Demi Lovato dưỡng da bằng kem chứa vàng 24k

Nữ ca sĩ 23 tuổi không ngần ngại đầu tư cho các sản phẩm dưỡng da có giá thành không hề rẻ.

Demi Lovato vốn nổi tiếng là cô nàng cá tính và quyến rũ của Hollywood khi liên tục làm mới bản thân bằng những kiểu tóc độc và lạ. Tuy chiều cao hạn chế nhưng hình thể cô nàng luôn săn chắc với những đường cong nóng bỏng. Khi được hỏi về bí quyết để có được làn da mịn màng, giọng ca Let it go đã không ngần ngại khoe bộ sản phẩm làm đẹp ruột gồm 5 loại "bảo bối".

Để hạn chế và đánh bay những nốt mụn xấu xí, nữ ca sĩ 23 tuổi sử dụng sữa rửa mặt Murad AHA/BHA Exfoliating Cleanser hàng ngày. Sản phẩm này lấy sạch bụi bẩn, vi khuẩn ở lỗ chân lông, giúp da mềm và dưỡng ẩm hoàn hảo. Bên cạnh đó, loại sữa rửa mặt này còn có tác dụng chống lão hóa và ngăn chặn nếp nhăn hình thành.

Serum Renee Rouleau BHA Clarifying được Demi Lovato sử dụng với mục đích kiềm dầu và hạn chế mụn xuất hiện. Những khi có quầng thâm mắt, cô cũng thoa loại serum này xung quanh mắt nhằm giúp da sáng hơn.

Những hạt vàng 24k trong kem dưỡng sẽ kích thích sản sinh collagen và elastin, tăng cường độ đàn hồi, săn chắc cho da.

Một loại mỹ phẩm xa xỉ không thể thiếu đối với người đẹp là kem dưỡng da Orogold’s 24K Deep Peeling. Sản phẩm này gồm các thành phần dưỡng ẩm, vitamin và những hạt vàng 24k, chúng sẽ thẩm thấu vào da, lấy đi những tế bào chết, bổ sung độ ẩm, kích thích sản sinh collagen và elastin, tăng độ săn chắc cho da. Tuy nhiên, một hộp mỹ phẩm này có không hề rẻ, khoảng hơn 3 triệu đồng. Thêm vào đó, cô nàng còn dùng thêm kem dưỡng vitamin ban đêm của hãng Orogold vì nó giúp da căng bóng, mềm mượt.

"Bảo bối" cuối cùng của Demi Lovato là kem dưỡng da vùng mắt Algenist Complete Eye Renewal Balm. Sản phẩm này hỗ trợ mỹ nhân đánh bay bọng mắt, ngăn chặn vết chân chim và nếp nhăn hình thành xung quanh mắt.

Lê Hằng