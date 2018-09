Để sẹo không còn bất trị

Sẹo có thể lồi hoặc lõm, nguyên nhân do việc tạo sợi collagen bất thường trong quá trình phục hồi vết thương không đủ để tái tạo hoặc tăng sinh hỗn loạn.

Theo nhiều tài liệu khoa học, các chuyên gia da liễu đã tìm được những thành phần giúp cải thiện sẹo hiệu quả.

Chiết xuất rau má, chiết xuất hành tây - Rau má có tên khoa học là Centella asiatica thuộc họ hoa tán Umbelliferae. Đây là một loại thảo dược được sử dụng phổ biến từ nhiều thế kỷ trước nhằm chữa lành vết thương và làm mờ sẹo. Hành tây có tên khoa học Allium Cepa L, thuộc họ Alliaceae được sử dụng nhiều năm trước công nguyên và là một loại thuốc chữa được nhiều bệnh. Nhiều công trình nghiên cứu cho thấy chiết xuất rau má, hành tây giúp kìm hãm sự tăng sinh hỗn loạn của các tế bào, làm phẳng và hạn chế sẹo lồi.

Allantoin - Ngoài tác dụng làm dịu da và chống kích ứng, Allantoin đẩy nhanh quá trình bong tróc, tách bỏ lớp da bị tổn thương. Nhờ đó, hạn chế hình thành sẹo lồi.

Sodium Chondroitin Sulfate & Sodium Hyaluronate - Độ ẩm đóng vai trò rất quan trọng trong cấu trúc mạng lưới ngoại bào dưới da. Sự đan xen vững chắc của các sợi Collagen và Elastin, kết hợp với thành phần dưỡng ẩm đầy đủ sẽ bảo vệ da trước những tác nhân có hại từ bên ngoài. Độ ẩm cho da có thể được bổ sung thông qua một số hợp chất trong nhóm Polysaccharide như Sodium Chondroitin Sulfate & Sodium Hyaluronate, giúp làm mềm mô sẹo, gia tăng tuần hoàn máu và phục hồi vùng da bị tổn thương.

Vitamin A, C, E và các vitamin nhóm B - Một số loại vitamin đóng vai trò quan trọng trong việc tái tạo tế bào da, khắc phục tình trạng sậm màu của vết sẹo. Vitamin C có tác dụng tổng hợp collagen, giúp tăng cường khả năng tự làm lành của da, đồng thời làm sáng các vùng da sẹo. Vitamin B12 và B5 giúp sẹo mau liền da. Vitamin B3 và Vitamin E giữ ẩm, làm cho màu của mô da sáng hơn, giúp da trở về trạng thái mềm mại và trông tự nhiên hơn. Vitamin A chứa beta carotene có tác dụng chống oxy hóa, giúp trị sẹo lõm nhanh.

Collaplus là giải pháp cải thiện sẹo hiệu quả đến từ Nhật Bản. Collaplus là chuỗi Tetra Peptide LEHA được thủy phân từ đậu nành có khả năng tăng sinh Collagen, Elastin & HA so với nhóm chứng, tạo mạng lưới ngoại bào vững chắc, nhanh chóng phục hồi vùng da tổn thương và làm liền sẹo. Collaplus đã được Viện nghiên cứu Rohto phát minh và đăng ký độc quyền tại Nhật Bản.

Được nghiên cứu và phát minh bởi Viện Nghiên Cứu Rohto Nhật Bản, Scarz Solution chứa Collaplus, là chuỗi Tetra Peptide LEHA, giúp cải thiện mô sẹo hiệu quả. Chiết xuất rau má, Allantoin làm phẳng và hạn chế sẹo lồi. Sodium Chondroitin Sulfate, Sodium Hyaluronate cải thiện vùng da tổn thương. Hỗn hợp Vitamin B3, C, E giúp sáng đều màu da và mờ vết sẹo. Theo kết quả nghiên cứu lâm sàng tại TP HCM (khảo sát trên 68 bệnh nhân từ tháng 6 đến 12/2013), SCARZ Solution được chứng minh: hiệu quả trong việc làm phẳng và mờ nhiều loại sẹo khác nhau: sẹo do tai nạn, sẹo phỏng, sẹo sau phẫu thuật, sẹo do đốt laser; cải thiện sẹo nhận thấy sau 8 tuần sử dụng; người dùng đồng ý Scarz Solution an toàn cho da, không gây kích ứng.

Sản phẩm bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc với giá: 99.000 một tuýp 12g.

