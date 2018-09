Đôi mắt hỏng nặng do thẩm mỹ sai cách

Làm đẹp mắt sai cách có thể làm cho mắt bị hỏng, trợn, lộ, mí quá to… khiến nhiều người cảm thấy lo lắng và mất niềm tin vào phẫu thuật thẩm mỹ.

Khi có nhu cầu làm đẹp, ai cũng muốn khắc phục các khuyết điểm ngoại hình. Tuy nhiên, nhiều trường hợp sau phẫu thuật lại có tác động và ảnh hưởng không tốt đến tính thẩm mỹ và sức khỏe.

Bạn Mỹ Ngọc, 24 tuổi mong muốn thẩm mỹ mắt để có được đôi mắt to 2 mí xinh đẹp. Vì vậy, cô đã chọn đi thẩm mỹ tại Thái Lan. Tuy nhiên sau khi cắt mí mắt, mắt của Ngọc bị hỏng, mí mới nhìn to, giả và lộ rõ sẹo xấu. Ngọc cho biết: “Khi thực hiện xong, tôi cũng thấy mí mắt hơi to nhưng nghĩ mắt còn sưng nên mới như vậy. Nhưng ngay cả khi mắt đã hết sưng mà mí vẫn rất to, nhìn còn lộ rõ sẹo mổ khiến đôi mắt trông còn xấu hơn lúc ban đầu”. Thất vọng và lo lắng, Ngọc tìm đến các trung tâm uy tín tại Việt Nam với công nghệ chuyển giao Hàn Quốc để được bác sĩ tư vấn hướng khắc phục.

Trường hợp mắt phẫu thuật thẩm mỹ để lại sẹo xấu của Ngọc, mí mắt to, kém thanh thoát. Sau khi chỉnh sửa lại, mắt đã không nhìn thấy sẹo, đôi mắt to tròn hơn, mí mắt cân đối đẹp tự nhiên.

Qua thăm khám, tiến sĩ Nguyễn Phan Tú Dung - Viện trưởng Thẩm mỹ viện Hàn Quốc JW nhận định trường hợp của Ngọc là do bác sĩ đo vẽ, thực hiện không chính xác khiến cho nếp mí mới cách xa so với bờ mi nên nhìn mắt giả. Đường rạch dài, nếp khâu không tinh tế khiến mắt để lại sẹo xấu. Sau khi thăm khám, bác sĩ đã đề ra phương pháp cắt mí mắt lại với đường mổ cũ giải phóng cắt bỏ mô sẹo, đồng thời khéo léo che giấu sẹo ở nếp mí mới cho mắt đẹp tự nhiên, cân đối.

Chị Nguyệt Lê, 38 tuổi cũng là trường hợp gặp biến chứng sau khi thẩm mỹ mắt. Chị sử dụng dịch vụ lấy mỡ bọng mắt nhưng sau khi phẫu thuật, mắt lại trở nên nhăn nheo, lồi lõm do can thiệp lấy mỡ quá nhiều. Trường hợp của chị Nguyệt Lê là một trong những tình trạng mắt hỏng thường gặp do tay nghề bác sĩ thực hiện chưa cao, thiếu kinh nghiệm.

Để điều trị, bác sĩ Tú Dung đã đề ra phương pháp cấy mỡ hốc mắt sâu để đưa mỡ tự thân tinh khiết đã được chiết lọc cấy vào hốc mắt với lượng vừa phải, giúp mắt nhanh chóng được cải thiện và trở nên tươi trẻ hơn.

Khách hàng Nguyệt Lê có hốc mắt bị lõm sâu do thiếu tổ chức mỡ, vùng da mắt nhăn nheo, chảy xệ, sau khi được cấy mỡ và tạo hình mí lại, mắt trở nên trẻ trung hơn.

Nhiều năm công tác trong ngành thẩm mỹ, bác sĩ Tú Dung cho biết: “Ngày càng có nhiều bệnh nhân gặp phải tình trạng phẫu thuật mắt hỏng mà nguyên nhân chính là do sự thiếu kinh nghiệm của bác sĩ thực hiện. Chính vì thế, yếu tố quan trọng mà khách hàng cần lưu ý khi có nhu cầu thẩm mỹ chính là tìm hiểu và lựa chọn thật kỹ nơi uy tín để tránh khỏi tình trạng tiền mất, tật mang".

(Nguồn: Viện thẩm mỹ Hàn Quốc JW)