Điểm danh những dưỡng chất giúp nuôi dưỡng làn da sáng mịn

Vitamin C, vitamin nhóm B, collagen và glutathione là những dưỡng chất cần bổ sung cho cơ thể mỗi ngày để duy trì làn da khỏe đẹp, sáng mịn.

Làn da đẹp luôn cần sự chăm sóc từ trong ra ngoài. Dưới đây là 4 dưỡng chất mà các cô nàng không nên bỏ qua nếu muốn sở hữu làn da khỏe đẹp.

Vitamin C

Đây là nhóm vitamin cơ bản, cần được bổ sung cho cơ thể mỗi ngày. Tác dụng chính của vitamin C là tăng cường sức đề kháng, chống các tia tử ngoại, làm da sáng dần lên và mờ các đốm nâu.

Vitamin C dễ dàng tìm thấy ở các loại rau củ màu sắc tươi sáng (cam, đỏ) như sơ ri, cam, quýt, bưởi, ớt chuông, dâu tây... Để bổ sung vitamin C, cách tự nhiên nhất là chăm chỉ ăn rau xanh và trái cây. Ngoài ra, phái đẹp có thể bôi trực tiếp lên da. Các trường hợp thu nạp vitamin C khác cần được thực hiện dưới sự chỉ định của bác sĩ.

Trái sơ ri được mệnh danh là "vua của vitamin C".

Vitamin nhóm B

Các loại vitamin nhóm B gồm B1, B2, niacin, folate, B6, B12, biotin và pantothenie acid. Trong đó vitamin B3 và biotin có tác dụng làm đẹp da, khỏe móng và dài tóc. Nhóm dưỡng chất này có thể tìm thấy nhiều trong sữa, trứng, thịt, các loại hạt, rau xanh, ngũ cốc...

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, con người nên ăn đa dạng thực phẩm hàng ngày để cơ thể hấp thụ nhiều loại vitamin cần thiết. Ngoài ra, uống các viên bổ sung vitamin B hàng ngày cũng là một giải pháp, tuy nhiên cần có sự hướng dẫn cụ thể của bác sĩ, chuyên gia.

Collagen

Collagen không chỉ liên kết những tế bào da với nhau mà còn giúp tăng sự đàn hồi, săn chắc của da. Tuy nhiên, khi bước sang 30 tuổi, lượng collagen cơ thể sản xuất ra không đủ đáp ứng dẫn đến một số dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn trên khóe mắt, da bị chảy xệ, kém săn chắc và không còn mịn màng.

Để khắc phục tình trạng trên, chị em cần bổ sung collagen qua các nguồn thực phẩm như cá hồi, quả bơ, hạt lanh, cà chua, các loại rau màu xanh đậm, khoai lang... Bạn cũng có thể cân nhắc sử dụng các loại thực phẩm chức năng chứa collagen dạng nước, bột hoặc viên tùy theo nhu cầu dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia chăm sóc sức khỏe.

Glutathione

Với các chuyên gia làm đẹp, glutathione nổi tiếng với khả năng làm trắng sáng da một cách tự nhiên khi tăng cường tạo ra sắc tố melanin sáng và ngăn chặn tạo ra hắc tố melanin.

