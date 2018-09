Béo bụng dưới, da chảy nhão, không thể co hồi, một số trường hợp đi kèm rạn da là biểu hiện thường gặp khi bị sổ bụng sau sinh.

Sau niềm vui làm mẹ, không ít chị em phải đối mặt với tình trạng xuống cấp trầm trọng của nhan sắc, đặc biệt là vấn đề sổ bụng. Tùy theo cơ địa và điều kiện chăm sóc, một vài người chỉ mất vài tháng là tiêu hết mỡ thừa, da bụng mượt mà trở lại. Nhưng có nhiều chị em một đến 2 năm sau sinh, bụng vẫn như mang bầu 5 tháng, da bèo nhèo, chảy xệ, chùng nhão, nhiều vết rạn dọc ngang, sậm màu mất thẩm mỹ.

Một số phương pháp trị sổ bụng dân gian chỉ là các phương án cải thiện tức thời, không có tác dụng dứt điểm, đòi hỏi sự kiên nhẫn trong thời gian dài. Nhiều bà mẹ sinh mổ thường cần thời gian phục hồi lâu hơn sinh thường, vùng bụng cũng bị tổn thương nặng, nên khó điều trị dứt điểm nếu chỉ áp dụng các hình thức tác động từ bên ngoài.

Sổ bụng sau sinh là nguyên nhân khiến nhiều chị em phụ nữ tự ti, mặc cảm.

Phương án điều trị dứt điểm sổ bụng sau sinh

Để đảm bảo việc điều trị sổ bụng sau sinh an toàn và hiệu quả, các chuyên gia y khoa thẩm mỹ khuyên chị em nên cân nhắc, cẩn trọng trong việc lựa chọn hình thức điều trị sổ bụng. Bác sĩ Đỗ Thị Hồng Loan, giám đốc Viện thẩm mỹ Quốc tế Dencos Luxury cho biết: “So với việc giảm béo do tăng cân và thừa mỡ thông thường, tình trạng sổ bụng của bà mẹ sau sinh thường cần phác đồ điều trị phức tạp, tốn thời gian hơn. Bởi ngoài việc giảm mỡ bụng, các bà mẹ sau sinh còn phải điều trị tình trạng da bụng chảy nhão, vết rạn da thai nghén. Đây là hai dạng điều trị khó, mức độ phục hồi khá hạn chế, khó cải thiện nếu để quá muộn. Do đó, chị em phụ nữ không thể chủ quan, nóng vội khi điều trị dẫn đến việc chọn sai phương pháp, hậu quả tiền mất tật mang”.

Một liệu trình Cavi-Deluxe duy nhất có thể làm giảm đến 95% mỡ thừa, khắc phục đến 80% tình trạng chảy xệ, rạn da.

Bác sĩ Hồng Loan cũng cho biết thêm hiện tại Viện thẩm mỹ Quốc tế Dencos Luxury đang có liệu trình điều trị giảm mỡ, giảm chảy xệ, giảm rạn da ba trong một cho phụ nữ sau sinh. Liệu trình Cavi-Deluxe - phương pháp đánh tan tế bào mỡ thừa nhận được nhiều phản hồi hài lòng từ khách hàng. Cavi-Deluxe ứng dụng nguyên tắc điều trị bằng sóng âm, năng lượng nhiệt, tác động đốt nóng, phá vỡ những cấu trúc tế bào mỡ, ngay cả vùng mỡ tầng sâu, mỡ tích tụ lâu năm thông qua những động tác di chuyển đầu máy nhịp nhàng, êm ái trên vùng da điều trị. Mỡ thừa sau đó được hóa lỏng và loại bỏ ra ngoài cơ thể nhẹ nhàng, an toàn. Kết hợp quấn gen bụng khoảng 7 ngày, khoảng 95% mỡ thừa sẽ được loại bỏ, tương đương 8cm đến 20cm vùng bụng chỉ trong một lần điều trị.

Mặt khác, tác động nhiệt học và cơ học của máy Cavi-Deluxe sẽ tác động trực tiếp vào cấu trúc biểu bì vùng da bụng để kích thích hoạt động tái cấu trúc collagen, elastin, xây dựng lại hệ thống chất nền, tăng cường sự đàn hồi, co kéo lại các vùng da bị chảy nhão, tái tạo chức năng biểu bì và cải thiện sắc tố da để làm mờ các vết rạn. Hiệu quả điều trị chảy xệ và rạn da của Cavi-Deluxe trong một lần có thể đạt từ 70% trở lên.

Vòng bụng của Đoan Trang có sự cải thiện rõ rệt sau khi áp dụng công nghệ Cavi-Deluxe tại Dencos Luxury.

Ca sĩ Đoan Trang - đại sứ của Viện thẩm mỹ Quốc tế Dencos Luxury, đồng thời là một trong những khách hàng đã điều trị sổ bụng sau sinh bằng công nghệ Cavi-Deluxe cho biết: “Tôi cảm thấy hài lòng sau khi lựa chọn công nghệ Cavi-Deluxe để điều trị sổ bụng. Công nghệ không phẫu thuật, không đau đớn, không xảy ra biến chứng. Nhờ vòng eo thon gọn và da bụng phẳng phiu, tôi có thêm nhiều sự tự tin để tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật sau khi làm mẹ”. Xem thêm tại đây.

