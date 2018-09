Điều trị mụn, sẹo, nám với giá ưu đãi

Mừng sinh nhật lần thứ 6, Viện thẩm mỹ quốc tế Dencos Luxury ưu đãi lớn từ 25% đến 50% tất cả các dịch vụ điều trị, chăm sóc da với công nghệ hiện đại.

Sở hữu làn da trắng sáng, mịn màng là ước mong của hầu hết phụ nữ. Dưới tác động trực tiếp từ môi trường, thay đổi nội tiết tố, làn da không còn giữ được vẻ tươi tắn do xuất hiện tình trạng mụn, nám, kéo theo sự hình thành sẹo. Lúc này, những phương pháp chăm sóc da thông thường không còn khống chế được tình trạng sẹo, mụn, nám. Do đó, cần một pháp đồ điều trị, tác động lên vùng da bị tổn thương, phục hồi các tế bào từ sâu bên trong.

Với sự phát triển của ngành thẩm mỹ chăm sóc da hiện đại, việc giải quyết, cải thiện những tổn thương do mụn, sẹo, nám gây ra đã trở nên đơn giản và an toàn hơn nhờ các phương thức trị liệu tiên tiến bằng công nghệ cao. Ưu điểm nổi bật của các phương pháp này là khả năng cải thiện rõ rệt vùng da bị tổn thương, nhanh chóng đem lại hiệu quả và rút ngắn dần quỹ thời gian điều trị.

Trong tháng 8, nhân dịp mừng sinh nhật lần thứ 6, Viện thẩm mỹ quốc tế Dencos Luxury sẽ tổ chức chương trình ưu đãi lớn. Theo đó, tất cả các liệu trình điều trị, chăm sóc da sẽ đồng loạt được giảm giá từ 25% đến 50% (áp dụng theo mức giá cũ), bắt đầu từ ngày 1/8 đến 31/8.

Điều trị sẹo rỗ, sẹo lõm

Sẹo rỗ, sẹo lõm hình thành từ những tổn thương nặng ở lớp hạ bì. Cùng lúc đó, phân tử có chức năng gắn kết các tế bào da gồm các chuỗi liên kết collagen và elastin bị đứt gãy, tạo thành vết lõm trên bề mặt da. Nguyên nhân hình thành sẹo là do tình trạng mụn kéo dài lâu ngày hoặc do di chứng từ bệnh thủy đậu. Khi tình trạng sẹo còn ở mức độ nhẹ, mờ, thưa thì những dược liệu tự nhiên như nghệ, mật ong, chanh sẽ giúp bạn cải thiện, ngăn ngừa sẹo biến dạng và ăn sâu vào tận trong cấu trúc da. Tuy nhiên, với những vết sẹo lâu năm, biến chứng nặng thì cần có sự can thiệp trực tiếp của các công nghệ đặc trị.

Fractional Lotus và Fractional Endymed được xem là bước tiến trong công nghệ điều trị sẹo rỗ, sẹo lõm. Hiệu quả cải thiện da xuất hiện từ lần đầu tiên và đạt kết quả sau một vài lần điều trị tiếp theo, nhưng vẫn đảm bảo độ an toàn, chính xác cao trong việc khoanh vùng điều trị.

Công nghệ Fractional Lotus: sử dụng laser và các chế độ xung ngắn, dài di chuyển trên bề mặt da, khắc phục mức độ tổn thương. Đồng thời, tia laser sẽ làm nhiệm vụ kích thích tăng sinh collagen và cải thiện độ đàn hồi của da.

Công nghệ Fractional Endymed: đây là bước tiến của công nghệ điều trị mụn Fractional Lotus. Kết hợp năng lượng sóng laser và năng lượng sóng RF tác động trực tiếp lên vùng da bị tổn thương.

Ưu đãi trong tháng 8: giảm 50% chi phí cho một liệu trình điều trị.

PRP - công nghệ đặc trị nám và tàn nhang

PRP là liệu pháp làm đẹp nổi tiếng được nhiều ngôi sao thế giới ưa chuộng, trong đó có nhà thiết kế thời trang Victoria Beckham. PRP được tin dùng từ các khách hàng lớn chính nhờ ở đặc điểm riêng biệt trong cả phương thức thực hiện lẫn hiệu quả.

Cơ hội sở hữu làn da trẻ trung như Victoria Beckham cùng công nghệ PRP với giá ưu đãi giảm 25% + 10% quy đổi bằng sản phẩm.

Quá trình đặc trị nám và tàn nhang của PRP sử dụng tế bào tự thân được trích ly từ máu của người được điều trị, đem lại sự tương thích cao, an toàn. Đồng thời, PRP còn giúp duy trì làn da căng mịn, hồng hào và trẻ hóa từ tận bên trong lớp biểu bì. Hiệu quả điều trị của PRP được cải thiện rõ rệt sau liệu trình đầu tiên, phát huy và duy trì lâu dài sau những lần điều trị tiếp theo. Quá trình trị liệu không gây tổn thương da, không xâm lấn, đau đớn, thích hợp với mọi tình trạng da và độ tuổi.

Chương trình ưu đãi giảm 25% chi phí cho một liệu trình và 10% sản phẩm quy đổi chăm sóc da.

Điều trị các dạng mụn

Mụn là nguyên nhân trực tiếp gây ra những tổn thương trên bề mặt da. Thông thường, mụn biểu hiện qua 3 dạng cơ bản như mụn trứng cá, mụn đầu đen và mụn mủ... Tuỳ theo tình trạng mụn sẽ có những phác đồ riêng biệt, cụ thể để phát huy hiệu quả điều trị. Do đó, khi da mới vừa xuất hiện mụn bạn nên tìm kiếm và áp dụng phương pháp trị mụn tận gốc để hạn chế quá trình tổn thương trên bề da, lâu ngày hình thành sẹo gây mất thẩm mỹ.

Áp dụng những ứng dụng tiên tiến và hiện đại, điều trị mụn bằng công nghệ Ala, Meso Cell, chỉ collagen là những phương pháp đem lại hiệu quả cao trong việc chữa trị, khắc phục và cải thiện hư tổn. Sau khi kết thúc điều trị, mụn dưới da, mụn mủ, mụn viêm sẽ được khắc phục, se nhỏ lỗ chân lông, làm mờ các vết thâm.

Ưu đãi tại Viện thẩm mỹ quốc tế Dencos giảm 25% chi phí cho một liệu trình điều trị và 10% quy đổi thành mỹ phẩm.

Giảm giá sốc 50% cho liệu trình tắm trắng bằng nano vàng và nhân sâm tại Viện thẩm mỹ Quốc tế Dencos Luxury.

Tắm trắng nano vàng và nhân sâm

Mong muốn có được làn da trắng sáng như sao Hàn là ước mơ của phái đẹp. Thấu hiểu mong muốn này, liệu trình tắm trắng với các dưỡng chất cao cấp từ nano vàng và nhân sâm cải thiện sắc tố da từ sâu bên trong, đem lại hiệu quả cao, an toàn và phù hợp với mọi loại da.

Đây là công nghệ tắm trắng hiện đại nhờ tác động chống oxy hoá và bổ sung dưỡng chất chiết xuất từ các tế bào tăng trưởng của nhân sâm quý giúp làn da tái sinh trắng mịn, hồng hào, trẻ hoá từ sâu bên trong lớp biểu bì. Một làn da mịn màng, trắng sáng không tỳ vết sẽ giúp chị em tự tin diện những bộ cánh nổi bật, tăng thêm sức quyến rũ và hấp dẫn đối với cánh mày râu. Ưu đãi giảm 50% chi phí cho một liệu trình điều trị.

Ưu đãi hơn 30% các liệu trình chăm sóc da cơ bản giúp bạn tận hưởng cảm giác thư giãn, giải toả stress hiệu quả.

Chào mừng tháng 8 - tháng sinh nhật đặc biệt, Dencos Luxury tổ chức chương trình khuyến mãi lớn nhất và duy nhất trong năm 2015 với chủ đề “Thu vàng tri ân - Nhận ngàn ưu đãi”:

Giảm giá lên đến 50%: cho tất cả các dịch vụ thẩm mỹ, kèm nhiều quà tặng mỹ phẩm cao cấp có giá trị.

Cơ hội được tư vấn miễn phí: giải đáp mọi thắc mắc về lĩnh vực thẩm mỹ cùng các chuyên gia tại Dencos Luxury và nhận ngay nhiều giải thưởng trải nghiệm dịch vụ có giá trị.

Chương trình diễn ra từ ngày 1/8 đến 31/8. Xem thêm tại đây.

