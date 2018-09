Diễm My 9X chăm tập cardio để có hình thể đẹp

Là một người trẻ năng động nên Diễm My 9X chọn bài tập cardio với cường độ cao để đốt cháy calo, nâng cao sự dẻo dai, bền bỉ của cơ thể.

Thân hình quyến rũ với số đo 3 vòng hoàn hảo khiến nhiều người ngưỡng mộ của Diễm My 9X là kết quả của quá trình tập luyện và ăn uống hợp lý. Dù lịch trình bận rộn nhưng Diễm My luôn dành 4 buổi mỗi tuần để tập luyện duy trì vóc dáng. Là một người trẻ năng động, My chọn cho mình những môn thể thao vận động cường độ cao để đốt cháy năng lượng và mỡ tích tụ trong cơ thể. Bài tập cardio là hình thức tập luyện Diễm My yêu thích nhất.

Bài tập cardio giúp Diễm My 9X đốt cháy năng lượng và mỡ thừa trong cơ thể.

Cardio là bộ môn tập về tim mạch, làm tăng nhịp tim ở một mức độ nào đó và duy trì nó trong một khoảng thời gian theo ý muốn của bạn. Đúng như tên gọi, khi tập cardio, người ta sẽ chú trọng nhiều vào nhịp tim để tính toán mức độ hiệu quả và phân loại các kiểu cardio. Các bài tập cardio rất đa dạng bao gồm đi bộ chậm, đi bộ nhanh, chạy bộ chậm, bơi lội, đạp xe, thể dục nhịp điệu, nhảy dây…

Người tập cardio bên cạnh cải thiện được sức khoẻ về tim mạch còn có thể đốt calories rất hiệu quả, nâng cao sự dẻo dai và bền bỉ của cơ thể, giúp sức khoẻ và thần kinh phản xạ nhanh hơn và ghi nhớ hiệu quả.

Eo và đùi là những vùng dễ tích mỡ nhất nên Diễm My tập các bài tập riêng biệt làm săn chắc hai vùng này.

Ngoài các bài tập cardio, Diễm My cũng tập các bài tập làm săn chắc vùng eo và đùi dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên. Eo và đùi là những vùng dễ tích tụ mỡ nhất nên cần có những bài tập riêng biệt, tác động trực tiếp đến nhóm cơ khu vực này nhằm đốt cháy mỡ thừa.

Nữ diễn viên trẻ cũng không ngần ngại chia sẻ thêm: “My cũng tuân theo một chế độ ăn uống hợp lý, không kiêng khem ảnh hưởng đến sức khoẻ, ăn sao đủ chất. Chế độ ăn của Diễm My cũng hạn chế tinh bột sau 7 giờ tối, vì khoảng thời gian đó cơ thể rất dễ tích luỹ năng lượng và chuyển hoá thành mỡ.”

Hơn nữa, My luôn cố gắng giữ tinh thần thoải mái và hạn chế để mình rơi vào tình trạng stress. Khi gặp tình huống có thể gây ức chế thần kinh, My thường đi tập thể thao, nghe nhạc hoặc đọc sách. Thể thao cho My sự tỉnh táo và năng lượng để nhanh chóng lấy lại thế cân bằng. Những cuốn sách đưa My vào thế giới của các nhân vật được đặc tả khác biệt, tạm quên đi những rối ren cuộc sống bên ngoài.

Bổ sung nước thường xuyên là cách giúp Diễm My 9X luôn tràn đầy năng lượng.

Diễm My còn chia sẻ, ngoài vật dụng trang điểm, trong túi xách của cô nàng luôn “thủ” sẵn một chai nước nhỏ vì cơ thể luôn cần bổ sung nước để có thể “vận hành” một cách trơn tru. Nhiều người quá tập trung làm việc mà quên mất việc uống nước, điều này dễ gây ra mệt mỏi, thậm chí là suy nhược cơ thể.

An Nhiên