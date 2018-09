Điều trị sẹo với Venus Viva BL15

Phương pháp điều trị hiện đại, an toàn và cam kết về hiệu quả cho người sử dụng.

Chương trình giới thiệu về công nghệ mới.

Nhằm phục tốt nhu cầu chăm sóc da của khách hàng, thương hiệu thẩm mỹ uy tín Belas Spa đã nhận chuyển giao công nghệ Venus Viva BL15 từ Mỹ. Đây là công nghệ nhận được sự đánh giá cao của giới chuyên môn và đông đảo khách hàng.

Công nghệ hiệu quả cao với việc chăm sóc da.

Khác với những công nghệ điều trị sẹo cũ, Venus Viva BL15 là sự kết hợp giữa Nano Fractional RF và Smartscan, cho hiệu quả cải thiện sẹo lên đến hơn 80%.

Nano Fractional RF trong công nghệ Venus Viva BL15 không phải là tia laser. RF là viết tắt của tần số Radio - một ứng dụng đã có từ lâu trong y tế, làm đẹp, được chứng nhận về độ an toàn, hiệu quả. Nano Fractional RF và Smartscan giúp tối thiểu hóa tổn thương, tạo ra nhiệt lượng giúp bóc tách bề mặt da để truyền tải năng lượng đi sâu và đồng đều xuống vùng hạ bì, nhằm kích thích sợi nguyên bào tái tạo và sản sinh collagen, định hình lại các mô sẹo. Hiệu quả là co gọn lại và làm đầy những tổn thương trên da bạn.

Công nghệ phù hợp cho cả phái đẹp và các đấng mày râu.

Venus Viva BL15 là giải pháp hiện đại, phục hồi các nếp nhăn sâu, sẹo do mụn, lỗ chân lông to, kết cấu không đồng đều, sắc tố da bất thường và rạn da sau sinh hay do tăng cân quá nhanh.

Sau 6 tháng ứng dụng công nghệ, Belas Spa cho biết hệ thống tiếp nhận 30% khách hàng điều trị sẹo là nam giới và 70% khách hàng điều trị sẹo là nữ giới. Trong đó nhiều khách hàng thấy ngay sự cải thiện sẹo, lỗ chân lông sau lần đầu tiên sử dụng dịch vụ, 10% còn lại thấy sự cải thiện bắt đầu sau khoảng 2 đến 3 lần sử dụng. Tất cả khách hàng cảm nhận được làn da sáng hơn, khỏe hơn và săn chắc hơn. Ngoài ra, khách hàng nhận xét da cải thiện được lượng dầu đáng kể, mụn đầu đen gần như không còn. Về tình trạng đau rát, khách hàng cho biết thấy hơi rát nhẹ trong khoảng một ngày kể từ lúc làm dịch vụ, 10% còn lại thấy da mình bình thường, không có hiện tượng rát nhẹ xảy ra. Hiện tượng mặt bị đỏ chỉ diễn ra trong vòng một ngày sau điều trị, số ít bị đỏ kéo dài 2-3 ngày. Ngoài ra, khách có thể bị bong da nhẹ nhưng không ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Phần lớn da khách hàng hồi phục sau đặc trị 7 ngày, một vài trường hợp đặc biệt hồi phục sau 10 ngày.

Tại Belas Spa, trước khi tiến hành điều trị, khách hàng sẽ được soi da và tư vấn một liệu trình phù hợp với mình. Nhân dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3, Belas Spa ưu đãi cho khách hàng trị sẹo với Venus Viva BL15: thẻ 2 triệu đồng thanh toán 1,3 triệu đồng; thẻ 3 triệu đồng thanh toán 1,9 triệu đồng; thẻ 5 triệu đồng thanh toán 3 triệu đồng; thẻ 10 triệu đồng thanh toán 5,5 triệu đồng; thẻ 20 triệu đồng thanh toán 10 triệu đồng. Chương trình cũng áp dụng cho các dịch vụ khác như triệt lông, đặc trị mụn, thâm, tiêu mỡ bụng, tắm trắng, chăm sóc da… tại Belas Spa. Đăng ký tại đây.

Belas Spa được nhiều khách hàng tin dùng và là địa chỉ chăm sóc da của các ngôi sao như Ưng Hoàng Phúc, Kim Cương, Lê Phương.

