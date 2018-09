Diễn viên Hồng Đăng tiết lộ bí quyết trị sẹo lõm thành công

Trong livestream gần đây, Hồng Đăng tiết lộ phải dùng Venus Viva để trẻ hóa, xóa nhăn, phù hợp với hình tượng chàng Lê Thành hào hoa.

Trước kia, Hồng Đăng từng sở hữu làn da khá đẹp: bề mặt da bằng phẳng, đồng đều màu và khỏe mạnh, có độ đàn hồi cao. Tuy nhiên, do đặc thù công việc, nam diễn viên luôn phải hóa trang bằng những lớp phấn dày, quay phim ngoài trời mà không có sự che chắn...

Bên cạnh đó, là một ngôi sao phim truyền hình, lịch quay phim dày đặc khiến anh không có thời gian chăm sóc và phục hồi làn da. Vì vậy mà chỉ sau vài năm, da Hồng Đăng trở nên sần sùi, thô ráp, màu da không đồng đều, đặc biệt có nhiều vết sẹo lõm to, sâu do mụn để lại.

Trong livestream hồi tháng 7/2017, diễn viên Hồng Đăng đã không ngần ngại chia sẻ sự thực về việc đi làm đẹp bằng công nghệ cao không phẫu thuật tại Saigon Smile Spa.

Dù đã quan tâm và có một số biện pháp bảo vệ, khắc phục như: bôi kem đặc trị, xông hơi làm đầy sẹo lõm, đắp mặt nạ... Hồng Đăng vẫn không thể cải thiện tình trạng da của mình. Do đó, mỗi lần tham dự sự kiện hoặc cần hóa thân thành các nhân vật hào hoa, lãng tử, như chàng Lê Thành trong phim "Người phán xử", Hồng Đăng phải nhờ đến sự hỗ trợ của make-up, khiến anh cảm thấy mất tự tin.

Sau một thời gian tìm hiểu, diễn viên "Người phán xử" tìm đến Saigon Smile Spa và trực tiếp thăm khám, soi da với Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa da liễu Diệp Xuân Thanh. Tại đây, Hồng Đăng đã khắc phục khiếm khuyết da bằng phương pháp trẻ hóa, xóa nhăn và trị sẹo lõm Venus Viva.

“Tôi thấy thoải mái và dễ chịu với trị liệu trẻ hóa, xóa nhăn và trị sẹo lõm Venus Viva. Kết quả liệu trình mang lại khiến tôi hài lòng”, Hồng Đăng chia sẻ. Xem chi tiết tại đây.

Venus Viva có thể làm trẻ hóa da, xóa nhăn và làm đầy sẹo lõm bởi phương pháp này sử dụng đồng thời hai ứng dụng khoa học là công nghệ sóng cao tần vi điểm - Nano Fractional RF và chế độ quét thông minh - Smartscan.

Đầu tiên, sóng cao tần vi điểm truyền năng lượng dưới dạng vi phân cực nhỏ xâm nhập vào sâu trong da, tác động tới lớp hạ bì, thúc đẩy quá trình tăng sinh collagen, elastin (các thành phần chính của da) và hình thành các acid hyaluronic (nhân tố giữ ẩm) cho da, làm trẻ hóa da từ tầng sâu. Đồng thời, công nghệ này còn làm gia tăng sự co rút của mô liên kết, giúp việc tái tạo da đạt hiệu quả tốt hơn.

Tiếp theo, Smartscan - công nghệ quét thông minh được ứng dụng trong thẩm mỹ nội khoa, giúp năng lượng RF quét nhanh hơn trên bề mặt da, chuyển hóa năng lượng đồng đều trên vùng điều trị, đồng thời làm giảm tổn thương cho da. Điều này làm tăng hiệu quả điều trị lên nhiều lần và không gây tổn thương cho da, không đau, không cần nghỉ dưỡng.

Sau ba buổi sử dụng trị liệu da công nghệ cao Venus Viva kết hợp với PRP, diễn viên Hồng Đăng hài lòng với hiệu quả mang lại: sẹo lõm được làm đầy nhanh chóng, bề mặt da phẳng và đồng đều màu, săn chắc hơn... Xem chi tiết tại đây.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Diệp Xuân Thanh: “Phương pháp trẻ hóa, xóa nhăn, trị sẹo lõm Venus Viva mang lại hiệu quả với làn da của nam giới như Hồng Đăng là rất cao. Tuy nhiên, cùng phương pháp này, nếu áp dụng cho làn da phụ nữ có thể đem lại hiệu quả tốt hơn khoảng 20-30%, bởi cấu tạo làn da chị em mỏng hơn 25% so với nam giới”.

Công nghệ này được nghiên cứu và phát triển tại Mỹ, do FDA chứng nhận hiệu quả và độ an toàn. Tại Saigon Smile Spa, tất cả trị liệu công nghệ cao đều sử dụng máy móc chính hãng, do bác sĩ chuyên khoa trực tiếp thực hiện, không chỉ giải quyết các vấn đề sẹo lõm do mụn, làm phẳng mịn bề mặt da mà còn giải quyết tốt tình trạng lỗ chân lông to, người có nhu cầu xóa nhăn, trẻ hóa da...

Mừng sinh nhật thứ 12 của Saigon Smile Spa, Tập đoàn Mỹ tặng 100 suất - "mua một tặng một " chi phí cho các khách hàng sử dụng công nghệ cao trong tháng tám. Đăng ký sớm tại đây .

(Nguồn: Saigon Smile Spa)