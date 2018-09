Điều trị và ngăn ngừa tàn nhang

Để ngăn ngừa tàn nhang phát triển, bạn nên thường xuyên chăm sóc da bằng cách bổ sung vitamin A, C, E trong bữa ăn hàng ngày.

Tàn nhang hình thành và xuất hiện do nhiều nguyên nhân như di truyền, lão hóa, tác động của ánh nắng, sử dụng sai mỹ phẩm… chúng xuất hiện càng nhiều và trở nên sẫm màu hơn theo thời gian. Để ngăn ngừa tàn nhang phát triển, bạn nên thường xuyên chăm sóc da bằng cách bổ sung vitamin A, C, E (có nhiều trong rau xanh, hoa quả) trong bữa ăn hàng ngày. Đồng thời hạn chế tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, sử dụng kem trị tàn nhang và một số biện pháp thiên nhiên như: đắp mặt nạ sữa chua, cà rốt…

Tuy nhiên nếu không có thời gian chăm sóc da và hoặc không thể kiên trì trong thời gian dài, bạn có thể tìm đến các giải pháp trị tàn nhang bằng công nghệ cao. Trong đó bạn có thể tham khảo công nghệ Yellow laser. Công nghệ này đáp ứng tiêu chuẩn của cơ quan an toàn dược phẩm và thực phẩm Mỹ (FDA) và đạt chứng chỉ CE về độ an toàn, tính hiệu quả. Phương pháp này được nhiều bác sĩ và chuyên gia da liễu khuyên dùng bởi những ưu điểm như: xóa tàn nhang hiệu quả sau một lần điều trị, hiệu quả lâu dài, an toàn, không đau, không để lại sẹo, không mất thời gian nghỉ dưỡng.

Trị tàn nhang với công nghệ Yellow laser từ Mỹ.

Trong đặc trị tàn nhang, Yellow Laser sử dụng sóng ánh sáng với tần suất phát sung liên tục, mức năng lượng cao nhưng vẫn đảm bảo độ an toàn cho làn da. Khi chiếu tia Laser vào vùng da cần điều trị, sắc tố sậm màu tàn nhang hấp thu ánh sáng, bị phân hủy vỡ ra thành những hạt li ti và bị hệ thống thực bào đào thải ra ngoài cơ thể. Sóng ánh sáng này không gây ảnh hưởng tới vùng da xung quanh, không gây rát hay để lại sẹo.

Một quy trình điều trị chuẩn bằng công nghệ Yellow laser trải qua 5 bước khoa học, chính xác từ khâu thăm khám tư vấn, làm sạch da, gây tê, chiếu tia Laser cho đến chăm sóc da sau trị liệu. Khi quá trình hoàn tất, hiệu quả đạt được là các đốm tàn nhang bị xóa tận gốc, không tái phát, trả lại làn da sáng mịn, đồng màu. Xem chi tiết quy trình điều trị tàn nhang Yellow Laser tại đây.

Hiệu quả điều trị tàn nhang với Yellow laser tại Thẩm mỹ viện Đông Á.

Với kiến thức chuyên môn giỏi và nhiều năm kinh nghiệm các bác sĩ, chuyên gia sẽ biết chính xác cần tiến hành trị liệu trong bao lâu để đạt hiệu quả cao mà không làm ảnh hưởng đến các tế bào xung quanh. Công nghệ điều trị tàn nhang với Yellow laser là công nghệ có nguồn gốc từ Mỹ đã được Thẩm mỹ viện Đông Á cập nhật và đưa vào ứng dụng trong điều trị tàn nhang, nám và các bệnh lý liên quan đến tăng cường hắc sắc tố trên da tại Việt Nam bởi đội ngũ bác sĩ da liễu uy tín, nhiều năm kinh nghiệm, đặc biệt cả các bác sĩ tới từ châu Âu, Mỹ.

