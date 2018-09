Diễm My 9X tự tin với mái tóc đẹp

Sở hữu thân hình cân đối, khuôn mặt khả ái và nụ cười duyên dáng nhưng mái tóc mới là điểm khiến Diễm My tự tin.

Người đẹp 9X chia sẻ: "Ông bà ta nói 'nhất dáng nhì da' nhưng cũng lại có câu 'cái răng cái tóc là gốc con người'. Mái tóc sạch, đẹp chứng tỏ mình là con người khỏe mạnh, nếp sinh hoạt nghiêm túc, gọn gàng…Vì vậy từ xưa, các cô gái Việt Nam dịu dàng để tóc thề tha thướt đã biết gội đầu bằng nước bồ kết hay vỏ bưởi để tự chăm sóc mái tóc của mình".

Diễm My luôn tự tin với mái tóc của mình.

Ngày nay, các salon làm đẹp tóc mở ra khắp nơi, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu làm đẹp của các cô gái. Phụ nữ chuộng gội đầu ở tiệm vì có nhân viên làm kỹ lưỡng giúp tóc sạch lâu hơn, được dùng dầu gội tốt nên tóc được dưỡng bóng mượt hơn. Ngoài ra, còn nhờ kỹ thuật sấy của salon nên tóc bồng bềnh rất đẹp. Mỗi lần gội đầu ở tiệm có thể duy trì mái tóc đẹp đến tận 2 ngày sau. Bên cạnh đó, đến salon còn có cảm giác được thư giãn. Nhưng cuộc sống thì bận rộn và giá cả ở các salon tất nhiên là không rẻ. Thế nên không phải lúc nào phụ nữ cũng có thể đến salon thường xuyên. Diễm My cũng thế, đôi khi do công việc, thời gian không cho phép, đặc biệt là thời tiết đang vào mùa mưa nên việc gội đầu ở nhà đối với Diễm My là hợp lý hơn.

Gội đầu ở tiệm luôn mang đến cảm giác sạch sâu, đẹp lâu hơn gội đầu ở nhà.

Thế nhưng, gội đầu ở nhà thì chỉ cần nửa ngày sau thôi là tóc đã bết lại. Bạn có thể tham khảo một số bí quyết sau để có thể tự gội đầu ở nhà mà tóc vẫn sạch lâu, bóng mượt và bồng bềnh như gội ở tiệm:

Nến và ánh đèn: trước khi bước vào gội đầu thì bạn nên thư giãn một chút với nến hoặc ánh đèn vàng. Màu sắc của chúng sẽ giúp tạo cảm giác ấm cúng, thư giãn cho ngôi nhà.

Tinh dầu: mùi hương là liệu pháp thư giãn tinh thần hữu hiệu. Bạn có thể chọn những loại tinh dầu khác nhau phù hợp với nhu cầu và sở thích. Diễm My gợi ý bạn có thể dùng tinh dầu: oải hương, ngọc lan tây hay cam tươi. Những mùi hương này có khả năng giúp bạn cảm thấy sảng khoái và bừng tỉnh các giác quan.

Liệu pháp thư giãn: chọn những dầu gội có thành phần và chiết xuất từ thiên nhiên như: bạc hà, ôliu… Những mùi hương này vương trên tóc sẽ mang đến cho bạn cảm giác sạch sẽ, thơm mát và thư giãn. Sau khi gội đầu bạn có thể kết hợp chăm sóc da mặt và ngâm bồn nước nóng...

Nuwell - Bí quyết chăm sóc tóc tại nhà của Diễm My.

Việc lựa chọn dầu gội là yếu tố quan trọng giúp bạn có được mái tóc như được gội ở tiệm. Diễm My tin tưởng chọn dầu gội đầu Nuwell mới. Sản phẩm kết hợp độc đáo giữa công nghệ làm sạch gàu ZPT và bí quyết làm đẹp truyền thống từ các loài thảo mộc quý. NuWell sẽ mang đến mái tóc sạch sâu, đẹp lâu như vừa gội đầu ở tiệm. Với 3 chiết xuất thảo mộc khác nhau bạn có thể chọn: NuWell tinh chất bạc hà, NuWell tinh chất trà xanh và NuWell tinh chất ô liu.

(Nguồn: Nuwell)