Đôi mắt tươi trẻ sau khi hết sụp mi do mỡ thừa

Khi lớn tuổi, vùng da mí mắt thường xuất hiện da chùng và mỡ thừa khiến khuôn mặt trông mệt mỏi, già nua.

Nguyên nhân gây sụp mí

Sụp mí mắt là tình trạng sa trễ quá mức bình thường của mí trên do xuất hiện da chùng, mỡ thừa khiến mí mắt không còn độ nâng như ban đầu. Sự suy yếu của cơ nâng mi dẫn tới che đi một phần hoặc toàn phần con ngươi.

Sụp mí có thể chia làm 3 loại: sụp mí do bẩm sinh, sụp mí do lão hóa và sụp mí do phẫu thuật mắt hỏng.

Khi lớn tuổi, các cơ nâng mí và da vùng mắt không còn độ đàn hồi, chảy xệ xuống mí mắt, khiến người bị sụp mí trông già nua, mệt mỏi, thiếu sức sống. Đối với những người bị sụp mí do phẫu thuật hỏng, việc lấy mỡ và da thừa nhiều làm tổn thương cơ nâng mi gây hiện tượng trũng mi mắt, nếp mí to và lộ, đôi mắt lờ đờ thiếu sức sống.

Hình ảnh trước mổ và một tuần sau mổ sụp mi trên và phẫu thuật Midface ở mí dưới.

Nếu không có biện pháp khắc phục, tình trạng sụp mí có thể làm thị lực suy giảm, gây đau đầu, mỏi vùng cơ mắt. Vì vậy, việc điều trị càng sớm có thể giúp bạn bảo vệ đôi mắt, khiến gương mặt tươi trẻ hơn.

Lấy mỡ thừa mí mắt cho đôi mắt trẻ hóa nhiều tuổi

Lấy da và mỡ thừa mí mắt Hàn Quốc là giải pháp có thể cải thiện tình trạng sụp mí. Các triệu chứng mệt mỏi, có da dư, mỡ thừa mí mắt, nếp nhăn quanh mắt… có thể khắc phục nhờ phương pháp này.

Phương pháp lấy da và mỡ thừa mí mắt thông qua đường rạch theo đúng nếp mí là tiểu phẫu nhẹ nhàng, không đau, thời gian hồi phục nhanh và cho hiệu quả lâu dài.

Thông qua vết rạch siêu mảnh ở mí mắt nhằm loại bỏ mỡ thừa gây sụp mí, đôi mắt bạn có thể lấy lại vẻ tự nhiên, tươi sáng đến 10 tuổi. Bên cạnh đó, bác sĩ sẽ kết hợp tái tạo nếp mí mới sâu rõ, sắc nét để làm nổi bật vẻ đẹp đôi mắt trên gương mặt.

Thời gian phẫu thuật chỉ khoảng 60-90 phút. Sau mổ, bạn chỉ chườm lạnh vết mổ khoảng 10 phút là có thể ra về. Do đường mổ nằm theo đường viền tự nhiên và được che phủ bởi nếp mí nên hầu như không để lại sẹo rõ sau mổ.

Hình ảnh trước mổ và một tuần sau mổ lấy da và mỡ thừa mí trên kết hợp nâng cơ đuôi mắt do Thạc sĩ Việt Hảo thực hiện.

Chọn cơ sở kinh nghiệm để thực hiện

Theo bác sĩ Việt Hảo: “Tuy phương pháp lấy da và mỡ thừa mi mắt được xem là tiểu phẫu trong ngành phẫu thuật thẩm mỹ mắt, nhưng đòi hỏi tay nghề bác sĩ cao và nhiều năm kinh nghiệm bởi bác sĩ sẽ rạch một đường rất mảnh theo đường nếp mí cũ. Nếu không tỉ mỉ và khéo léo, đôi mắt sau phẫu thuật không được tươi sáng và để lại sẹo”.

Được xem là "cửa sổ tâm hồn", một đôi mắt "biết nói” luôn thu hút người đối diện. Bởi, mí mắt chỉ dài một vài cm nhưng lại quyết định vẻ đẹp của khuôn mặt, vì thế, việc lựa chọn trung tâm thẩm mỹ mắt kinh nghiệm và hiệu quả để làm đẹp đôi mắt có vai trò quan trọng.

Thạc sĩ, bác sĩ Việt Hảo - chuyên sâu phẫu thuật thẩm mỹ mắt.

Với 22 năm kinh nghiệm phẫu thuật thẩm mỹ, tham dự nhiều khóa tu nghiệp chuyên sâu tại Hàn Quốc và hàng nghìn ca phẫu thuật mắt to đạt kết quả tốt, Thạc sĩ Việt Hảo là một trong những bác sĩ giàu kinh nghiệm trong ngành phẫu thuật thẩm mỹ mắt tại Việt Nam hiện nay.

