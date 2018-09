Độ ẩm da tăng gấp 9 lần nhờ dưỡng chất

Chỉ với 2 viên Imedeen Time Perfection mỗi ngày, bạn sẽ cảm nhận được làn da toàn thân mượt mà, săn chắc và sáng mịn.

Nếu bạn có làn da nhờn, bạn nghĩ rằng tăng độ ẩm sẽ làm nghiêm trọng thêm vấn đề. Nhưng thực tế là có sự khác biệt giữa việc làm tăng thêm dầu cho da và bổ sung thêm độ ẩm. Tăng cường độ ẩm sẽ giúp da giữ nước, bảo vệ da tránh khỏi các tác nhân làm khô da mà không làm tắc nghẽn lỗ chân lông hay gây cảm giác nhờn.

Khi thời tiết hanh khô, da dễ bị mất nước, trở nên khô, bong tróc ở mũi, trán, gò má, miệng hay ở chân, cạnh sườn và mu bàn tay. Đây cũng là dấu hiệu lão hóa đầu tiên, khiến bạn cảm thấy thiếu tự tin vì vẻ bề ngoài. Tăng cường độ ẩm là cách để giúp da mặt và làn da toàn thân mềm mượt hơn. Không cần dùng đến mỹ phẩm, bạn cũng có thể làm được điều này bằng cách bổ sung các dưỡng chất được chiết xuất từ thiên nhiên.

Mười tám thử nghiệm của các nhà khoa học độc lập đã chứng minh thành phần Biomarine Complex trong Imedeen Time Perfection có tác dụng làm tăng độ ẩm, collagen và elastin lên gấp 8-9 lần so với bình thường. Với tác động từ bên trong, Imedeen Time Perfection giúp cân bằng độ ẩm cho da, đồng thời duy trì được độ đàn hồi và săn chắc cho làn da mặt và toàn thân.

Chỉ với 2 viên Imedeen Time Perfection mỗi ngày, bạn sẽ cảm nhận được làn da toàn thân mượt mà, săn chắc và sáng mịn.

Cùng với tác dụng tăng độ ẩm, collagen và độ đàn hồi, Imedeen Time Perfection còn giúp làm giảm các dấu hiệu lão hóa như tàn nhang, sạm, nám. Lycophence GS trong sản phẩm này là sự kết hợp của Lycopence (chiết xuất từ cà chua) và hạt nho trắng. Lycopence có hoạt tính chống oxy hóa mạnh hơn vitamin E gấp 100 lần và hạt nho trắng có tác dụng giảm sạm, tàn nhang và giúp da sáng mịn. Đồng thời, vitamin C giúp ngăn chặn hình thành và làm mờ các sắc tố melanin (là nguyên nhân gây nám da). Chúng còn giúp phục hồi các tế bào tổn thương do các gốc tự do phá hủy sự liên kết giữa các sợi collagen và sợi đàn hồi.

Imedeen Time Perfection có tác dụng làm tăng độ ẩm, collagen và elastin lên gấp 8-9 lần so với bình thường.

Hiệu quả chăm sóc da của Imedeen Time Perfection sản xuất tại Đan Mạch: chống lão hóa, giảm nếp nhăn, làm mờ tàn nhang, nám; giúp da mặt và toàn thân săn chắc, sáng mịn.

