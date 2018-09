Đẹp toàn diện nhờ thẩm mỹ cắt mắt to

Khuôn mặt trở nên tươi tắn hơn với đôi mắt to đẹp nhờ tiểu phẫu cắt mắt to nhanh chóng, an toàn.

Phẫu thuật cắt mắt to được nhiều người ưu tiên lựa chọn vì đây là cách có thể cải thiện đôi mắt toàn diện từ chiều dọc lẫn bề ngang. Với phương pháp này, các khuyết điểm như khóe mắt nhỏ, đuôi mắt ngắn, mắt bị xếch, khoảng cách giữa hai mắt cách xa nhau, mắt nhỏ, mắt ti hí, bề rộng mắt hẹp và không thanh thoát… sẽ được cải thiện.

Theo nghiên cứu sinh, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hữu Nam - Giám đốc KIM Hospital - Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc, phương pháp cắt mắt to được thực hiện không quá phức tạp. Bác sĩ sẽ tiến hành đường rạch mổ ở khóe đuôi mắt và mí dưới. Từ đường rạch này sẽ mở rộng nếp rẻ quạt ở khóe mắt trong, mở rộng góc mắt ngoài ở phần đuôi mắt, cắt bỏ da thừa và tùy từng trường hợp để điều chỉnh tuyến lệ theo tỷ lệ hợp lý, không để lại sẹo. Ngoài việc mang lại đôi mắt to tròn toàn diện, phương pháp cắt mắt to còn được đánh giá cao bởi sự an toàn, không xâm lấn, không ảnh hưởng đến giác mạc, kết mạc hay nhãn cầu.

Nghiên cứu sinh, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hữu Nam - Giám đốc bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc KIM.

Tuy đây là phương pháp phẫu thuật không quá phức tạp và được áp dụng thực hiện tại hầu hết các trung tâm thẩm mỹ nhưng không phải tại địa chỉ nào phẫu thuật cắt mắt to cũng cho kết quả cao với đường nét tự nhiên. Với thực hiện tạo mắt to, nhiều người còn nghi ngại về vấn đề mắt sưng bầm, mất nhiều thời gian mới có thể quay lại công việc. Tạị Bênh viện thẩm mỹ KIM, ngoài tay nghề bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành thẩm mỹ mang tới vẻ đẹp tự nhiên cho đôi mắt, sự hỗ trợ của các hệ thống máy móc hiện đại sau tiểu phẫu, bạn không cần bận tâm về mắt sưng bầm và có thể quay lại làm việc sau một giờ.

Sở hữu đôi mắt to toàn diện mà không lo về vấn đề sưng bầm tại KIM.

Không lộ sẹo, không sưng bầm: Tại Thẩm mỹ KIM, các bác sĩ sử dụng chỉ chuyên dụng để khâu đường rạch mổ nên không để lại sẹo. Sau một giờ thực hiện phẫu thuật, bạn có thể ra về hoặc quay trở lại công việc ngay mà không cần nghỉ dưỡng cũng như không phải lo lắng về đôi mắt sưng bầm. Tương tự các dịch vụ thẩm mỹ mắt khác như cắt mí mắt, bấm mí mắt, nhấn mí mắt, lấy bọng mỡ mắt, mắt Midface "4 trong 1"…, vấn đề sưng bầm được loại bỏ.

Đôi mắt to và đẹp tự nhiên: trong quá trình thực hiện phương pháp cắt mắt to, bác sĩ bệnh viện KIM sử dụng máy đốt cao tầng không chảy máu giúp cầm máu ngay lập tức. Đặc biệt, máy Smalux công nghệ ánh sáng LED chiếu bước sóng IR và Yellow thẩm thấu sâu giúp chống viêm, chống sưng và giảm đau. Nhờ vậy, đôi mắt sau khi phẫu thuật đẹp rất tự nhiên và thu hút.

Tại Thẩm mỹ KIM, khách hàng có thể ra về ngay sau một giờ đồng hồ mà không phải lo lắng về vấn đề sưng bầm nhờ máy đốt cao tầng và máy Smalux công nghệ ánh sáng LED.

Lựa chọn phương pháp cắt mắt to để hoàn thiện vẻ đẹp đôi mắt toàn diện được nhiều chị em lựa chọn. Điều quan trọng bạn cần lưu ý là chọn đúng nơi thực hiện đảm bảo an toàn và thẩm mỹ cao. Đội ngũ bác sĩ tay nghề chuyên môn sâu, nhiều năm kinh nghiệm và hệ thống máy móc hiện đại đảm bảo sẽ mang đến sự hài lòng cho khách hàng. Ngoài tiểu phẫu cắt mắt to, Bệnh viện thẩm mỹ KIM còn thực hiện đa dạng các dịch vụ thẩm mỹ khác như nâng mũi S line, gọt mặt V line, độn cằm, hạ gò má, phẫu thuật hàm hô móm, căng da mặt...

