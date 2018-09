Đẩy lùi sạm, nám da đón Tết bằng vitamin C nguyên chất

Vitamin C giúp gia tăng tuần hoàn máu, đem lại cho phái đẹp làn da sáng mịn, hồng hào.

Làn da đẹp là mong muốn của tất cả phụ nữ, tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn sở hữu làn da sáng khỏe, mịn màng. Đặc biệt, những khiếm khuyết da như sạm, nám, nếp nhăn... cần nhiều thời gian để chăm sóc. Vì thế, trong dịp lễ, Tết, cuối năm, nhu cầu làm đẹp của phái nữ ngày càng tăng

Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Lê Ngọc Diệp - Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM chia sẻ rõ hơn những vấn đề về da, giúp bạn gái tìm ra phương pháp điều trị và chăm sóc phù hợp.

Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Lê Ngọc Diệp - Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM.

Sạm, nám da - nỗi ám ảnh của phái đẹp

Theo bác sĩ Lê Ngọc Diệp, sạm, nám da là sự thay đổi sắc tố melanin, khiến da bị tối màu hơn bình thường. Biểu hiện của sạm, nám da là những đốm màu nâu nhiều kích thước, phân bố không đồng đều và dễ lan sang các vùng da xung quanh, đặc biệt phát triển nhanh khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

Sạm, nám da là nỗi lo lắng của mọi cô gái.

Nguyên nhân gây ra sạm, nám da là do tác động của tia tử ngoại, tế bào biểu mô tiết ra sắc tố melanin làm cho một phần da sậm màu hơn; tuổi tác; môi trường ô nhiễm, khói bụi; áp lực cuộc sống... khiến nội tiết tố bị rối loạn, gây nên tình trạng sạm, nám da.

Tình trạng sạm, nám da không chỉ diễn ra ở phụ nữ ngoài 30 tuổi mà ngày càng trẻ hóa. Bước vào độ tuổi 25 trở đi, da bắt đầu xuất hiện dấu hiệu của sự lão hóa như: liên kết sợi collagen kém vững chắc; tuần hoàn máu của da yếu hơn khiến da kém săn chắc và đàn hồi; các nếp nhăn hằn lên ở trán, miệng, mũi, mắt...

Điều trị sạm, nám da với vitamin C nguyên chất

Vitamin C có tác dụng chăm sóc, nuôi dưỡng làn da và sức khỏe phụ nữ. Theo bác sĩ Lê Ngọc Diệp, nhờ khả năng ức chế sự hình thành và làm mờ sắc tố melanin tạo ra, vitamin C giúp làm mờ vết nám, sạm da hiệu quả. Vitamin C còn giúp gia tăng tuần hoàn máu, cho da sáng mịn, hồng hào hơn.

Bên cạnh đó, vitamin C có tác dụng tốt trong kích thích tổng hợp collagen, giúp giảm nếp nhăn, duy trì vẻ đẹp mịn màng, săn chắc cho làn da. Là chất chống oxy hóa mạnh, Vitamin C còn bảo vệ da khỏi các gốc tự do - thủ phạm trực tiếp gây lão hóa da.

Có nhiều cách bổ sung vitamin C cho da như tăng cường các loại hoa quả tự nhiên như cam, kiwi, ổi, bưởi, dâu… trong thực đơn dinh dưỡng hằng ngày hoặc thực phẩm chức năng có chứa vitamin C.

Tuy nhiên, bổ sung vitamin C bằng thực phẩm không đem lại tác dụng cao trên vùng da cần điều trị. Do đó, việc sử dụng vitamin C nguyên chất trực tiếp lên da với liều lượng phù hợp là giải pháp hiệu quả và an toàn, được nhiều chuyên gia áp dụng.

Một số lưu ý khi điều trị sạm, nám da

Sử dụng kem chống nắng trước khi ra ngoài vì trong ánh nắng mặt trời có chứa các tia cực tím, kích thích các sắc tố melanin ở lớp thượng bì sản sinh nhiều hơn bình thường, khiến vùng da bị sạm, nám dễ lan rộng nhanh chóng.

Hạn chế sử dụng nhiều mỹ phẩm, đặc biệt là các loại mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, kém chất lượng.

Xây dựng chế độ ăn uống và sinh hoạt lành mạnh, khoa học.

Giảm căng thẳng, lo lắng, stress...

