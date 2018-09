Đẩy lùi sẹo lõm, thâm nám với vitamin C nguyên chất

Vitamin C nguyên chất có tác dụng trực tiếp trên làn da, giúp đẩy lùi sẹo, ngăn ngừa và làm mờ sắc tố melanin.

Nhằm giúp bạn gái hiểu đúng và đầy đủ về vitamin C nguyên chất, bác sĩ Huỳnh Huy Hoàng - Nguyên Phó Chủ tịch Hội Da liễu TP HCM cùng hai beauty blogger Chloe Nguyen và An Phương đã có buổi livestream với chủ đề “Bí quyết làm đẹp từ Vitamin C nguyên chất”.

Công dụng của vitamin C với sức khỏe và làn da

Vitamin C có nhiều tác dụng tích cực trong chăm sóc sức khỏe làn da. Đây là chất chống oxy hóa tự nhiên, thúc đẩy tái tạo sợi collagen, gia tăng tuần hoàn máu và chuyển hóa da. Vitamin C còn hoạt động hiệu quả trong việc ngăn ngừa sự hình thành và làm mờ sắc tố melanin - yếu tố gây thâm, sạm, nám.

Bằng thí nghiệm sử dụng vitamin C nguyên chất tác động đến phản ứng hình thành sắc tố melanin trên da, bác sĩ Hoàng đã giúp các bạn gái có cái nhìn cụ thể và hiểu được cơ chế hoạt động của vitamin C nguyên chất.

Nhờ tác động của vitamin C nguyên chất, dung dịch trong ống nghiệm B không tạo ra tiền chất của melanin gây thâm, sạm, nám (ảnh trích từ clip thí nghiệm chứng minh khả năng của Vitamin C trong livestream)

Bổ sung Vitamin C đúng và hiệu quả

Theo bác sĩ Hoàng, có hai vấn đề cơ bản quyết định hiệu quả khi sử dụng vitamin C chăm sóc da mà phần lớn các bạn gái chưa hiểu rõ.

Thứ nhất, vitamin C có nhiều dẫn xuất khác nhau, trong đó L-ascorbic acid (vitamin C nguyên chất) là chất có hoạt tính trực tiếp. Tất cả dẫn xuất khác phải chuyển hóa sang L-ascorbic acid mới mang lại hiệu quả điều trị.

Thứ hai, vitamin C nguyên chất kém bền, dễ bị oxy hóa mất đi tác dụng điều trị trước khi thẩm thấu vào da.

Bằng việc sử dụng trực tiếp Acnes C10 chứa hàm lượng cao 10% vitamin C nguyên chất trong thí nghiệm đã đề cập, bác sĩ Hoàng chứng minh được hiệu quả của sản phẩm trong việc ngăn ngừa và làm mờ sắc tố melanin.

Ngoài ra, Acnes C10 còn khắc phục nhược điểm của vitamin C nguyên chất nhờ công thức DPI (Double Power Infiltrate) với thành phần Ethoxydiglycol giúp vận chuyển vitamin C thấm sâu qua da, đến lớp đáy thượng bì và phát huy công dụng. Đồng thời, thành phần kết hợp K giúp vitamin C khó bị phân hủy, lọ đựng làm từ nguyên liệu đặc biệt giúp giảm thiểu tác hại của ánh nắng với dung dịch vitamin C bên trong.

Bên cạnh việc chia sẻ bí quyết sử dụng vitamin C nguyên chất nhằm mang lại hiệu quả cao, các khách mời cũng trực tiếp giải đáp thắc mắc của bạn gái đang theo dõi livestream. Bạn có thể xem lại nội dung của buổi livestream và thí nghiệm của bác sĩ Hoàng tại đây để bổ sung kiến thức làm đẹp bổ ích.

Bác sĩ Huỳnh Huy Hoàng (ngồi giữa) cùng hai beauty blogger Chloe Nguyen (bên trái ảnh) và An Phương tại buổi livestream.

