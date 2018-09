Điều trị mụn ở tuổi trưởng thành

Acnes 25+ gồm 2 sản phẩm: Gel rửa mặt ngăn ngừa mụn - Acnes 25+ Facial Wash: Ngăn ngừa mụn: Salicylic acid giúp làm dịu tình trạng mụn, kháng khuẩn, ngăn hình thành mụn mới.

Mờ đốm nâu: Vitamin C làm sáng bề mặt da, giúp mờ các đốm nâu, vết thâm sau mụn và giữ cấu trúc da săn chắc.

Rửa sạch sâu, da ẩm mịn: hạt Jojoba & Maltooligosyl Glucoside rửa sạch sâu bụi bẩn, tế bào chết; duy trì làn da ẩm mịn, săn chắc. Tinh chất chuyên biệt cho da mụn - Acnes 25+ Facial Serum: công thức vượt trội C+ System thẩm thấu nhanh vào từng lớp tế bào da: giảm mụn, tình trạng sưng đỏ; làm sáng vết thâm và cải thiện bề mặt da; ngăn ngừa dấu hiệu lão hóa. Không chỉ mang lại hiệu quả kiểm soát mụn, Acnes 25+ còn cải thiện các tổn thương do mụn trên da như thâm sạm, lỗ chân lông to, làm sáng và săn chắc da.