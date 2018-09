Đổi quà tri ân cùng viên uống chống nắng Dermihealth PRO

Khi đổi 5 vỏ hộp Dermihealth PRO, khách hàng có cơ hội nhận được một chai sữa rửa mặt chất lượng, trị giá 1,78 triệu đồng.

Sau 6 tháng ra mắt tại Việt Nam, viên uống chống nắng bảo vệ da, ngăn ngừa lão hóa Dermihealth PRO nhận được phản ứng tích cực từ người tiêu dùng. Nhằm tri ân khách hàng, Công ty thiết bị Y tế Aesthetic and Health - đại diện nhà sản xuất thực hiện chương trình đổi quà có giá trị.

Theo đó, khi khách hàng đổi 5 vỏ hộp Dermihealth PRO sẽ nhận được một chai sữa rửa mặt Hydra Milk Cleanser 200ml của hãng Mesoestetic, trị giá 1,78 triệu đồng. Chương trình áp dụng từ tháng 11/2016 đến hết tháng 2/2017.

Dermihealth PRO là viên uống chống nắng được sản xuất tại Mỹ, nhập khẩu và phân phối ở Việt Nam bởi Công ty thiết bị Y tế Aesthetic and Health.

Dermihealth PRO giúp bảo vệ da, chống nắng hiệu quả và an toàn với thành phần tự nhiên, được chiết xuất từ cây dương xỉ (polypodium leucotomus) với hàm lượng 350mg. Dương xỉ là loại cây có khả năng bảo vệ da trước tác hại của ánh nắng. Hoạt chất này giúp da có khả năng tự bảo vệ trước tia UVA và UVB nhờ hiệu quả giảm viêm, giảm thiểu thương tổn do tia UV, loại trừ các gốc tự do và oxi hóa...

Sản phẩm bổ sung lượng vitamin D thiết yếu cho cơ thể mà không cần phải tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời, tăng cường hệ thống miễn dịch.

Ngoài ra, Dermihealth PRO còn có sự kết hợp của Vitamin D3 2000 IU - loại vitamin cơ thể thường thiếu hụt. Ngoài công dụng là viên uống chống nắng bảo vệ da mỗi ngày, sản phẩm còn giúp ngăn chặn các dấu hiệu lão hóa, duy trì cơ thể khỏe mạnh và làn da mịn màng.

Để biết thêm thông tin chi tiết và giải đáp thắc mắc, khách hàng có thể liên hệ hotline 08.38107907 - 0939 033 066 hoặc truy cập tại đây để được hướng dẫn cách nhận quà tại các đại lý.

(Nguồn: Dermihealth PRO)