Diễn viên Kha Ly làm đại sứ thương hiệu thẩm mỹ Hoàng Hạc

Kha Ly sẽ tham gia các chương trình hoạt động của Thẩm mỹ Hoàng Hạc từ tháng 10, cảnh báo những rủi ro trong làm đẹp, giúp chị em luôn xinh tươi, khỏe mạnh.

Ngày 8/10, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ thẩm mỹ Hoàng Hạc ra mắt hệ thống nhận diện thương hiệu mới và và giới thiệu đại sứ thương hiệu là diễn viên Kha Ly. Theo đó, Kha Ly sẽ tham gia các chương trình hoạt động của Thẩm mỹ Hoàng Hạc từ tháng 10/2016.

Trung tâm Hoàng Hạc được thành lập từ năm 1997 dựa trên tâm huyết 20 năm nghiên cứu, ứng dụng những phương pháp và công nghệ kỹ thuật hiện đại vào quy trình làm đẹp của bác sĩ Nguyễn Phúc Cẩm Anh. Thông điệp “làm đẹp trên cơ sở quy trình khoa học Inside out “ cũng là sứ mệnh của Hoàng hạc.

Bác sĩ Cẩm Anh quyết tâm xây dựng quy trình thẩm mỹ khác biệt trên cơ sở khoa học vững chắc tại Việt Nam.

Muốn có làn da đẹp, bạn cần phải có sức khoẻ tốt và tinh thần lạc quan. Vì thế, việc làm đẹp bên ngoài cho da (outside the body) và diện mạo cần bao gồm cả chăm sóc cho các yếu tố thể chất, tinh thần bên trong cơ thể (Inside the body). Đây chính là nguyên tắc làm đẹp được Hoàng Hạc áp dụng để mang lại hiệu quả đẹp lâu dài.

Để chăm sóc "tinh thần" cho khách hàng, Hoàng Hạc sử dụng các phương pháp thư giãn khi thực hiện trị liệu, bao gồm không gian yên tĩnh, ánh sáng nhẹ nhàng với nhạc điệu du dương. Thêm vào đó là sự ân cần thăm hỏi của nhân viên sẽ khiến bạn an tâm; thao tác nâng niu, nhẹ nhàng đem lại cảm giác được vỗ về, xoa dịu. Tất cả tác động này khiến cho hormone Serotonin và Melatonin được tăng sinh ở não, giúp tâm thái trở nên lạc quan, diện mạo càng rạng rỡ, tươi sáng.

Hiện nay, việc ô nhiễm từ không khí, thức ăn, nước uống… gây nhiễm độc ngoại sinh, cộng thêm với nhiễm độc nội sinh từ áp lực của stress, đó là toxin phá huỷ chức năng sống tế bào. Toxin được khử bằng phương pháp vật lý và các thành phần hoá học có tác dụng như chất giải độc hay chất chống gốc tự do giúp tái sinh tế bào, tái tạo năng lượng, đem lại thể chất khỏe mạnh, làn da tươi sáng và diện mạo tràn đầy năng lượng.

Ngoài ra, trung tâm còn tư vấn cho khách hàng có chế độ ăn hợp lý, đủ và bổ sung những chất thiếu hụt bằng liệu pháp vitamin, thực phẩm chức năng, giúp tạo nền tảng vững chắc cho việc làm đẹp.

Lễ ra mắt hệ thống nhận diện mới và đại sứ thương hiệu.

Việc kết hợp những ứng dụng thành tựu khoa học trong việc chăm sóc thể chất và sắc đẹp đã mang lại những lợi ích cho việc bảo vệ gen, chống hư hại tế bào gây ra lão hoá, tăng cường sức khỏe và ngăn ngừa bệnh tật. Kết hợp khoa học chế độ làm đẹp bên ngoài và bên trong sẽ mang đến sự trẻ đẹp bất ngờ. Nhờ đó, suốt 19 năm qua, Hoàng Hạc đã mang lại niềm vui và sự hài lòng cho hàng nghìn lượt khách hàng. Đặc biệt, phương pháp trị liệu hồi phục viêm da corticoid của bác sĩ Cẩm Anh đã giúp hồi sinh những làn da bị hủy hoại do lạm dụng corticoid trong làm đẹp.

Qua sự kiện, Hoàng Hạc muốn gửi thông điệp mới là "làm đẹp trên cơ sở, quy trình khoa học - inside out". Hiểu được mong muốn đẹp nhưng phải an toàn của khách hàng, Trung tâm thẩm mỹ Hoàng Hạc đã thiết kế và xây dựng chương trình làm đẹp trên cơ sở khoa học vững chắc, dựa trên nguyên lý y khoa kết hợp với thẩm mỹ học và tâm lý học.

Diễn viên Kha Ly được chọn làm đại sứ thương hiệu của Hoàng Hạc.

Diễn viên Kha Ly - đại sứ thương hiệu mới của Hoàng Hạc chia sẻ: “Gần 3 năm trước, sau những thành công trong nghệ thuật, tôi phải chịu đựng biến cố lớn khi dị ứng với các sản phẩm chăm sóc da. Lúc ấy, mọi dự tính cho nghệ thuật như muốn dừng lại".

Tình cờ Kha Ly gặp bác sĩ Cẩm Anh, với kinh nghiệm và chuyên môn giỏi cùng những bàn tay ân cần, trách nhiệm của tập thể Hoàng Hạc, Kha Ly đã hồi phục, tình trạng dị ứng đã được giải quyết triệt để. Sau trải nghiệm, hồi phục làn da cho đến tinh thần tại đây, nữ diễn viên đã mong muốn được cùng Hoàng Hạc cảnh báo những điều nguy hại trong làm đẹp, giúp chị em luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và thành công.

(Nguồn: Trung tâm thẩm mỹ Hoàng Hạc)