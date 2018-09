Doanh nhân U45 trẻ hơn nhiều tuổi nhờ giảm cân

Chỉ mới 43 tuổi, chị Minh Hiền bị nhiều người lầm tưởng đã làm bà nội. Để được sống đúng tuổi thật và 'lột xác' ngoại hình, chị quyết tâm giảm cân.

Bị nhầm là bà nội vì thân hình sồ sề, ngấn mỡ

Tăng 15kg sau 2 lần sinh nở, nữ doanh nhân Nguyễn Minh Hiền (Hà Nội) tâm sự, gần 20 năm qua chị chưa bao giờ suy nghĩ nhiều về vẻ bề ngoài cho đến khi bị nhầm là bà nội trong bức ảnh chụp cùng cậu con trai 12 tuổi.

Thân hình sồ sề, cân nặng thay đổi thất thường khiến da dẻ sạm đen, nhăn nheo, chị trông già hơn nhiều so với tuổi 43. Bà mẹ 2 con càng tự ti khi chồng ngày càng phong độ, trẻ trung, đi đâu cũng có nhiều cô gái vây quanh. Những lời trêu đùa của bạn bè, họ hàng khi hai người sánh đôi càng khiến chị quyết tâm phải “lột xác” bằng được.

Thân hình sồ sề, eo ngấn mỡ, da chùng nhão… khiến chị Hiền trông già đi cả chục tuổi.

Từng chứng kiến cô bạn thân phải nhập viện vì ăn kiêng và thể dục quá sức, chị Minh Hiền quyết định tìm đến giảm béo công nghệ cao thay vì lựa chọn các phương pháp giảm cân thông thường. “Tôi hiểu rằng mỡ trên người mình là mỡ cứng, có kiên trì luyện tập mấy năm cũng chẳng ăn thua. Vì thế, tôi muốn tìm cách giảm cân tốn ít thời gian mà vẫn hiệu quả”, chị chia sẻ. Tuy vậy, sau 2 lần giảm béo tại những spa nhỏ, chị Hiền thất vọng khi kim cân nặng vẫn không nhúc nhích.

Thấy vợ buồn chán vì nỗ lực giảm cân gần 3 tháng không có kết quả, ông xã chị lập tức “ra tay”. Bà mẹ 43 tuổi chia sẻ: "Tôi cũng nản lắm, không muốn đi nhưng thấy chồng mất nhiều thời gian lên mạng tìm hiểu, cất công hỏi bác sĩ này, bác sĩ kia nên tôi đành chiều lòng ông xã, không ngờ kết quả nằm ngoài mong đợi của tôi”.

2 ngày giảm 10kg, thu gọn 12cm, trẻ như mới 30 tuổi

Nghe lời chồng, chị Minh Hiền tìm đến bác sĩ Lê Xuân Hiệp - chuyên gia dinh dưỡng hơn 10 năm kinh nghiệm tại một địa chỉ giảm cân có tiếng. Bác sĩ Hiệp cho biết, với lượng mỡ cứng và dày, chị Hiền nên áp dụng phương pháp giảm cân hiện đại Contri Plus từ Mỹ.

Bác sĩ Hiệp chia sẻ thêm, liệu trình chỉ gói gọn trong 2 buổi, tinh chất giảm béo được FDA (Mỹ) chứng nhận an toàn và hiệu quả thấy rõ ngay sau buổi đầu tiên trị liệu là 3 lý do khiến Contri Plus trở thành giải pháp giảm cân được nhiều phụ nữ lựa chọn tại địa chỉ ông đang làm.

Contri Plus là sự kết hợp tinh chất giảm cân tự nhiên từ Nhật Bản cùng các thiết bị công nghệ cao, đem lại hiệu quả giảm cân cao.

Kết thúc buổi trị liệu đầu tiên, chị Hiền cảm nhận rõ các vùng mỡ cứng như bụng, đùi, bắp tay… mềm hơn, phần bụng thu gọn khoảng 5cm. Chị còn bất ngờ hơn khi đi tiểu nhìn thấy rõ váng mỡ màu vàng. Lý giải điều này, bác sĩ Hiệp cho biết tinh chất đặc trị mỡ thừa chiết xuất từ đậu Nato Nhật Bản được đưa thẳng vào vùng mỡ cứng, chuyển hóa mỡ thành các phân tử li ti rồi đào thải qua hệ bài tiết.

Kết quả giảm mỡ hiện rõ sau 2 tuần đến một tháng vì sau khi đưa vào cơ thể, các tinh chất vẫn âm thầm hoạt động tiếp tục hóa lỏng mỡ, vòng bụng sẽ còn thu gọn 5-7cm tùy cơ địa mỗi người.

Buổi thứ hai thực hiện Contri Plus, 2 đầu máy HI FU và Ultra Sound cường độ cao tác động vùng bụng và bắp tay để tăng cường hoạt động của các tinh chất giảm béo đã đưa vào cơ thể ở buổi một, đồng thời làm săn chắc vùng da sau giảm mỡ.

“Lúc thực hiện Contri Plus, tôi thấy ấm nóng, cảm giác như mỡ đang tan ra. Sang đến buổi thứ 2, người tôi nhẹ nhõm hơn hẳn. Dù đi giảm béo nhưng tôi không thấy mệt chút nào, chỉ như một buổi massage thông thường thôi, rất thư giãn thoải mái”.

Sau giảm béo 2 buổi, cân nặng của chị Minh Hiền trở về mức 50kg. Thân hình thon thả khiến chị trẻ trung hơn khiến nhiều người tưởng chị mới 30 tuổi.

Sau 2 buổi trị liệu, chị Minh Hiền không những giảm được 10kg, thu gọn 12cm eo mà da dẻ còn trở nên săn chắc hồng hào nhờ cơ thể đào thải sạch độc tố lâu năm tích tụ. Thân hình thon thả khiến chị trông trẻ trung hơn.

“Nhờ giảm cân thành công, tôi tự tin hơn trước rất nhiều. Bây giờ mọi người hay trêu vợ trẻ hơn chồng, chồng liệu mà giữ không thì mất vợ. Thế nhưng, tôi lại ngẫm ra rằng làm đẹp không phải để giữ chồng mà đơn giản là vì mình trước tiên. Đẹp là đặc quyền của phụ nữ chúng ta”, chị Minh Hiền tâm sự.

