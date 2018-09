Đôi mắt sinh động nhờ cung mày đẹp

Dáng lông mày được nâng cao ở phần đuôi sẽ giúp đôi mắt ấn tượng và sinh động hơn.

Tôi đã cắt cung mày nhưng sau khi cắt xong cung mày tôi bị ngang ra nhìn rất xấu. Nhiều người khuyên tôi nên đi xăm nhưng tôi không muốn. Mong bác sĩ tư vấn giúp cách khắc phục.(Trần Lan)

Trả lời:

Phẫu thuật cắt chân cung mày giúp lấy bỏ da thừa của mi trên, làm căng da chùng mi mắt qua đó làm giảm những nếp nhăn ở đuôi mắt, mi trên. Đồng thời, phương pháp này làm cho mắt mở to hơn, trẻ trung và sinh động hơn, cải thiện tầm nhìn của bạn. Tuy nhiên, phẫu thuật cắt cung mày có nhược điểm làm cung mày của bạn bị thấp xuống hơn so với vị trí ban đầu, do đó nhiều bạn cảm thấy không hài lòng.

Để khắc phục tình trạng này, bác sĩ sẽ kết hợp thêm kỹ thuật nâng cung mày nội soi. Đây là phẫu thuật không cần cắt da, chỉ với một vết chích nhỏ khoảng 0,5cm được giấu trong cung mày, giúp cung mày của bạn được nâng lên và tạo đường cong mềm mại.

Kỹ thuật nâng cung mày nội soi không để lại dấu vết, đồng thời việc thay thế khâu vết mổ bằng keo dán đặc biệt chuyên dụng sẽ tránh được băng và dấu vết chỉ khâu phẫu thuật giúp bạn không bị phát hiện ngay cả khi vừa thực hiện phẫu thuật xong. Ngoài ra, bạn có thể tắm, sinh hoạt bình thường ngay do keo dán trong suốt và không thấm nước. Việc sử dụng các biện pháp xâm lấn tối thiểu này giúp hiện tượng sưng nề hầu như không có và bệnh nhân cũng không mất thời gian cắt chỉ.

Tư vấn bởi: Tiến sĩ - bác sĩ Mai Mạnh Tuấn - Viện thẩm mỹ Hà Nội. Địa chỉ: 14 đường Yên Phụ, Ba Đình, Hà Nội. ĐT: 04 3945 548. Website: http://vienthammyhanoi.com.vn. Email: vienthammyhanoi@fpt.vn.

(Nguồn: Viện thẩm mỹ Hà Nội)