàn hồi làn da và làm mờ vết nhăn.

Độ tuổi 40

Giai đoạn này, những đường nhăn do cử động ở giữa lông mày và xung quanh mắt cũng như khoé miệng của bạn sẽ biểu hiện ngày càng rõ ràng hơn. Mức độ estrogen của bạn sẽ dần dần giảm đi khiến cho da trở nên khô. Lúc này, bạn không thể chống lại lão hoá nhưng có thể làm chậm quá trình lão hoá từ các thành phần tự nhiên trong các bước dưỡng da hàng ngày.

Sử dụng sản phẩm có chứa SPF hàng ngày để ngăn chặn những hư tổn trầm trọng hơn và chọn một sản phẩm có chứa chất chống oxy hóa để chống lại các gốc tự do và giúp đảo ngược lại một số vấn đề về da mà bạn gặp phải.

Bạn cần duy trì đều đặn mỗi sáng và tối dưỡng da từ các thành phần tự nhiên như tinh chất dưỡng trắng da NNO vite buổi sáng để ngăn chặn melanin biển hiện lên bề mặt da. Ban đêm, bạn dùng tinh chất NNO để loại bỏ lớp da khô, sạm. Ngoài ra, Glow Collagen cũng cần được bổ sung mỗi ngày để duy trì độ ẩm cho làn da.

Tinh chất NNO giúp loại bỏ lớp da khô, sạm.

Độ tuổi 50

Độ ẩm là mối quan tâm lớn nhất của bạn ở độ tuổi 50. Làn da bạn đang dần mất đi vẻ săn chắc và chảy xệ. Chế độ chăm sóc da lý tưởng cho phụ nữ U50 như sau: sử dụng một loại sữa rửa mặt dạng kem giúp dưỡng ẩm cho làn da trong khi vẫn tẩy sạch được bụi bẩn ra khỏi da của bạn; đều đặn thoa kem dưỡng ẩm dạng tinh chất từ thiên nhiên như NNO có chứa đầy đủ lượng vitamin E mà da cần mỗi ngày để chống lại các gốc tự do và dầu jojoba để “khóa” lại độ ẩm trên da của bạn.

Dù ở lứa tuổi nào thì bạn cũng nên hình thành ngay thói quen chăm sóc da hàng ngày để có một làn da khỏe và đẹp. Bên cạnh đó, chế độ sinh hoạt, ăn uống cũng gây ảnh hưởng không ít đến làn da. Hãy uống nhiều nước, ăn nhiều rau xanh, tránh xa đồ ăn dầu mỡ, tập thể dục đều đặn hàng ngày cho da thải độc tố và cân bằng cuộc sống tinh thần.

(Nguồn: Mega We Care)