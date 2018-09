Điều chưa biết về giảm béo tự nhiên

Những nguyên lý khoa học về cơ chế giảm béo tự nhiên của cơ thể sẽ giúp bạn đạt hiệu quả cao một cách an toàn mà không cần dao kéo.

Trước đây, để làm đẹp, người ta thường sử dụng sức mạnh bên ngoài để can thiệp thô bạo vào cấu trúc cơ thể con người. Chính vì vậy, hiệu quả làm đẹp không bền vững, gây nguy hiểm cho sức khỏe. Ví dụ, phương pháp phẫu thuật sử dụng hàng chục ống xi lanh để trực tiếp hút mỡ ra khỏi cơ thể. Và trong y tế, bất kỳ ca phẫu thuật nào cũng tiềm ẩn nguy cơ rủi ro đe dọa tính mạng.

Do đó, ngành công nghiệp thẩm mỹ hiện đại đã nghiên cứu để tìm ra các phương pháp làm đẹp tân tiến, nhân văn, an toàn. Trên con đường tìm kiếm này, người ta phát hiện ra rằng, những gì thuận theo tự nhiên sẽ mang lại hiệu quả một cách an toàn. Đối với giảm béo, các nhà khoa học Nhật Bản đã tìm ra cơ chế loại bỏ mỡ thừa một cách tự nhiên của cơ thể, đó là giải phóng độc tố, làm sạch đường máu.

Giảm béo theo cơ chế tự nhiên vừa hiệu quả vừa an toàn.

Hãy hình dung rằng, muốn đốt cháy một tờ giấy, bạn cần có lượng oxy nhất định. Như vậy, muốn đốt cháy mỡ, cơ thể cần được cung cấp đủ oxy. Nhưng độc tố khiến đường máu bị nhiễm bẩn, ngăn cản sự vận chuyển chất dinh dưỡng và oxy đến các cơ quan trong cơ thể. Từ đó, mỡ bị tích tụ lại, dần dần tạo thành cơ thể béo. Bởi vậy, nếu giải phóng độc tố ra khỏi cơ thể, mạch máu sẽ lưu thông, lượng mỡ thừa sẽ nhận được đủ oxy để tự đốt cháy. Đây là cơ chế mà phẫu thuật hút mỡ không thể thực hiện được.

Cơ chế giảm béo tự nhiên trên đã được các nhà khoa học áp dụng vào phương pháp giảm béo dưỡng sinh Nhật Bản. Phương pháp này sử dụng các kỹ thuật massage và bấm huyệt bí truyền để đào thải độc tố, lưu thông khí huyết, cung cấp đủ lượng oxy để cơ thể loại bỏ mỡ. Bên cạnh đó, để tăng cường hiệu quả loại bỏ mỡ thừa, phương pháp này sử dụng thêm thiết bị xung điện quang tích hợp 4 công nghệ giảm béo bằng sóng và ánh sáng, tạo ra năng lượng hợp lý để tham gia vào quá trình đốt cháy mỡ.

Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm (Phó Viên trưởng Viện dinh dưỡng Quốc gia) tư vấn dinh dưỡng và quá trình giảm cân tự nhiên để đạt được hiệu quả tốt tại Saigon’smile Spa.

Dựa vào cơ chế giảm béo tự nhiên của cơ thể, phương pháp giảm béo dưỡng sinh Nhật Bản của Saigon’smile Spa an toàn và mang lại hiệu quả cao. Sau liệu trình 10 buổi, cơ thể có thể giảm 3-5kg trọng lượng, thu nhỏ 7-10cm vòng eo. Đây là phương pháp giảm béo uy tín hàng đầu trên thị trường hiện nay, hai năm đạt Cup Tin&Dùng cho “Sản phẩm và dịch vụ giảm béo tốt nhất” năm 2012, 2013, được hàng nghìn khách hàng tin dùng, trong đó có nhiều ngôi sao nổi tiếng như Á hậu Thụy Vân, Hoa hậu Thùy Lâm, Á hậu Mrs World Thu Hương, ca sĩ Khánh Linh, MC - diễn viên Đan Lê, diễn viên Lã Thanh Huyền, diễn viên Minh Hương “Vàng Anh”…

Phương pháp Giảm béo dưỡng sinh Nhật Bản được áp dụng tại 6 chi nhánh của Saigon’smile Spa từ cuối năm 2011 và mang lại hiệu quả tốt cho hàng nghìn khách hàng. Ngày 9/11 vừa qua, Saigon'smile là hệ thống spa năm thứ 2 liên tiếp đạt Cup Tin&Dùng cho “Sản phẩm và Dịch vụ giảm béo tốt nhất”.

