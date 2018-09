Điều trị sẹo đúng cách

Làn da rất mỏng manh, dễ bị tổn thương. Việc điều trị sẹo cần sự kiên trì và lựa chọn đúng phương pháp.

Sẹo thường gây thẩm mỹ, gây ảnh hưởng xấu đến tâm lý. Có rất nhiều cách khác nhau để xóa mờ sẹo. Tuy nhiên tùy thuộc vào mức độ và cơ địa từng người lại có những phương pháp trị sẹo khác nhau.

Trị sẹo bằng phương pháp dân gian

Nhiều người có thói quen trị sẹo bằng các phương pháp dân gian, truyền miệng. Đa số các phương pháp này chưa được chứng minh về hiệu quả cụ thể. Dưới góc nhìn khoa học, các phương pháp trị sẹo dân gian có thể mang lại hiệu quả nhưng phải kiên trì trong thời gian dài và có khả năng gây dị ứng da. Dưới đây là một số phương pháp thường được dùng:

Gừng tươi: gừng có tác dụng làm mờ sẹo nhưng hiệu quả không cao. Trong gừng có một số chất kích thích viêm nhiễm. Vì thế, da bị trầy xước hoặc có vết thương hở nên tránh dùng, nếu không sẽ làm vết thương viêm nhiễm nặng hơn.

Các phương pháp dân gian thường được dùng để điều trị sẹo.

Khoai tây tươi: khoai tây có khả năng trị sẹo thâm, tuy nhiên những vết thâm có tổn thương hoặc da nhạy cảm không nên sử dụng. Nguyên nhân là khoai tây có thể gây kích ứng làm cho da bị dị ứng, nổi mẩn đỏ.

Chanh tươi: nước chanh có vitamin C và axit tự nhiên, có khả năng tái tạo da. Tuy nhiên, nếu sử dụng thường xuyên và không đúng cách, da sẽ bị bào mòn và dễ bị tổn thương hơn.



Nghệ tươi: nghệ có tác dụng tốt trong việc trị vết thâm do mụn gây ra và những vết sẹo nhỏ, mới tróc vảy trên bề mặt da. Đối với những vết sẹo lớn hơn hoặc đã có từ lâu, nghệ không có khả năng chữa lành. Đối với vết thương chưa lên da non, nếu bôi nghệ không đúng sẽ bị loét hoặc vết sẹo sau này có thể đen bóng do sắc tố da bị tác động.

Hành tây: hành tây có tính kháng viêm và có thể làm mờ cả sẹo lõm lẫn sẹo lồi. Tuy nhiên, hành tây rất cay nên có thể gây kích ứng và dị ứng.

Rau má: nhiều nghiên cứu cho thấy chiết xuất rau má có tác dụng tái tạo nhanh chóng các mô liên kết, giúp tổn thương mau lành và lên da non, trị sẹo hiệu quả. Y học hiện đại đã chiết xuất lấy hoạt chất từ rau má làm thuốc chống sẹo lồi, làm vết thương mau lành… Chiết xuất từ rau má thường hiệu quả nhanh chóng hơn sử dụng rau má trực tiếp.

Chiết xuất rau má có tác dụng trong việc điều trị sẹo hiệu quả.

Cách điều trị sẹo an toàn và hiệu quả

Để điều trị sẹo an toàn và hiệu quả, bạn cần lưu ý những điều sau:

Khi da bị thương: cần chăm sóc da cẩn thận và giữ vệ sinh. Bước này nhiều người thường bỏ qua và để vết thương tự lành, nhưng chỉ cần cẩn thận chăm sóc, khả năng hình thành sẹo sẽ giảm đáng kể.

Không sử dụng các phương pháp dân gian/; khi vết thương chưa lên da non vì có thể gây nhiễm trùng.

Sử dụng sản phẩm trị sẹo uy tín có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng: nên chọn sản phẩm chứa thành phần chiết xuất từ thiên nhiên, được điều chế và phối hợp ở tỷ lệ thích hợp để đảm bảo hiệu quả điều trị cao và an toàn.

Thoa kem trị sẹo: theo đúng hướng dẫn sử dụng để đạt hiệu quả cao.

