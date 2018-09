Độ tuổi phù hợp để cắt mí

Cắt mí là nhu cầu của nhiều chị em mắt nhỏ, một mí hay không đều. Theo đó, độ tuổi nào thích hợp và an toàn để tiến hành phẫu thuật là điều cần lưu ý.

Ai cũng mong muốn mình sẽ sở hữu phần mí đều, đẹp. Tuy nhiên, không phải độ tuổi nào cũng có thể tiến hành cắt mí. Các bác sĩ chuyên ngành thẩm mỹ đã chia thành 3 nhóm tuổi nên và không nên thực hiện phương pháp làm đẹp này.

Phần mí đều đẹp sẽ tăng thêm chiều sâu cuốn hút của đôi mắt.

Trước 17 tuổi chưa nên cắt mí

Vào thời điểm này, cơ mí mắt chưa hoàn chỉnh. Bên cạnh đó, các bạn học sinh dễ mắc bệnh về mắt như cận thị, loạn thị vì vậy không nên phẫu thuật sớm. Đối với những trẻ quá nhỏ, các em có thể động đến vết thương gây chảy máu. Trường hợp trẻ bị sụp mí bẩm sinh thì cắt mí sớm có thể thực hiện để tránh ảnh hưởng đến thị lực.

Từ 18 đến 30 tuổi thích hợp để cắt mí.

Đây là thời điểm thích hợp để chị em có thể sở hữu đôi mắt mơ ước. Ở độ tuổi này các cơ mí mắt phát triển một cách đầy đủ. Bạn cũng đủ tài chính để thực hiện các công nghệ tiên tiến theo ý mình. Một đôi mắt đẹp sẽ giúp bạn thăng tiến hơn trong công việc và đời sống tình cảm.

Sau 30 tuổi nên cắt mí để trẻ hơn

Vùng cơ mắt phải chịu ảnh hưởng nặng nề của quá trình lão hóa. Khi bước vào độ tuổi trung niên, mắt sẽ bị sụp mí, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực cũng như thẩm mỹ trên khuôn mặt.

Cắt mí Hàn Quốc tạo đôi mắt 2 mí to tròn cuốn hút.

Cắt mí Hàn Quốc được nhiều chị em lựa chọn do hiệu quả nhanh chóng, an toàn. Phương pháp này đặc biệt phù hợp với người có đôi mắt nhỏ dài, một mí hoặc 2 mắt không đồng đều nhau. Khi phẫu thuật, bác sĩ sẽ tiến hành loại bỏ da và mỡ thừa quanh mí mắt. Tiểu phẫu diễn ra nhanh, an toàn, không để lại sẹo. Sau phẫu thuật, chị em sẽ sở hữu được đôi mắt đúng chuẩn "mắt bồ câu", nếp gấp hai mí đồng đều nhau, đường nét linh hoạt, tự nhiên. Độ dài, rộng phù hợp với bầu mắt và khuôn mặt tạo cảm giác đôi mắt to tròn và cuốn hút hơn.

