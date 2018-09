Diễn viên Hoài An: 'Trẻ hơn tuổi nhờ sự tích cực'

Dù đã hơn 40 tuổi, làn da và khuôn mặt của nữ diễn viên Hoài An vẫn luôn tỏa sáng và rạng rỡ.

Ly hôn khi còn trẻ, diễn viên Hoài An một mình nuôi con với đủ công việc mưu sinh vất vả. Tuy nhiên, khi không biết điều này, ít ai đoán được những nhọc nhằn ẩn giấu sau gương mặt tươi trẻ, nụ cười tỏa sáng và thần thái tươi tắn của cô. Khi trở về với nghiệp diễn, gặt hái được thành công với những vai diễn bà mẹ khắc khổ, nhân hậu, Hoài An vẫn luôn bận rộn với các hoạt động xã hội. Sự truân chuyên, bận rộn của cuộc sống và tuổi tác không làm Hoài An già đi, ngược lại, cô được xem là “mỹ nhân không tuổi” của điện ảnh Việt.

Đằng sau những vai bà mẹ khắc khổ, Hoài An sở hữu vẻ đẹp không tuổi.

Đã bước qua lứa tuổi 40, nhưng Hoài An vẫn giữ được vẻ đẹp tươi trẻ đáng ngưỡng mộ. Làn da và khuôn mặt cô thách thức thời gian. Khi được hỏi tới bí quyết, Hoài An trả lời “Sự tích cực và chủ động trong cuộc sống giúp tôi có được điều đó. Tôi quan tâm chăm sóc da từ sớm, không bao giờ để nước đến chân mới nhảy”.

Bí quyết giữ gìn sự tươi trẻ

Mới đây, nữ diễn viên Hoài An chia sẻ bí quyết giữ gìn để có được làn da tươi trẻ, mịn màng và săn chắc. Cô cho biết, chống lại lão hóa da cũng giống như một cuộc chiến, cần phải quyết liệt. Bạn cần lựa chọn phương pháp chăm sóc da khoa học và biến thành thói quen hàng ngày.

Tuổi 18 xinh đẹp, tươi tắn, dịu dàng của Hoài An.

Hoài An thường đến bác sĩ để được tư vấn và soi da. Với lứa tuổi sau 40, nhất là từ 45 trở đi, bác sĩ cho biết ngoài bị sạm, khô, nhăn do lão hóa da, phụ nữ còn bị thiếu hụt nội tiết tố do thời kỳ tiền mãn kinh và mãn kinh, làm sạm, khô, nhăn càng trở nên trầm trọng. Vì vậy, lứa tuổi này cần ngăn chặn và giải quyết toàn diện các vấn đề về da nêu trên, bằng cách bổ sung cùng lúc các dưỡng chất chống sạm, dưỡng ẩm, tăng collagen cho da săn chắc, đặc biệt là bổ sung nội tiết tố từ thiên nhiên.

Dù bước qua tuổi 40, Hoài An vẫn giữ được sự tươi trẻ từ làn da đến thần thái.

Hoài An chia sẻ, với phương pháp ngăn chặn lão hóa từ gốc thông qua bổ sung dưỡng chất, cần phải kiên nhẫn, khoảng 2 tháng trở lên mới thấy được nhưng hiệu quả cao và lâu dài.

Nhờ vào sự chủ động ngăn chặn lão hóa ngay từ sớm, luôn tìm đến với những phương pháp khoa học, kiên nhẫn, cùng với việc giữ thái độ sống tích cực, nữ diễn viên Hoài An giữ được làn da tươi trẻ, căng mịn, không sạm, nám khi đã qua 40 tuổi.

Cũng như Hoài An, chị em có thể sở hữu làn da tươi trẻ hơn tuổi, thần thái tự tin nhờ thái độ sống tích cực và sự chủ động trong chăm sóc bản thân.

