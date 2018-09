Điều trị nám không tái phát trở lại

Tôi bị nám gần 5 năm, sau khi sinh 2 cháu thì vết nám ngày càng đậm dần. Xin tư vấn giúp tôi cách điều trị hiệu quả. (Ngọc Phương, 41 tuổi, Bình Dương)

Hiện nay nám trên mặt tôi đã nổi rõ 2 bên má và lan dần xuống dưới. Mặc dù sử dụng nhiều loại mỹ phẩm đắt tiền, kể cả tế bào gốc… nhưng tình trạng không cải thiện. Tôi nghe nói nám có thể điều trị bằng laser. Dịp lễ sắp tới, tôi dự định thời gian nghỉ để đi điều trị, nhưng vẫn ngần ngại không biết điều trị có bị tái lại không và nên sử dụng công nghệ laser nào.

Bác sĩ chuyên khoa da liễu Chương Ngọc Hạnh - Trung tâm Điều trị & Chăm sóc da Orient.

Theo bác sĩ chuyên khoa da liễu Chương Ngọc Hạnh - Trung tâm Điều trị & Chăm sóc da Orient, có nhiều bà mẹ gặp phải trường hợp nám tương tự. Khi mang thai, cơ thể phụ nữ có sự rối loạn nội tiết, kích thích tăng sắc tố melanin tạo nên mảng nám nhẹ trên vùng da mặt. Hiện tượng này sẽ tự hết sau khi sinh bé vì sự rối loạn nội tiết đã ổn định. Tuy nhiên, sau sinh, đề kháng của các bà mẹ trở nên yếu đi, làn da lại chưa ổn định về sắc tố, đề kháng kém. Vì vậy, trong thời gian này, nếu các mẹ không cẩn thận che chắn làn da của mình khi ra ngoài trời nắng, hiện tượng nám tạm thời sẽ trở thành nám vĩnh viễn. Sắc tố melanin bị tăng ở lớp thượng bì, thường gọi là nám mảng. Khi tiếp xúc với nhiều tia UV, sự tăng đột biến melanin sẽ lan dần xuống các lớp da sâu hơn, trung bì đến hạ bì, lúc ấy ta gọi là nám sâu.

Đối với các trường hợp nám mảng, có thể điều trị bằng cách lột nhẹ hoặc dùng các tia laser có bước sóng phù hợp như IPL, kết hợp thuốc bôi để điều trị. Dù sử dụng mỹ phẩm hay tế bào gốc để hạn chế nám da, bạn vẫn cần phải gặp bác sĩ để được tư vấn, tránh tình trạng nặng thêm. Điều trị nám khá phức tạp, cần phải kết hợp cùng lúc các yếu tố: chống nắng, tẩy nám và loại bỏ nguyên nhân gây bệnh thì mới có thể trị dứt điểm, tránh tái phát trở lại.

Hiện nay có khá nhiều tia laser được dùng để điều trị nám, tuy nhiên các bác sĩ da liễu trên thế giới đã có sự nghiên cứu và thấy rằng: các dạng nám đều hấp thu tốt bước sóng 1064 nm Q-Switched Nd: Yag và dễ dàng bị tia laser này phá vỡ. Khi bị laser tác động, các melanin bị phá vỡ sẽ tạo thành những mảnh vỡ li ti, sau đó được đào thải tự nhiên qua hồng huyết cầu.

Bs Ngọc Hạnh đang điều trị QX Max cho khách hàng để có làn da trắng sáng và đàn hồi hơn.

Công nghệ QX - Max (châu Âu) ứng dụng loại laser Q - Switched Nd:Yag 1064nm, nhưng được cải tiến theo công nghệ đơn xung (single-pulse), khác biệt so với các loại máy điều trị nám trước đây ứng dụng công nghệ đa xung (multi-pulse). Loại công nghệ đa xung có năng lượng cao dễ làm tổn thương bề mặt da, lại không tập trung hoàn toàn vào hắc sắc tố đen cần loại bỏ nên hiệu quả không sâu. Trong khi đó, công nghệ đơn xung sẽ khiến các hắc sắc tố chỉ nhận một loại xung ánh sáng tác động vào với nhiệt lượng tập trung, nhắm đúng một mục tiêu và loại bỏ, do đó hiệu quả được cao hơn. Do không bị phân tán tác động của tia laser ở các mô bên cạnh nên vùng da xung quanh không bị tổn thương. Công nghệ QX Max cho đến nay được đánh giá là một trong những phương pháp tốt trong điều trị sắc tố và các dạng nám từ nám mảng đến nám sâu.

Liệu trình với QX Max cần kiên trì, phác đồ từ 5 lần trở lên, vì mỗi lần chỉ phá vỡ một số lượng melanin nhất định, tránh tổn thương làn da. Tuy nhiên, sau điều trị, nám không tái phát trở lại. Ngoài ra, do tác động vào phần sâu của lớp bì nên công nghệ này còn giúp sản sinh collagen, phục hồi độ đàn hồi của da. Kết quả da được trắng sáng, hồng hào, giảm nhờn, thu nhỏ lỗ chân lông và săn chắc hơn.

